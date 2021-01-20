Notebookcheck

Ждём Vivo Pad? Компания Vivo может завтра представить свой первый планшет

Завтра (21 января) ожидается презентация смартфона X60 Pro Plus, дорогой модели на процессоре Snapdragon 888. Неофициальные источники предполагают, что вместе со смартфоном будет представлен ещё и планшет!
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Планшеты (или один планшет) могут быть выпущены как под брендом Vivo, так и iQOO, NEX, Oppo. Это не обязательно случится завтра, более вероятна какая-либо более поздняя дата в течение 2021 года. Источник упоминает также возможность выхода в скором времени ноутбука от одной из этих торговых марок. Основным подтверждением теории приводится факт официальной регистрации имён под эти товары - в частности, Pad для планшета и Book для ноутбука.

Не менее половины подобных новостей-слухов оказывается в итоге пустышкой. Но, по крайней мере, в данном конкретном случае ждать подтверждения - или опровержения - не придётся долго.

Предположительные имена двух почти готовых планшетов (Изображение: MyDrivers)
Предположительные имена двух почти готовых планшетов (Изображение: MyDrivers)

Источник(и)

Weibo (1, 2), GizmoChina, MyDrivers

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Deirdre O'Donnell, 2021-01-20 (Update: 2021-01-20)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 