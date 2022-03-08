Apple представила Mac Studio, очень толстый Mac mini с процессором Apple M1 Ultra

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4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

В этом компьютере будет предлагаться процессор M1 Ultra - два M1 Max, соединённые в один процессор, и представляющиеся операционной системе и приложениям, как таковой же. Для M1 Ultra заявляется столько невероятных цифр, что даже страшно. Он, предположительно, "до 60%" опережает Mac Pro на 28-ядерном Intel Xeon; метрика или приложение, в котором получены эти цифры, не указаны. Встроенный в это чудо графический процессор с 8192 унифицированными шейдерами (64 кластера, или, в терминологии Apple, "ядра") в несколько раз опережает по быстродействию Radeon 5700 XT, метрика или приложение, к сожалению, опять-таки не указаны.

Studio располагает множеством портов Thunderbolt 4 и USB-C. Во всех конфигурациях порт Ethernet будет поддерживать скорости до 10 гигабит; в плане беспроводной сети поддерживается Wi-Fi 6 (не 6E), возможно, со всё тем же 80-мегагерцевым ограничением канала, что мы видели при тестировании MacBook Air на процессоре M1.

Чтобы новенький Mac не отличался от недавних 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro (кстати, новых MacBook на сегодняшней презентации мы так и не дождались; они отложены на осень?), в него встроен полноразмерный отсек для карт SD с поддержкой скоростей стандарта UHS II, то есть, несколько сотен мегабайт в секунду. Ещё в Apple говорят про "профессиональное" звуковое гнездо 3.5 миллиметра.

При описании новинки большое внимание было уделено системе охлаждения - два хитрых вентилятора, забирающие воздух со дна и выбрасывающие его с тыловой части корпуса. Предположительно, шуметь не будут.

Ещё здесь есть встроенный динамик. Максимальный предлагаемый объём RAM составляет 128 ГБ, накопителя - 8 ГБ. Для накопителя заявлена скорость работы "до 7.4 ГБ/с". Очень похоже на 4 линии PCI-Express 4.

Вот - страница с описанием товара на сайте Apple. Приведённая стоимость начинается от 2 тысяч долларов США за базовую, не слишком интересную конфигурацию, и от 4000 за M1 Ultra, 64 ГБ оперативной памяти и терабайтный SSD. По курсу российского рубля на день написания этого текста, 4000 долларов - это более 400 тысяч рублей, но важнее отметить то, что в данный момент Apple временно приостановила свою деятельность в России. Мы постараемся сделать свой обзор этого мини-компьютера как можно скорее.