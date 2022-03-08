Apple представила Mac Studio, очень толстый Mac mini с процессором Apple M1 Ultra
Несколько помпезная презентация новых товаров Apple принесла нам долгожданный Mac Pro в уменьшенном корпусе. Он называется Mac Studio и выглядит, как пара-тройка Mac mini, составленных друг поверх друга.
Компьютер выполнен из алюминия, его основа сделана круглой, а основная часть корпуса - квадратной. Высота корпуса заявлена, как 9.4 сантиметра, глубина и ширина одинаковы - по 19.6 сантиметра.
В этом компьютере будет предлагаться процессор M1 Ultra - два M1 Max, соединённые в один процессор, и представляющиеся операционной системе и приложениям, как таковой же. Для M1 Ultra заявляется столько невероятных цифр, что даже страшно. Он, предположительно, "до 60%" опережает Mac Pro на 28-ядерном Intel Xeon; метрика или приложение, в котором получены эти цифры, не указаны. Встроенный в это чудо графический процессор с 8192 унифицированными шейдерами (64 кластера, или, в терминологии Apple, "ядра") в несколько раз опережает по быстродействию Radeon 5700 XT, метрика или приложение, к сожалению, опять-таки не указаны.
Studio располагает множеством портов Thunderbolt 4 и USB-C. Во всех конфигурациях порт Ethernet будет поддерживать скорости до 10 гигабит; в плане беспроводной сети поддерживается Wi-Fi 6 (не 6E), возможно, со всё тем же 80-мегагерцевым ограничением канала, что мы видели при тестировании MacBook Air на процессоре M1.
Чтобы новенький Mac не отличался от недавних 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro (кстати, новых MacBook на сегодняшней презентации мы так и не дождались; они отложены на осень?), в него встроен полноразмерный отсек для карт SD с поддержкой скоростей стандарта UHS II, то есть, несколько сотен мегабайт в секунду. Ещё в Apple говорят про "профессиональное" звуковое гнездо 3.5 миллиметра.
При описании новинки большое внимание было уделено системе охлаждения - два хитрых вентилятора, забирающие воздух со дна и выбрасывающие его с тыловой части корпуса. Предположительно, шуметь не будут.
Ещё здесь есть встроенный динамик. Максимальный предлагаемый объём RAM составляет 128 ГБ, накопителя - 8 ГБ. Для накопителя заявлена скорость работы "до 7.4 ГБ/с". Очень похоже на 4 линии PCI-Express 4.
Вот - страница с описанием товара на сайте Apple. Приведённая стоимость начинается от 2 тысяч долларов США за базовую, не слишком интересную конфигурацию, и от 4000 за M1 Ultra, 64 ГБ оперативной памяти и терабайтный SSD. По курсу российского рубля на день написания этого текста, 4000 долларов - это более 400 тысяч рублей, но важнее отметить то, что в данный момент Apple временно приостановила свою деятельность в России. Мы постараемся сделать свой обзор этого мини-компьютера как можно скорее.