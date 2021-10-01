Asus показала Nvidia RTX 3070 с вентиляторами Noctua
Один из сотрудников компании Asus выложил в Сеть снимки первой видеокарты Asus, разработанной совместно с Noctua. Как и утверждали первые утечки, первой модификации подверглась Nvidia RTX 3070: она получила два больших фирменных вентилятора Noctua узнаваемого коричневого цвета, а также большой радиатор, частично скрытый под кожухом. Дизайн новинки сильно отличается от большинства моделей, выполненных с учетом игровой эстетики и во многих сборках будет смотреться не к месту. Исключение составляют как раз ПК, в которых уже установлены вентиляторы и/или системы охлаждения Noctua - в таких грядущая видеокарта Asus впишется идеально.
Судя по снимкам, видеокарта будет оснащена 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25 с подшипником SSO2. НА фото также заметно, что видеокарта займет 3.5 слота, а на её интерфейсной панели имеется три видеовыхода DisplayPort и два HDMI; для дополнительного питания на плате предусмотрены два стандартных 8-контактных разъема.
Официально Asus еще не анонсировала данную видеокарту, потому реальные её характеристики пока остаются тайной. Впрочем, судя по регистрационному коду RTX3070-O8G-NOCTUA, который мелькал в предыдущих утечках о данной модели, можно предположить что это просто разогнанная и более тихая версия стандартной RTX 3070.