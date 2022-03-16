Vivo X Fold получит два ультразвуковых сканера отпечатков пальцев

Смартфоны с гибкими дисплеями все более уверенно закрепляются на рынке, становясь неотъемлемой частью потребительской электроники будущего. Правда, пока-что даже самые продвинутые подобные устройства были лишены некоторых особенностей, которые есть у любого современного флагмана. Vivo решили исправить это досадное упущение

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Смартфоны с гибкими дисплеями сейчас считаются самым инновационными и технологичными устройствами в мобильной сфере, потому их производители уже автоматически присваивают им заоблачные ценники. И все же, несмотря на свой статус, у таких смартфонов - возьмите для примера те же Samsung Galaxy Z Fold3 или OPPO Find N - есть недостатки по сравнению со стандартными флагманами.

Одним из таких минусов стал сканер отпечатков пальцев, который производители гибких смартфонов почему-то решили размещать на боковой грани - прямо как в дешевых моделях. Скорее всего разработчики устройств были вынуждены так поступить потому, что первые поколения гибких дисплеев не были готовы к интеграции сканеров отпечатков.

Однако компания Vivo решила, что подобный недостаток слишком заметный, чтобы его игнорировать, и решила совершить прорыв, выпустив смартфон с гибким дисплеем и подэкранным сканером отпечатков. Согласно последним утечкам, новый флагман бренда получит 2 дисплея, оба из которых будут обладать ультразвуковыми сканерами - это прекрасно видно на приложенном фото.

Один из дисплеев вполне стандартный и содержит отверстие под камеру, а вот второй гибкий и, судя по всему, будет складываться вовнутрь, а не наружу, как у некоторых моделей.

Согласно информатору под ником Feiwei в соцсети Weibo, оба продемонстрированных на снимке дисплея будут установлены в модели Vivo X Fold, а сами сканеры у них ультразвуковые. Если вся эта информация подтвердится, то Vivo удастся обойти всех прочих производителей гибких/складных смартфонов как минимум в одном аспекте.