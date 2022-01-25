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Технология OPPO Zero-Power Communication позволит отказаться от батарей в некоторых устройствах

OPPO создала основу для будущих устройств IoT (Изображение: OPPO)
OPPO создала основу для будущих устройств IoT (Изображение: OPPO)
OPPO представила собственную разработку - технологию Zero-Power Communication, которая позволит некоторым устройствам работать без батарей, собирая энергию радиосигналов Bluetooth и Wi-Fi поблизости. Для устройств умного дома способность обходиться без батарей станет новым и важным витком развития
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G AI бизнес из Китая Internet of Things (IoT) для умного дома
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Компания OPPO больше известна как производитель смартфонов и входит в концерн BBK, который также выпускает популярные смартфоны OnePlus. Впрочем, широко известно, что OPPO также занимается исследованиями в области связи и технологий и ведет несколько собственных разработок. На данный момент в компании решили задуматься над экзистенциальной проблемой "интернета вещей" и технологического будущего, в котором абсолютно все устройства - от кофемолки до двери гаража - будут подключены к Сети.

Современные устройства умного дома и другие мелкие электронные приборы, которые подключаются к Сети (беспроводные контроллеры освещения, замки с удаленным управлением, радиометки для отслеживания положения и так далее) постоянно обмениваются данными для корректной работы и потому требуют компактные источники питания. Обычно в данном случае используются литиевые батарейки, либо аккумуляторы.

Тем не менее, в OPPO утверждают, что разработанная компанией технология Zero-Power Communication (ZPC) позволит закрыть вопрос источников питания. Судя по презентации на сайте, специалисты компании разработали способ извлечения энергии из окружающих радиосигналов.

С учетом того, как много нынче устройств излучают и принимают радиосигналы (смартфоны, ноутбуки, роутеры, станции мобильной связи, телевизоры и так далее), энергия для модуля ZPC всегда найдется.

На самом деле, базовое описание технологий (и даже несколько их реализаций) пассивной коммуникации (когда на приемо-передающем устройстве нет источника питания) и сбора энергии из радиосигналов существовало и ранее, что OPPO признала в пресс-релизе технологии ZPC. Тем не менее, компания утверждает, что её реализация ("гибридная версия") обеспечивает более эффективное преобразование энергии за счет сбора ее из большего числа источников.

На сегодняшний день у OPPO есть рабочий прототип устройства с модулем ZPC, а также вся надлежащая документация с описанием принципов работы. Вне сомнений, данная технология не сможет избавить смартфон и даже аксессуары от необходимости в батареях, но зато вполне способна сделать целую уйму мелкой электроники более удобной и эффективной в использовании.

Источник(и)

OPPO

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4719 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2619 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-01-25 (Update: 2022-01-25)

 