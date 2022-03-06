Смартфоны OnePlus получат поддержку 150-ваттной зарядки от OPPO
Супер-быстрая зарядка мощностью 150 Вт станет нормой в 2022 - если верить Realme и OPPO. Оба бренда принадлежат BBK Electronics и выпустили новый стандарт под двумя названиями: UltraDart и SuperVOOC.
Realme и OPPO утверждают, что их адаптеры способны зарядить батарею емкостью 4500 мАч на 50% за 5 минут. В OPPO также утверждают, что их технология позволяет обеспечивать плотность энергии 1.51 Вт/см3, что "гораздо выше стандарта в индустрии".
Как бы там ни было, OPPO выбрали менее мощный вариант SuperVOOC 80 Вт для флагманского смартфона Find X5. Вероятно, мы можем увидеть более продвинутую модель от бренда в этом году.
Дополнительно, Пит Лау (Pete Lau, генеральный директор OnePlus и директор по продукции в OPPO) заявил, что максимально мощная версия зарядки SuperVOOC (150 Вт) дебютирует в смартфоне OnePlus.
Нормальную работу батареи при столь мощной зарядке должен обеспокоить так называемый Battery Health Engine, представляющий собой чип собственной разработки, который управляет всеми параметрами батареи. Этому также поспособствуют механизмы Smart Battery Health Algorithm и Battery Healing, а также GaN (галий-нитридная элементная база) для адаптера.