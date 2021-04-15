Asus обновила Zenfone 7 до Android 11
Компания Asus анонсировала выход крупного обновления прошивки для Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro на собственном форуме поддержки. Новая версия ПО (30.40.30.96) наконец принесла операционную систему Android 11 для прошлогодних фото-флагманов Asus. Прошивка доступна сразу во всех регионах, а в фазе предварительного тестирования она просуществовала целых 6 месяцев.
Обладатели вышеуказанных моделей могут подождать, пока обновление прилетит по воздуху или же скачать и установить его самостоятельно (Zenfone 7 Pro, Zenfone 7).
Серия ZenFones 7 на рынке уже 8 месяцев, потому вполне вероятно, что в ближайшее время производитель представит обновленные версии (на этот раз, по слухам, вероятно появление третьей компактной версии флагмана).
Стоит отметить, что релиз Android 12 может состояться уже в мае - остается лишь надеяться, что обновление до грядущей версии ОС не займет у Asus столько же времени, как и до Android 11.