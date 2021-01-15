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CES 2021 | Больше памяти, чем у RTX 3060 Ti и ценник $329: Nvidia представила GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и поддержкой resizable BAR

RTX 3060 получила больше памяти, чем RTX 3060 Ti (Изображение: NVIDIA)
RTX 3060 получила больше памяти, чем RTX 3060 Ti (Изображение: NVIDIA)
Nvidia представила новую видеокарту серии RTX 30 - RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Данная видеокарта предназначена для геймеров, владеющих видеокартой уровня GTX 1060 и желающих сделать апгрейд. Новинка получила 3584 CUDA-ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, а также поддержку технологии resizable BAR. RTX 3060 появится в продаже в феврале по рекомендуемой цене $329
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸
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Все мы давно ждали от Nvidia анонса RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти - как минимум потому, что данная модель всплывала в утечках. В самой Nvidia сообщают, что миссия RTX 3060 - дать доступ к технологии RTX широкому кругу покупателей, особенно владельцам видеокарт уровня GTX 1060.

По словам компании, RTX 3060 в 2 раза производительнее GTX 1060 и обеспечивает в 10 раз большую производительность при трассировке лучей. Правда, проводить такое сравнение нет смысла вообще, ведь GTX 1060 вообще не поддерживает трассировку.

Как бы там ни было, вот ключевые характеристики RTX 3060:

  • Растровая производительность - 13 терафлопс
  • Производительность трассировки лучей - 25 терафлопс
  • Производительность тензорных ядер - 101 терафлопс (Nvidia DLSS)
  • 192-битная шина памяти 
  • 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6

Согласно Nvidia, RTX 3060 является первой видеокартой RTX 30 с поддержкой технологии resizable BAR. Кроме того, новинка будет поддерживать уже привычные для данной серии DLSS, Reflex и Broadcast.

Основой для RTX 3060 послужил графический процессор GA106, который имеет 3584 CUDA-ядер, которые работают на частоте от 1.32 ГГц до 1.78 ГГц. Пропускная способность памяти составит 288 ГБ/с, а предельное энергопотребление карты указано на уровне 170 Вт.

В продаже Nvidia GeForce RTX 3060 должна появиться в конце февраля по цене $329. Примерно в то же время Nvidia обещает выпустить обновленные драйвера GeForce и обновления VBIOS с поддержкой resizable BAR для всех видеокарт серии RTX 30 (Founders Editions и от AiB-партнеров).


Сравнение производительности Nvidia RTX 3060 12 ГБ (Изображение: Nvidia)
Сравнение производительности Nvidia RTX 3060 12 ГБ (Изображение: Nvidia)

Источник(и)

NVIDIA

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-15 (Update: 2021-01-15)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 