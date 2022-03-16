Vivo X Fold получит два ультразвуковых сканера отпечатков пальцев
Смартфоны с гибкими дисплеями сейчас считаются самым инновационными и технологичными устройствами в мобильной сфере, потому их производители уже автоматически присваивают им заоблачные ценники. И все же, несмотря на свой статус, у таких смартфонов - возьмите для примера те же Samsung Galaxy Z Fold3 или OPPO Find N - есть недостатки по сравнению со стандартными флагманами.
Одним из таких минусов стал сканер отпечатков пальцев, который производители гибких смартфонов почему-то решили размещать на боковой грани - прямо как в дешевых моделях. Скорее всего разработчики устройств были вынуждены так поступить потому, что первые поколения гибких дисплеев не были готовы к интеграции сканеров отпечатков.
Однако компания Vivo решила, что подобный недостаток слишком заметный, чтобы его игнорировать, и решила совершить прорыв, выпустив смартфон с гибким дисплеем и подэкранным сканером отпечатков. Согласно последним утечкам, новый флагман бренда получит 2 дисплея, оба из которых будут обладать ультразвуковыми сканерами - это прекрасно видно на приложенном фото.
Один из дисплеев вполне стандартный и содержит отверстие под камеру, а вот второй гибкий и, судя по всему, будет складываться вовнутрь, а не наружу, как у некоторых моделей.
Согласно информатору под ником Feiwei в соцсети Weibo, оба продемонстрированных на снимке дисплея будут установлены в модели Vivo X Fold, а сами сканеры у них ультразвуковые. Если вся эта информация подтвердится, то Vivo удастся обойти всех прочих производителей гибких/складных смартфонов как минимум в одном аспекте.