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Эксклюзив | Nvidia отказывается от Max-Q версий в линейке мобильных видеокарт RTX 30 Ampere - производители ноутбуков сами будут выставлять TGP и прочие параметры ускорителей

Больше никаких Max-Q, начиная с Ampere (Изображение: NVIDIA)
Больше никаких Max-Q, начиная с Ampere (Изображение: NVIDIA)
Как сообщают наши источники, сама Nvidia и производители ноутбуков на основе ее видеокарт, начиная с линейки RTX 30, больше не будут указывать версию ускорителя: Max-Q или Max-P. Вместо этого, мобильные видеокарты на архитектуре Ampere будут обладать настраиваемым TGP, значение которого, наряду с дополнительными параметрами Max-Q, для каждой модели будут выставлять сами производители ноутбуков. Для покупателей все это вносит еще большую сумятицу - вполне реальной может оказаться ситуация, когда мобильная RTX 3060 с высоким TGP будет превосходить RTX 3080 с меньшим TGP
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇵🇹
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На презентации мобильных видеокарт с архитектурой Ampere, что прошла во время выставки CES 2021, компания Nvidia сообщила, что все мобильные укорители серии RTX 30 получили технологии Max-Q третьего поколения: Dynamic Boost 2.0 и WhisperMode 2.0.

Недавно мы публиковали эксклюзивную утечку с первыми бенчмарками мобильных видеокарт RTX 30, полученных с предпродажных образцов ноутбуков. Судить об уровне производительности новых ускорителей по этой информации хоть и можно, но сложно, ведь в полученных нами данных не указано какие версии тестировались: Max-Q или Max-P (Max-P зачастую ранее называли "полновесными версиями видеокарт"). Более того, все производители, что анонсировали новые ноутбуки с видеокартами RTX 30 на CES 2021, не указали какие версии ускорителей в них установлены.

И теперь мы знаем почему!

Как мы с вами знаем, практически все мобильные видеокарты с архитектурой Turing выпускались в версиях Max-P (полновесная) и Max-Q (энергоэффективная) - вторые использовались в основном в тонких и легких игровых ноутбуках. Однако, с приходом мобильных видеокарт с архитектурой Ampere все меняется.

Сама Nvidia и производители ноутбуков больше не будут указывать в названиях видеокарт их версии. В то же время, в Nvidia утверждают, что каждая мобильная видеокарта новой линейки поддерживает технологии Max-Q третьего поколения.

Взглянув на официальные характеристики новых видеокарт, можно предположить какие именно их параметры будут настраивать производители ноутбуков.

Возьмем флагманскую "RTX 3080 для ноутбуков" (так ее называют в Nvidia) - ее уровень TGP (Total Graphics Power - предельный уровень энергопотребления) может варьироваться от 80 Вт до 150+ Вт. В то же время, у мобильной RTX 3070 данный параметр может меняться в пределах 80 - 125 Вт, а у мобильной RTX 3060 - от 60 до 115 Вт. От уровня энергопотребления напрямую зависит частота графического процессора. В случае мобильной RTX 3080 разница в частоте ГП между базовым 80-Вт вариантом и старшим может достигать 37%.

То есть, вполне вероятной может оказаться ситуация, когда 115-Вт мобильная RTX 3060 превзойдет 80-Вт мобильную RTX 3080 в некоторых задачах. Для покупателей это может стать настоящей катастрофой, ведь производители ноутбуков не указывают никаких подробностей об уровне потребления видеокарт - только название модели и объем/тип видеопамяти в лучшем случае. Если говорить проще, купив ноутбук с топовой RTX 3080, вы не можете рассчитывать на топовую производительность, ведь не можете знать какой уровень TGP производитель выставил для видеокарты. Придется штудировать обзоры перед покупкой еще тщательнее! 

Несмотря на слова Nvidia о том, что все новые видеокарты поддерживают технологии Max-Q третьего поколения, их имплементация зависит от производителей ноутбуков! К примеру, ноутбук с "маломощной" мобильной RTX 3060 с TGP 60 Вт может не поддерживать технологию Dynamic Boost 2.0, просто потому что так решил производитель (можно развить ситуацию и предположить, что в более дорогой конфигурации с более высоким TGP поддержка технологии будет и т.д.). Проблема для покупателей все та же - производители ноутбуков не указывают в характеристиках какие технологии задействованы, а какие - нет.

Не так давно мы писали о довольно похожей ситуации с процессорами Intel Tiger Lake, названия моделей которых буквально ничего не говорят покупателю о реальной производительности из-за настраиваемого TDP. Теперь, когда и Nvidia пошла по тому же пути, подбор ноутбука превратится в настоящий квест для каждого покупателя, который хоть что-то понимает в характеристиках. Если раньше можно было взглянуть на характеристики ноутбука на сайте производителя и примерно представить себе его уровень производительности (по желанию, убедиться по обзорам, что в реальности все так, как обещают), то теперь придется буквально штудировать обзоры ноутбуков в Интернете, пытаясь найти всю важную информацию.

По этому поводу мы в Notebookcheck можем сказать лишь одно -  мы будем указывать все характеристики видеокарт и прочих компонентов в обзорах ноутбуков на Nvidia Ampere и тщательно тестировать их, чтобы наши читатели могли узнать все желаемые подробности и не чувствовать себя обманутыми после покупки!

Уровни TGP мобильных видеокарт Nvidia Ampere (Изображение: NVIDIA)
Уровни TGP мобильных видеокарт Nvidia Ampere (Изображение: NVIDIA)

Источник(и)

Notebookcheck

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 01 > Nvidia отказывается от Max-Q версий в линейке мобильных видеокарт RTX 30 Ampere - производители ноутбуков сами будут выставлять TGP и прочие параметры ускорителей
Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-21 (Update: 2021-01-21)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 