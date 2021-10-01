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Asus показала Nvidia RTX 3070 с вентиляторами Noctua

Вот как выглядит результат сотрудничества Asus и Noctua (Изображение: ASUS)
Вот как выглядит результат сотрудничества Asus и Noctua (Изображение: ASUS)
Компания Asus поделилась первыми живыми снимками видеокарты, созданной в партнерстве с Noctua. Новая RTX 3070 Noctua будет не только тише, но и прохладнее, за счет большого радиатора. Дизайн сильно отличается от текущих решений Asus и понравится не всем
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Один из сотрудников компании Asus выложил в Сеть снимки первой видеокарты Asus, разработанной совместно с Noctua. Как и утверждали первые утечки, первой модификации подверглась Nvidia RTX 3070: она получила два больших фирменных вентилятора Noctua узнаваемого коричневого цвета, а также большой радиатор, частично скрытый под кожухом. Дизайн новинки сильно отличается от большинства моделей, выполненных с учетом игровой эстетики и во многих сборках будет смотреться не к месту. Исключение составляют как раз ПК, в которых уже установлены вентиляторы и/или системы охлаждения Noctua - в таких грядущая видеокарта Asus впишется идеально.

Судя по снимкам, видеокарта будет оснащена 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 с подшипником SSO2. НА фото также заметно, что видеокарта займет 3.5 слота, а на её интерфейсной панели имеется три видеовыхода DisplayPort и два HDMI; для дополнительного питания на плате предусмотрены два стандартных 8-контактных разъема.

Официально Asus еще не анонсировала данную видеокарту, потому реальные её характеристики пока остаются тайной. Впрочем, судя по регистрационному коду RTX3070-O8G-NOCTUA, который мелькал в предыдущих утечках о данной модели, можно предположить что это просто разогнанная и более тихая версия стандартной RTX 3070.

(Изображение: ASUS)

Источник(и)

Facebook, Wccftech, VideoCardz

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор новостей - 4187 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2480 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-10- 1 (Update: 2021-10- 1)

 