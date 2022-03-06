Смартфоны OnePlus получат поддержку 150-ваттной зарядки от OPPO

Супер быстрая зарядка SuperVOOC разработана BBK Electronics и была показана на MWC 2022. Там ее представила компания OPPO, но глава бренда Пит Лау (Pete Lau), что дебютирует она в смартфоне OnePlus.

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Супер-быстрая зарядка мощностью 150 Вт станет нормой в 2022 - если верить Realme и OPPO. Оба бренда принадлежат BBK Electronics и выпустили новый стандарт под двумя названиями: UltraDart и SuperVOOC.

Realme и OPPO утверждают, что их адаптеры способны зарядить батарею емкостью 4500 мАч на 50% за 5 минут. В OPPO также утверждают, что их технология позволяет обеспечивать плотность энергии 1.51 Вт/см3, что "гораздо выше стандарта в индустрии".

Как бы там ни было, OPPO выбрали менее мощный вариант SuperVOOC 80 Вт для флагманского смартфона Find X5. Вероятно, мы можем увидеть более продвинутую модель от бренда в этом году.

Дополнительно, Пит Лау (Pete Lau, генеральный директор OnePlus и директор по продукции в OPPO) заявил, что максимально мощная версия зарядки SuperVOOC (150 Вт) дебютирует в смартфоне OnePlus.

Нормальную работу батареи при столь мощной зарядке должен обеспокоить так называемый Battery Health Engine, представляющий собой чип собственной разработки, который управляет всеми параметрами батареи. Этому также поспособствуют механизмы Smart Battery Health Algorithm и Battery Healing, а также GaN (галий-нитридная элементная база) для адаптера.