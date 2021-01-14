CES 2021 | Компактный ASUS ROG Zephyrus G14 получил процессоры AMD Ryzen 5000, 144-Гц дисплей и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060
Asus ROG Zephyrus G14 стал одним из самых резонансных игровых ноутбуков в 2020 году, причем в первую очередь благодаря высокой производительности процессора Ryzen 9 4900HS от AMD. Теперь же, на CES 2021, Asus представила обновленную версию ROG Zephyrus G14 с более мощной начинкой.
В качестве процессоров производитель теперь использует чипы Ryzen 5000, которые также были анонсированы на CES 2021. Но мало того, Asus удалось интегрировать в эту компактную модель еще о полновесную мобильную видеокарту Nvidia с архитектурой Ampere - GeForce RTX 3060. Да-да, больше никаких Max-Q версий!
Несмотря на столь мощную начинку, модель сохранила свой корпус нетронутым, а значит и вес останется прежним - 1.6 кг.
Ноутбук также получил улучшенный дисплей: вместо 1080p панели с частотой 120 Гц, теперь Asus использует 1440p панель с частотой 120/144 Гц (на выбор). К сожалению, сроки появления модели в продаже и ее цена пока не указываются.
Источник(и)
ASUS