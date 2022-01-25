Технология OPPO Zero-Power Communication позволит отказаться от батарей в некоторых устройствах
Компания OPPO больше известна как производитель смартфонов и входит в концерн BBK, который также выпускает популярные смартфоны OnePlus. Впрочем, широко известно, что OPPO также занимается исследованиями в области связи и технологий и ведет несколько собственных разработок. На данный момент в компании решили задуматься над экзистенциальной проблемой "интернета вещей" и технологического будущего, в котором абсолютно все устройства - от кофемолки до двери гаража - будут подключены к Сети.
Современные устройства умного дома и другие мелкие электронные приборы, которые подключаются к Сети (беспроводные контроллеры освещения, замки с удаленным управлением, радиометки для отслеживания положения и так далее) постоянно обмениваются данными для корректной работы и потому требуют компактные источники питания. Обычно в данном случае используются литиевые батарейки, либо аккумуляторы.
Тем не менее, в OPPO утверждают, что разработанная компанией технология Zero-Power Communication (ZPC) позволит закрыть вопрос источников питания. Судя по презентации на сайте, специалисты компании разработали способ извлечения энергии из окружающих радиосигналов.
С учетом того, как много нынче устройств излучают и принимают радиосигналы (смартфоны, ноутбуки, роутеры, станции мобильной связи, телевизоры и так далее), энергия для модуля ZPC всегда найдется.
На самом деле, базовое описание технологий (и даже несколько их реализаций) пассивной коммуникации (когда на приемо-передающем устройстве нет источника питания) и сбора энергии из радиосигналов существовало и ранее, что OPPO признала в пресс-релизе технологии ZPC. Тем не менее, компания утверждает, что её реализация ("гибридная версия") обеспечивает более эффективное преобразование энергии за счет сбора ее из большего числа источников.
На сегодняшний день у OPPO есть рабочий прототип устройства с модулем ZPC, а также вся надлежащая документация с описанием принципов работы. Вне сомнений, данная технология не сможет избавить смартфон и даже аксессуары от необходимости в батареях, но зато вполне способна сделать целую уйму мелкой электроники более удобной и эффективной в использовании.