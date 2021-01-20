Ждём Vivo Pad? Компания Vivo может завтра представить свой первый планшет
Планшеты (или один планшет) могут быть выпущены как под брендом Vivo, так и iQOO, NEX, Oppo. Это не обязательно случится завтра, более вероятна какая-либо более поздняя дата в течение 2021 года. Источник упоминает также возможность выхода в скором времени ноутбука от одной из этих торговых марок. Основным подтверждением теории приводится факт официальной регистрации имён под эти товары - в частности, Pad для планшета и Book для ноутбука.
Не менее половины подобных новостей-слухов оказывается в итоге пустышкой. Но, по крайней мере, в данном конкретном случае ждать подтверждения - или опровержения - не придётся долго.
Источник(и)
Weibo (1, 2), GizmoChina, MyDrivers