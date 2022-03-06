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Смартфоны OnePlus получат поддержку 150-ваттной зарядки от OPPO

Зарядка SuperVOOC 150 Вт (Изображение: OPPO)
Зарядка SuperVOOC 150 Вт (Изображение: OPPO)
Супер быстрая зарядка SuperVOOC разработана BBK Electronics и была показана на MWC 2022. Там ее представила компания OPPO, но глава бренда Пит Лау (Pete Lau), что дебютирует она в смартфоне OnePlus.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android из Китая смартфоны и всё, что связано с ними Софт хранение данных OnePlus
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Супер-быстрая зарядка мощностью 150 Вт станет нормой в 2022 - если верить Realme и OPPO. Оба бренда принадлежат BBK Electronics и выпустили новый стандарт под двумя названиями: UltraDart и SuperVOOC.

Realme и OPPO утверждают, что их адаптеры способны зарядить батарею емкостью 4500 мАч на 50% за 5 минут. В OPPO также утверждают, что их технология позволяет обеспечивать плотность энергии 1.51 Вт/см3, что "гораздо выше стандарта в индустрии".

Как бы там ни было, OPPO выбрали менее мощный вариант SuperVOOC 80 Вт для флагманского смартфона Find X5. Вероятно, мы можем увидеть более продвинутую модель от бренда в этом году.

Дополнительно, Пит Лау (Pete Lau, генеральный директор OnePlus и директор по продукции в OPPO) заявил, что максимально мощная версия зарядки SuperVOOC (150 Вт) дебютирует в смартфоне OnePlus.

Нормальную работу батареи при столь мощной зарядке должен обеспокоить так называемый Battery Health Engine, представляющий собой чип собственной разработки, который управляет всеми параметрами батареи. Этому также поспособствуют механизмы Smart Battery Health Algorithm и Battery Healing, а также GaN (галий-нитридная элементная база) для адаптера.

Новый мощный адаптер минимально больше старого (Изображение: OPPO)
Новый мощный адаптер минимально больше старого (Изображение: OPPO)

Источник(и)

OPPO

Pete Lau

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4864 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2687 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03- 6 (Update: 2022-03- 6)

 