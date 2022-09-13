Первые тесты Apple A16 Bionic демонстрируют 28% прирост графической производительности относительно A15 Bionic
Новый чипсет Apple A16 Bionic уже успели протестировать в Geekbench, где его процессорная часть показала 40% преимущество в однопоточной производительности по сравнению со Snapdragon 8+ Gen 1. Теперь чип показал свои возможности в AnTuTu, где также впечатлил показателями.
Если верить официальному аккаунту AnTuTu в соцсети Weibo, A16 Bionic (iPhone 14 Pro) набирает 978147 баллов. Более конкретно, процессорная часть чипсета набрала 246572 баллов, а встроенная графика 408723 балла. Для сравнения, A15 Bionic (iPhone 13 Pro Max) выдает 214394 и 318962 балла соответственно.
Соответственно, прирост процессорной производительности составляет 15%, а графика стала на 28% быстрее по сравнению с A15 Bionic (iPhone 13 Pro Max).
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