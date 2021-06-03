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Asus ROG Strix G15 Advantage Edition: первый 15-дюймовый игровой ноутбук на базе AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition - от €1799 (Изображение: ASUS)
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition - от €1799 (Изображение: ASUS)
Asus представила игровой ноутбук ROG Strix G15 Advantage Edition, который полностью основан на компонентах от AMD. Топовая версия модели будет оснащаться процессором Ryzen 9 5900HX в связке с новой игровой видеокартой Radeon RX 6800M, которая практически не уступает RTX 3080
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Asus официально представила игровой ноутбук ROG Strix G15 Advantage Edition, который основан на процессоре и видеокарте от AMD: Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M.

Все мы знаем, что Ryzen 9 5900HX является чрезвычайно мощным и производительным процессором для ноутбуков, но все же он - не главное достоинство G15 Advantage Edition. Куда более интересным компонентом игровой модели выступает представленная вчера видеокарта AMD Radeon RX 6800M. Если верить Asus, то в G15 Advantage Edition новая RX 6800M сможет стабильно держать частоту 2300 МГц, что гораздо выше, чем у предыдущих видеокарт AMD на архитектуре RDNA 1.0. Пока что все характеристики RX 6800M не объявлены, но если говорить о G15 Advantage Edition, то он поддерживает технологии AMD SmartShift и Smart Access Memory.

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition (Изображение: ASUS)
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition (Изображение: ASUS)
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частичное?
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Дополнительно о G15 Advantage Edition производитель сообщает, что ноутбук оснащен двумя слотами SO-DIMM, двумя слотами M.2 2280 и емкой батареей на 90 Вт·ч. Набор портов вполне стандартный:

Левая сторона

  • USB 3.2 Gen1 Type-A x3
  • аудио разъем

Задняя сторона

  • USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (DisplayPort и Power Delivery)
  • Ethernet x1
  • HDMI 2.0b x1 (HDCP SPEC 2.2)

Asus подготовила для G15 Advantage Edition два разных IPS дисплея. Младшая панель с FHD разрешением и частотой обновления 300 Гц обладает 100% охватом sRGB, а старшая более дорогая панель с 2K (QHD) разрешением предлагает частоту 165 Гц и 100% охват DCI-P3. Оба дисплея поддерживают AMD FreeSync Premium и характеризуются временем отклика на уровне 3 мс.

Габариты G15 Advantage Edition составляют 354.9 x 259.9 x 22.69 мм; в самом толстом месте корпуса толщина составляет 27.2 мм. Вес ноутбука составляет 2.4 кг, вне зависимости от выбранной конфигурации. Пока что дата выхода в продажу не сообщается, но Asus подтвердила стартовую цену в Европе - €1799.

(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)
(Изображение: ASUS)

Источник(и)

ASUS

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3579 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
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Alex Alderson, 2021-06- 3 (Update: 2021-06- 3)

 