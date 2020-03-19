Новый MacBook Air 13: Четырёхъядерные процессоры Ice Lake, ножничная клавиатура, цена от 90 тысяч рублей

По-тихому выпущенное обновление MacBook Air впечатляет, в отличие от прошлогоднего. Новинки поставляются с клавиатурой Magic Keyboard из MacBook Pro 16, процессорами Core десятого поколения и современной встроенной графикой Intel (не производной от времён Skylake). Максимум RAM остался прежним, 16 ГБ, её тип - LPDDR4X. Накопитель может вмещать до 2 ТБ. Заказы в российском официальном онлайн-магазине пока не открыты.

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Некоторое количество слухов спустя аппаратную конфигурацию 13-дюймового Air, наконец, обновили. Слухи оказались верны, MacBook Air переведён с клавиатурных переключателей типа "бабочка", собравших недовольство по всему миру и по сути скопированных с кнопочных телефонов нулевых годов, на старые-добрые ножничные переключатели. Клавиатура называется Magic Keyboard, она используется уже несколько месяцев в MacBook Pro 16наш обзор. Цена базовой конфигурации нового Air в США составляет $999, плюс не слишком большой налог в зависимости от штата. В России цена менее аппетитна - 89990 рублей, хотя и с потенциальными скидками для учащихся и преподавателей. Все комплектации имеют два порта Thunderbolt 3, которые теперь совместимы с 6K-монитором Apple, а также сканер пальца Touch ID, тачпад с технологией Force Touch, имитирующей физический клик вибрацией, и экран Retina с технологией True Tone, подстраивающей цветовую температуру под окружение ноутбука. Цвета корпуса остались прежними, это тёмно-серый, светло-серый и желтовато-золотистый.

Самое же интересное - это процессор и видеопроцессор. Не успевшие за временем двухъядерные процессоры Amber Lake из прошлогоднего Air производитель заменил на процессоры десятого поколения с четырьмя или двумя ядрами. Intel сейчас продаёт два семейства процессоров Core, и оба считаются десятым поколением - Comet Lake на литографии 14 нм и Ice Lake на литографии 10 нм. Разработчики Apple сделали очевидный выбор в пользу второго варианта. Ice Lake предлагает больше ориентированного на будущее функционала, но, что важнее, более производительный, переработанный встроенный видеопроцессор одиннадцатого поколения. На этой графической архитектуре Intel планирует выпустить в том числе и дискретные видеокарты. Известные нам процессоры Ice Lake серии Y имеют 9-ваттное номинальное TDP, но, похоже, для Apple были выпущены некие полу-кастомные процессоры с изменёнными параметрами. Внутри Air прошлого, 2019 года использовались 7-ваттные процессоры без прямого охлаждения, а вентилятор просто гонял воздух по внутренностям корпуса. Для новых условий эта система охлаждения могла быть модифицирована. Ответ даст либо наш обзор, либо вскрытие от iFixit.

Интересно, что все три предлагаемых процессора - i3, i5 и i7 - несут в себе, по скудной информации Apple, видеопроцессор "Iris Plus". А это 48 ядер или 64 ядра. Скорее всего, 48 в случае Core i3 и Core i5, и 64 для i7. Но в известных нам процессорах Ice Lake Core i3 ставится UHD G1 с 32 ядрами...