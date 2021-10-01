Asus показала Nvidia RTX 3070 с вентиляторами Noctua

Компания Asus поделилась первыми живыми снимками видеокарты, созданной в партнерстве с Noctua. Новая RTX 3070 Noctua будет не только тише, но и прохладнее, за счет большого радиатора. Дизайн сильно отличается от текущих решений Asus и понравится не всем

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Один из сотрудников компании Asus выложил в Сеть снимки первой видеокарты Asus, разработанной совместно с Noctua. Как и утверждали первые утечки, первой модификации подверглась Nvidia RTX 3070: она получила два больших фирменных вентилятора Noctua узнаваемого коричневого цвета, а также большой радиатор, частично скрытый под кожухом. Дизайн новинки сильно отличается от большинства моделей, выполненных с учетом игровой эстетики и во многих сборках будет смотреться не к месту. Исключение составляют как раз ПК, в которых уже установлены вентиляторы и/или системы охлаждения Noctua - в таких грядущая видеокарта Asus впишется идеально.

Судя по снимкам, видеокарта будет оснащена 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 с подшипником SSO2. НА фото также заметно, что видеокарта займет 3.5 слота, а на её интерфейсной панели имеется три видеовыхода DisplayPort и два HDMI; для дополнительного питания на плате предусмотрены два стандартных 8-контактных разъема.