Notebookcheck

Новые MacBook на процессорах Apple M1 не поддерживают подключение внешних видеокарт, а у младшего MacBook Air установлена урезанная версия чипа

Новые MacBook с процессорами Apple M1 внешне идентичны предыдущим моделям на Intel (Изображение: Apple)
Новые MacBook с процессорами Apple M1 внешне идентичны предыдущим моделям на Intel (Изображение: Apple)
Переход Apple на собственные энергоэффективные чипы является важным этапом для компании. Тем не менее, такие процессы обычно не проходят без некоторых проблем: оказалось, что у новых MacBook на ARM отсутствует поддержка eGPU, несмотря на наличие Thunderbolt 3. Кроме того, компания пошла по испробованному сценарию, установив урезанную версию M1 в MacBook Air - как вы помните то же самое было проделано ранее с A12X и A12Z.
Sanjiv Sathiah,
Apple ARM MacBook компьютеры Ultrabook

Apple наконец представила обновленные компьютеры и ноутбуки Mac на собственных процессорах: самое интересное касается собственно чипов M1, так как сами модели внешне и конструктивно не изменились. Это утверждение касается обновленных MacBook Air, Mac mini и 13-дюймового MacBook Pro. И хотя в прошлом Apple уже удалось довольно гладко перевести парк своих устройств с одной архитектуры на другую, на этот раз возникли некоторые нюансы.

Главная проблема новых моделей - и Apple официально указала это в спецификациях - это отсутствие поддержки внешних видеокарт eGPU через Thunderbolt 3 (который присутствует у всех портов USB 4 у обновленных моделей). То есть, даже продающаяся в официальном Apple Store Black Magic Design eGPU не будет работать на новых Mac с ARM. Вполне вероятно, что отсутствие поддержки связано с переходом на новую архитектуру - в M1 используется совершенно иной графический ускоритель и Apple теперь не заинтересована в интеграции поддержки решений сторонних производителей с иной архитектурой.

Еще одна интересная деталь о Apple M1 - существование двух версий данного процессора. Так, M1 в младшем MacBook Air имеет 7-ядерный графический ускоритель, в то время как у более продвинутой версии MacBook Air интегрирован 8-ядерный ускоритель - такой же, как у обновленных Mac mini и MacBook Pro 13. Не так давно точно такой же трюк Apple проделала с A12X Bionic и A12Z Bionic: у первого из них был 7-ядерный ускоритель, в то время как у второго более производительный 8-ядерный. Очень вероятно, что появление урезанной версии - это следствие отладки производства 5-нм продукции.

Все это также значит, что с учетом относительной схожести архитектур M1 и A14X Bionic, мы вполне можем увидеть в будущем появление усиленного A14Z Bionic с 8-ядерным графическим ускорителем. 

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Sanjiv Sathiah, 2020-11-12 (Update: 2020-11-12)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 