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Vivo X Fold получит два ультразвуковых сканера отпечатков пальцев

Предположительно так выглядит новый X Fold изнутри (Изображение: Feiwei в Weibo)
Предположительно так выглядит новый X Fold изнутри (Изображение: Feiwei в Weibo)
Смартфоны с гибкими дисплеями все более уверенно закрепляются на рынке, становясь неотъемлемой частью потребительской электроники будущего. Правда, пока-что даже самые продвинутые подобные устройства были лишены некоторых особенностей, которые есть у любого современного флагмана. Vivo решили исправить это досадное упущение
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая слухи раскладушки боо-оольшие смартфоны смартфоны и всё, что связано с ними сенсорный
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Смартфоны с гибкими дисплеями сейчас считаются самым инновационными и технологичными устройствами в мобильной сфере, потому их производители уже автоматически присваивают им заоблачные ценники. И все же, несмотря на свой статус, у таких смартфонов - возьмите для примера те же Samsung Galaxy Z Fold3 или OPPO Find N - есть недостатки по сравнению со стандартными флагманами.

Одним из таких минусов стал сканер отпечатков пальцев, который производители гибких смартфонов почему-то решили размещать на боковой грани - прямо как в дешевых моделях. Скорее всего разработчики устройств были вынуждены так поступить потому, что первые поколения гибких дисплеев не были готовы к интеграции сканеров отпечатков.

Однако компания Vivo решила, что подобный недостаток слишком заметный, чтобы его игнорировать, и решила совершить прорыв, выпустив смартфон с гибким дисплеем и подэкранным сканером отпечатков. Согласно последним утечкам, новый флагман бренда получит 2 дисплея, оба из которых будут обладать ультразвуковыми сканерами - это прекрасно видно на приложенном фото.

Один из дисплеев вполне стандартный и содержит отверстие под камеру, а вот второй гибкий и, судя по всему, будет складываться вовнутрь, а не наружу, как у некоторых моделей.

Согласно информатору под ником Feiwei в соцсети Weibo, оба продемонстрированных на снимке дисплея будут установлены в модели Vivo X Fold, а сами сканеры у них ультразвуковые. Если вся эта информация подтвердится, то Vivo удастся обойти всех прочих производителей гибких/складных смартфонов как минимум в одном аспекте.

Дисплеи предполагаемого Vivo X Fold (Изображение: Feiwei в Weibo)
Дисплеи предполагаемого Vivo X Fold (Изображение: Feiwei в Weibo)

Источник(и)

Feiwei в Weibo

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4895 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2700 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03-16 (Update: 2022-03-16)

 