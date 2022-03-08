Самый мощный и удобный: iPad Air перешел на Apple M1, получил поддержку 5G и Center Stage

Диагональ Liquid Retina дисплея у iPad Air составляет 10.9 дюймов: он выдает яркость до 500 нит, обеспечивает полный цветовой охват пространства DCI-P3, поддерживает True Tone и имеет качественное антибликовое покрытие.

Производитель также оснастил новину качественными стереодинамиками, которые призваны дарить отличный звук при просмотре видео и прослушивании музыки. Сканер отпечатков Touch ID встроен в клавишу включения/блокировки, за счет чего пользоваться им очень удобно.

За счет поддержки стилуса Apple Pencil (2 поколение) iPad Air можно легко превратить в планшет для рисования, творчества и создания заметок. Быстрое беспроводное сопряжение стилуса с планшетом и минимальная задержка делают процесс рисования и записи заметок таким же естественным, как с обычной ручкой и блокнотом.

Новый iPad Air также совместим с клавиатурой-обложкой Magic Keyboard, которая превращает планшет в подобие ноутбука. В этом призвана помочь и iPadOS 15, которая обеспечивает улучшенную многозадачность, имеет функцию быстрого создания заметок, поддерживает функцию SharePlay и поддерживает подключение мышки.

Стоимость нового iPad Air стартует с $599 за модель с Wi-Fi и $749 за модель с 5G. Планшет будет доступен в конфигурациях с 64 и 256 ГБ встроенной памяти.