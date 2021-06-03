Asus ROG Strix G15 Advantage Edition: первый 15-дюймовый игровой ноутбук на базе AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

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Дополнительно о G15 Advantage Edition производитель сообщает, что ноутбук оснащен двумя слотами SO-DIMM, двумя слотами M.2 2280 и емкой батареей на 90 Вт·ч. Набор портов вполне стандартный:

Левая сторона

USB 3.2 Gen1 Type-A x3

аудио разъем

Задняя сторона

USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (DisplayPort и Power Delivery)

Ethernet x1

HDMI 2.0b x1 (HDCP SPEC 2.2)

Asus подготовила для G15 Advantage Edition два разных IPS дисплея. Младшая панель с FHD разрешением и частотой обновления 300 Гц обладает 100% охватом sRGB, а старшая более дорогая панель с 2K (QHD) разрешением предлагает частоту 165 Гц и 100% охват DCI-P3. Оба дисплея поддерживают AMD FreeSync Premium и характеризуются временем отклика на уровне 3 мс.

Габариты G15 Advantage Edition составляют 354.9 x 259.9 x 22.69 мм; в самом толстом месте корпуса толщина составляет 27.2 мм. Вес ноутбука составляет 2.4 кг, вне зависимости от выбранной конфигурации. Пока что дата выхода в продажу не сообщается, но Asus подтвердила стартовую цену в Европе - €1799.

