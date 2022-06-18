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Apple "обманывала владельцев iPhone, замедляя их устройства на 58%": Активист подал 750-миллионный иск в суд против компании

Apple, стоило ли переходить границу? (Изображение: Apple)
Apple, стоило ли переходить границу? (Изображение: Apple)
Apple попала в очередной скандал, где ей грозит выплата £750 000 000 из-за замедления старых iPhone 2017 года. Иск подал Джастин Гатман (Justin Gutmann) - активист и специалист по правам потребителей - утверждающий, что купертиновцы намеренно замедляли старые iPhone, чтобы скрыть износ батареи, не предупреждая при этом пользователей
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Apple цифровое право

В 2017 году многие СМИ поведали о том, как Apple - предположительно - замедляет некоторые модели iPhone с помощью обновлений ПО. Спустя некоторое время компания признала, что действительно снизила быстродействие устройств: если верить Apple, это было сделано исключительно для того, чтобы исключить внезапные выключения iPhone, а не ради ускорения искусственного устаревания моделей.

Оправдание техно-гиганта не помешало Джастину Гатману (Justin Gutmann) подать иск в апелляционный суд по вопросам конкуренции против компании Apple из-за некорректных методов устранения описанной проблемы. В случае удовлетворения иска, Apple будет вынуждена выплатить 750 миллионов фунтов 25 миллионам пользователей, чьи смартфоны затронула проблема.

По словам истца, Apple не уведомила пользователей о замедлении их устройств перед рассылкой и установкой обновления, а также не уточнила, что это необходимо из-за того, что изношенные батареи не могут обеспечивать стабильную работу iPhone.

Гатман утверждает, что “вместо того, чтобы честно и законно предложить своим клиентам бесплатную замену или компенсацию, Apple ввела пользователей в заблуждение, скрытно установив на их устройства программный инструмент, который снижал производительность вплоть до 58%".

Активист требует компенсации для владельцев затронутых проблемой моделей iPhone в Великобритании. Он также надеется, что в случае победы в суде “доминирующие компании пересмотрят свои бизнес-модели и воздержатся от подобного поведения”.

Отметим, Apple в такой ситуации оказалась не впервые - ранее в Италии и США компания уже была вынуждена выплачивать 10 миллионов евро и 310 миллионов долларов соответственно по искам, касающимся замедления iPhone.

Источник(и)

Guardian

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Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 148 статей на Notebookcheck c 2021 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2801 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Fawad Murtaza, 2022-06-18 (Update: 2022-06-18)