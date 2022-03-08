Самый мощный и удобный: iPad Air перешел на Apple M1, получил поддержку 5G и Center Stage
Apple презентовала новый усовершенствованный iPad Air на базе мощного процессора Apple M1. Новинка также обзавелась скоростным портом USB Type-C, поддержкой быстрой связи 5G и получила широкоугольную камеру с функцией Center Stage.
Чип Apple M1 обеспечивает 60% прирост процессорной производительности и двукратный прирост графической производительности. Встроенный в чип нейропроцессор обеспечивает аппаратное ускорение алгоритмов машинного обучения. Чип также отвечает за плавное воспроизведение 4K видео, обеспечивает высокую частоту кадров в играх и работу приложений дополненной реальности.
Среди основных нововведений новая широкоугольная фронтальная камера с разрешением 12 МП и поддержкой функции Center Stage, которая центрирует кадр на людях в кадре в реальном времени. Основная камера на тыльной панели планшета также характеризуется разрешением 12 МП и позволяет снимать видео в 4K с высокой четкостью. С учетом высокой производительности Apple M1, новый iPad Air может стать настоящим инструментом фотохудожника.
Поддержка 5G, eSIM и Wi-Fi 6 станет отличной новостью для тех, кому не хватало скоростного Интернета у старых iPad. Порадуются покупатели и проводному подключению, ведь порт USB Type-C у новинки стал в два раза быстрее и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с. Планшет поддерживает подключение самых разномастных аксессуаров, таких как камеры, внешние накопители и мониторы с разрешением до 6K.
Диагональ Liquid Retina дисплея у iPad Air составляет 10.9 дюймов: он выдает яркость до 500 нит, обеспечивает полный цветовой охват пространства DCI-P3, поддерживает True Tone и имеет качественное антибликовое покрытие.
Производитель также оснастил новину качественными стереодинамиками, которые призваны дарить отличный звук при просмотре видео и прослушивании музыки. Сканер отпечатков Touch ID встроен в клавишу включения/блокировки, за счет чего пользоваться им очень удобно.
За счет поддержки стилуса Apple Pencil (2 поколение) iPad Air можно легко превратить в планшет для рисования, творчества и создания заметок. Быстрое беспроводное сопряжение стилуса с планшетом и минимальная задержка делают процесс рисования и записи заметок таким же естественным, как с обычной ручкой и блокнотом.
Новый iPad Air также совместим с клавиатурой-обложкой Magic Keyboard, которая превращает планшет в подобие ноутбука. В этом призвана помочь и iPadOS 15, которая обеспечивает улучшенную многозадачность, имеет функцию быстрого создания заметок, поддерживает функцию SharePlay и поддерживает подключение мышки.
Стоимость нового iPad Air стартует с $599 за модель с Wi-Fi и $749 за модель с 5G. Планшет будет доступен в конфигурациях с 64 и 256 ГБ встроенной памяти.