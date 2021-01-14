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CES 2021 | Компактный ASUS ROG Zephyrus G14 получил процессоры AMD Ryzen 5000, 144-Гц дисплей и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060

ROG Zephyrus G14 получил масштабное обновление начинки (Изображение: ASUS)
ROG Zephyrus G14 получил масштабное обновление начинки (Изображение: ASUS)
Компания Asus серьезно обновила компактный игровой ноутбук ROG Zephyrus G14, который в 2020 стал одной из самых популярных моделей ее производства. Обновленная версия получила процессоры AMD Ryzen 5000, 144-Гц дисплей с разрешением 1440p и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060. При этом вес ROG Zephyrus G14 составляет всего 1.6 кг
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Asus ROG Zephyrus G14 стал одним из самых резонансных игровых ноутбуков в 2020 году, причем в первую очередь благодаря высокой производительности процессора Ryzen 9 4900HS от AMD. Теперь же, на CES 2021, Asus представила обновленную версию ROG Zephyrus G14 с более мощной начинкой.

В качестве процессоров производитель теперь использует чипы Ryzen 5000, которые также были анонсированы на CES 2021. Но мало того, Asus удалось интегрировать в эту компактную модель еще о полновесную мобильную видеокарту Nvidia с архитектурой Ampere - GeForce RTX 3060. Да-да, больше никаких Max-Q версий! 

Несмотря на столь мощную начинку, модель сохранила свой корпус нетронутым, а значит и вес останется прежним - 1.6 кг.

Ноутбук также получил улучшенный дисплей: вместо 1080p панели с частотой 120 Гц, теперь Asus использует 1440p панель с частотой 120/144 Гц (на выбор). К сожалению, сроки появления модели в продаже и ее цена пока не указываются.

(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)

Источник(и)

ASUS

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 01 > Компактный ASUS ROG Zephyrus G14 получил процессоры AMD Ryzen 5000, 144-Гц дисплей и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060
Alex Alderson, 2021-01-14 (Update: 2021-01-14)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 