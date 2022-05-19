"Самая тихая видеокарта в своем классе": Asus представила RTX 3080 Noctua Edition
После успешной совместной разработки Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition в 2021 году, Noctua и Asus вновь объединили свои усилия и на этот раз создали улучшенную версию Nvidia GeForce RTX 3080. Новая RTX 3080 Noctua Edition выполнена в двухслотовом форм-факторе и несет на борту два 120-мм вентилятора NF-A12x25 вместе с улучшенным радиатором. Если верить совместному пресс-релизу, модель тише в целом, а также на 9 дБ на максимальной скорости вентиляторов и на 2 – 5 дБ при низкой скорости, тише Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080. Температура чипов памяти, по заявлению производителей, на 20 градусов Цельсия ниже, чем у упомянутой видеокарты Asus.
Также, согласно пресс-релизу, при автоматической регулировке скорости вентиляторов RTX 3080 Noctua Edition на 4.5 дБ тише, а ее видеочип и память на 3 и 14 градусов Цельсия холоднее. Если температура видеочипа не превышает 50 градусов, то вентиляторы отключаются полностью, за счет чего достигается полная бесшумность работы. На максимальной скорости вращения вентиляторов шум на 8.6 дБ ниже, а температура видеопамяти на 12 градусов Цельсия ниже, чем у упомянутой вначале видеокарты Asus.
Ради удобства пользователя RTX 3080 Noctua оснащена двумя микросхемами BIOS, за счет чего можно быстро переключаться между режимом максимальной тишины или предельной производительности.
В продажу видеокарта выйдет в июне, но цена пока-что неизвестна. Однако, ориентируясь на прошлогоднюю RTX 3070 Noctua Edition можно предположить, что RTX 3080 Noctua Edition будет существенно дороже референсной версии Founders Edition.
Источник(и)
Пресс-релиз Asus и Noctua , Tom's Hardware