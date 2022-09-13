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Первые тесты Apple A16 Bionic демонстрируют 28% прирост графической производительности относительно A15 Bionic

В новых iPhone 14 используется старые A15 и A16 Bionic в зависимости от модели (Изображение: Apple)
В новых iPhone 14 используется старые A15 и A16 Bionic в зависимости от модели (Изображение: Apple)
Новый чипсет Apple A16 Bionic, дебютировавший вместе с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, был протестирован в популярном бенчмарке AnTuTu
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Новый чипсет Apple A16 Bionic уже успели протестировать в Geekbench, где его процессорная часть показала 40% преимущество в однопоточной производительности по сравнению со Snapdragon 8+ Gen 1. Теперь чип показал свои возможности в AnTuTu, где также впечатлил показателями.

Если верить официальному аккаунту AnTuTu в соцсети Weibo, A16 Bionic (iPhone 14 Pro) набирает 978147 баллов. Более конкретно, процессорная часть чипсета набрала 246572 баллов, а встроенная графика 408723 балла. Для сравнения, A15 Bionic (iPhone 13 Pro Max) выдает 214394 и 318962 балла соответственно. 

Соответственно, прирост процессорной производительности составляет 15%, а графика стала на 28% быстрее по сравнению с A15 Bionic (iPhone 13 Pro Max).

Источник(и)

AnTuTu

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 09 > Первые тесты Apple A16 Bionic демонстрируют 28% прирост графической производительности относительно A15 Bionic
Ricci Rox, 2022-09-13 (Update: 2022-09-13)