Проблемы при подключении USB устройств на вашем MacBook Air/MacBook Pro 13? Решение есть!

В сети собралось уже достаточно большое количество жалоб на проблему с USB 2.0 устройствами у современных MacBook. В частности о трудностях в работе системы заявили пользователи форума техподдержки Apple, ресурса MacRumors и читатели сабреддита r/mac; пока-что точно известно, что проблема встречается у MacBook, выпущенных в 2020 году - MacBook Air и MacBook Pro 13.

Согласно детальному описанию в одном из постов из r/mac от пользователя u/buro91, проблема проявляется при подключении USB 2.0 устройств к MacBook через хаб с USB Type-C. Примерно через минуту подключенная периферия с интерфейсом USB 2.0 зависает, но порой проблемы проявляется через час. Простое переподключение устройства не исправляет ситуацию. Пока что неизвестно, исчезает ли данная проблема при подключении USB 2.0 устройства напрямую через переходник USB Type-A на Type-C. Как бы там ни было, хаб с USB Type-C - это единственный удобный способ подключения различной периферии к MacBook.

Автор поста также указывает, что даже после отключения устройства от ноутбука, оно продолжает висеть в интерфейсе macOS как ни в чем не бывало. Уточняется также, что с USB 3.0 устройствами никаких проблем нет, как и с подключаемыми по HDMI дисплеями.

Apple пока не комментирует ситуацию. На сегодняшний день нельзя точно утверждать какой характер имеет проблема - программный или аппаратный - но пользователи утверждают, что на замененных по гарантии устройствах она также присутствует. Однако, временное решение у данной проблемы есть: следует использовать активные USB-хабы или док-станции, которые содержат сложную обвязку и для компьютера представляют USB 2.0 устройство, как USB 3.0. Если верить все тому же u/buro91, данное решение полностью устраняет проблему. Правда и тут есть свои подводные камни: производители хабов никогда не указывают какая у них начинка и в каком режиме она работает.