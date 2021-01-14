Топовый игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 15 также стал один из новопредставленных устройств на CES 2021. Характеристики у него просто отличные: AMD Ryzen 9 5900HX/Ryzen 7 5800H, Nvidia GeForce RTX 3080/3070/3060, 165-Гц QHD/300-Гц FHD дисплеи и вплоть до 32 ГБ ОЗУ в паре с 2-ТБ SSD. Купить ноутбук можно будет в уже середине февраля по цене от €1499 ($1825)

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Asus представила обновленный Asus ROG Strix Scar 15 вместе со старшим ROG Strix Scar 17 - модели эти, не считая некоторых особенностей, сильно похожи между собой. 15-дюймовая модель должна выйти в продажу уже к середине первого квартала 2021 по цене €1499 ($1825).

Как и другие представленные на CES 2021 игровые ноутбуки Asus, ROG Strix Scar 15 будет выпускаться только с процессорами AMD Ryzen. Если говорить точнее, то модель доступна в конфигурации с двумя старшими процессорами серии Cezanne - Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 5800H. В качестве видеокарт выступают новейшие мобильные ускорители Nvidia серии RTX 3000: GeForce RTX 3080 (16 ГБ), GeForce RTX 3070 (8 ГБ) и GeForce RTX 3060 (6 ГБ). В Asus сообщают, что доработали систему охлаждения таким образом, чтобы улучшить эффективность отвода тепла от процессора и видеокарты. В вентиляторах имеются специальные отверстия, через которые будет сбрасываться пыль - она не будет накапливаться в радиаторе и снижать его эффективность.

Для чего же этому ноутбуку такие мощные компоненты? Дело в том, что Asus ROG Strix Scar комплектуется двумя дисплеями на выбор: FHD (1920 x 1080) с частотой 300 Гц (100% охват sRGB) и QHD (2560 x 1440) с частотой обновления 165 Гц (100% DCI-P3). Объем оперативной памяти по заводу достигает 64 ГБ, а емкость NVMe SSD - 2 ТБ. Система также поддерживает RAID 0.

Также Asus ROG Strix Scar 15 характеризуется наличием модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 и имеет неплохой набор портов: три USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой зарядки и видеовыхода, один полноразмерный HDMI 2.0b и комбинированный аудио разъем. Динамика у ноутбука целых четыре штуки и все они поддерживают Dolby Atmos.