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Самый мощный и удобный: iPad Air перешел на Apple M1, получил поддержку 5G и Center Stage

Изображение: Apple
Изображение: Apple
Популярный планшет iPad Air перешел на мощный процессор M1, который Apple устанавливает в своих компьютерах и ноутбуках. Новинка теперь поддерживает 5G, имеет новую камеру с функцией Cneter Stage и порт USB Type-C
Anton Avdyushkin,
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Apple презентовала новый усовершенствованный iPad Air на базе мощного процессора Apple M1. Новинка также обзавелась скоростным портом USB Type-C, поддержкой быстрой связи 5G и получила широкоугольную камеру с функцией Center Stage.

Чип Apple M1 обеспечивает 60% прирост процессорной производительности и двукратный прирост графической производительности. Встроенный в чип нейропроцессор обеспечивает аппаратное ускорение алгоритмов машинного обучения. Чип также отвечает за плавное воспроизведение 4K видео, обеспечивает высокую частоту кадров в играх и работу приложений дополненной реальности.

Изображение: Apple
Изображение: Apple
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частичное?
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Среди основных нововведений новая широкоугольная фронтальная камера с разрешением 12 МП и поддержкой функции Center Stage, которая центрирует кадр на людях в кадре в реальном времени. Основная камера на тыльной панели планшета также характеризуется разрешением 12 МП и позволяет снимать видео в 4K с высокой четкостью. С учетом высокой производительности Apple M1, новый iPad Air может стать настоящим инструментом фотохудожника.

Поддержка 5G, eSIM и Wi-Fi 6 станет отличной новостью для тех, кому не хватало скоростного Интернета у старых iPad. Порадуются покупатели и проводному подключению, ведь порт USB Type-C у новинки стал в два раза быстрее и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с. Планшет поддерживает подключение самых разномастных аксессуаров, таких как камеры, внешние накопители и мониторы с разрешением до 6K. 

Диагональ Liquid Retina дисплея у iPad Air составляет 10.9 дюймов: он выдает яркость до 500 нит, обеспечивает полный цветовой охват пространства DCI-P3, поддерживает True Tone и имеет качественное антибликовое покрытие.

Производитель также оснастил новину качественными стереодинамиками, которые призваны дарить отличный звук при просмотре видео и прослушивании музыки. Сканер отпечатков Touch ID встроен в клавишу включения/блокировки, за счет чего пользоваться им очень удобно.

За счет поддержки стилуса Apple Pencil (2 поколение) iPad Air можно легко превратить в планшет для рисования, творчества и создания заметок. Быстрое беспроводное сопряжение стилуса с планшетом и минимальная задержка делают процесс рисования и записи заметок таким же естественным, как с обычной ручкой и блокнотом.

Новый iPad Air также совместим с клавиатурой-обложкой Magic Keyboard, которая превращает планшет в подобие ноутбука. В этом призвана помочь и iPadOS 15, которая обеспечивает улучшенную многозадачность, имеет функцию быстрого создания заметок, поддерживает функцию SharePlay и поддерживает подключение мышки.

Стоимость нового iPad Air стартует с $599 за модель с Wi-Fi и $749 за модель с 5G. Планшет будет доступен в конфигурациях с 64 и 256 ГБ встроенной памяти.

Источник(и)

Anton Avdyushkin
Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2691 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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, 2022-03- 8 (Update: 2022-03- 8)

 