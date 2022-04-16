Asus дала старт продажам игровых ноутбуков ROG 2022 (пока только в США)
Мечтаете о мощном игровом ноутбуке с мощной начинкой? Asus опубликовала подробности о геймерской линейке ROG 2022 года выпуска, а именно: стоимость и сроки появления новых моделей в продаже. Вся информация актуальна только для США, но позволяет заранее прицениться всем заинтересованным покупателям. Многие новинки будут доступны в популярных торговых сетях, но есть и пара эксклюзивных моделей, которые Asus собирается продавать только в своих официальных магазинах.
Старшая модель в линейке - ROG Zephyrus Duo 16, который - благодаря ScreenPad Plus - Asus позиционирует как идеальный ноутбук для игры Dying Light 2. Производитель доработал механизм подъема дополнительного дисплея, оснастив его "4D-шарниром".
К великому сожалению, только одна модель в линейке будет оснащена процессором AMD Ryzen 9 6000-й серии в паре с RTX 3080 Ti - ни ее название, ни стоимость не оглашены, но известны примерные сроки официального выхода: второй квартал 2022 года.
Обновленный ROG Strix SCAR 17 перешел на Intel Core i9-12900H в паре с такими же видеокартами, как у Duo 16. На страницах официального магазина Asus.com его уже можно найти по цене от $1999.99, он также должен появится и в популярных торговых сетях. Младший собрат SCAR 15 (G533) уже можно найти на Amazon и https://click.email.asusmembers.com/?qs=f11e8bd2579fefc45295a9a85fe8a1aa63343a733a245fc3cf2c5987c031272242f7ed57cd103fccb5d71011527d301e13169d79fce7c8ddNewegg по цене от $1799.99.
Более доступная модель Strix G15 (G513) должна поступить в продажу "в ближайшее время" в торговых сетях Costco и Walmart, а ее старший собрат G17 (G713) по некой причине эксклюзивно продается только на официальном магазине Asus (от $1249.99).
Не менее популярные среди покупателей Zephyrus G14 и G15 пока-что можно найти только на Best Buy (от $1619.99), в то время как Zephyrus M16 -очередной эксклюзив магазине Asus с ценником $3199.99. Интересно, что самый необычный среди всей линейки аппарат - Flow Z13 (GZ301) - можно купить буквально где угодно: Newegg, Asus, Amazon, Office Depot (от ~$1849.99).
Наконец, Flow X13 (GV301) появился на Best Buy по цене от $1599.99.
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Asus