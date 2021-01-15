Nvidia представила новую видеокарту серии RTX 30 - RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Данная видеокарта предназначена для геймеров, владеющих видеокартой уровня GTX 1060 и желающих сделать апгрейд. Новинка получила 3584 CUDA-ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, а также поддержку технологии resizable BAR. RTX 3060 появится в продаже в феврале по рекомендуемой цене $329

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Все мы давно ждали от Nvidia анонса RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти - как минимум потому, что данная модель всплывала в утечках. В самой Nvidia сообщают, что миссия RTX 3060 - дать доступ к технологии RTX широкому кругу покупателей, особенно владельцам видеокарт уровня GTX 1060.

По словам компании, RTX 3060 в 2 раза производительнее GTX 1060 и обеспечивает в 10 раз большую производительность при трассировке лучей. Правда, проводить такое сравнение нет смысла вообще, ведь GTX 1060 вообще не поддерживает трассировку.

Как бы там ни было, вот ключевые характеристики RTX 3060:

Растровая производительность - 13 терафлопс

Производительность трассировки лучей - 25 терафлопс

Производительность тензорных ядер - 101 терафлопс (Nvidia DLSS)

192-битная шина памяти

12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6

Согласно Nvidia, RTX 3060 является первой видеокартой RTX 30 с поддержкой технологии resizable BAR. Кроме того, новинка будет поддерживать уже привычные для данной серии DLSS, Reflex и Broadcast.

Основой для RTX 3060 послужил графический процессор GA106, который имеет 3584 CUDA-ядер, которые работают на частоте от 1.32 ГГц до 1.78 ГГц. Пропускная способность памяти составит 288 ГБ/с, а предельное энергопотребление карты указано на уровне 170 Вт.

В продаже Nvidia GeForce RTX 3060 должна появиться в конце февраля по цене $329. Примерно в то же время Nvidia обещает выпустить обновленные драйвера GeForce и обновления VBIOS с поддержкой resizable BAR для всех видеокарт серии RTX 30 (Founders Editions и от AiB-партнеров).



