Asus ROG Strix G15 Advantage Edition: первый 15-дюймовый игровой ноутбук на базе AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M
Asus официально представила игровой ноутбук ROG Strix G15 Advantage Edition, который основан на процессоре и видеокарте от AMD: Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M.
Все мы знаем, что Ryzen 9 5900HX является чрезвычайно мощным и производительным процессором для ноутбуков, но все же он - не главное достоинство G15 Advantage Edition. Куда более интересным компонентом игровой модели выступает представленная вчера видеокарта AMD Radeon RX 6800M. Если верить Asus, то в G15 Advantage Edition новая RX 6800M сможет стабильно держать частоту 2300 МГц, что гораздо выше, чем у предыдущих видеокарт AMD на архитектуре RDNA 1.0. Пока что все характеристики RX 6800M не объявлены, но если говорить о G15 Advantage Edition, то он поддерживает технологии AMD SmartShift и Smart Access Memory.
Дополнительно о G15 Advantage Edition производитель сообщает, что ноутбук оснащен двумя слотами SO-DIMM, двумя слотами M.2 2280 и емкой батареей на 90 Вт·ч. Набор портов вполне стандартный:
Левая сторона
- USB 3.2 Gen1 Type-A x3
- аудио разъем
Задняя сторона
- USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (DisplayPort и Power Delivery)
- Ethernet x1
- HDMI 2.0b x1 (HDCP SPEC 2.2)
Asus подготовила для G15 Advantage Edition два разных IPS дисплея. Младшая панель с FHD разрешением и частотой обновления 300 Гц обладает 100% охватом sRGB, а старшая более дорогая панель с 2K (QHD) разрешением предлагает частоту 165 Гц и 100% охват DCI-P3. Оба дисплея поддерживают AMD FreeSync Premium и характеризуются временем отклика на уровне 3 мс.
Габариты G15 Advantage Edition составляют 354.9 x 259.9 x 22.69 мм; в самом толстом месте корпуса толщина составляет 27.2 мм. Вес ноутбука составляет 2.4 кг, вне зависимости от выбранной конфигурации. Пока что дата выхода в продажу не сообщается, но Asus подтвердила стартовую цену в Европе - €1799.
Источник(и)
ASUS