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Asus ROG Phone 7 выйдет в апреле

ROG Phone 7 уже в пути (Изображение: Asus)
ROG Phone 7 уже в пути (Изображение: Asus)
Игрокам всего мира приготовиться: Asus официально анонсировала выход нового флагманского игрового смартфона ROG Phone 7
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RedMagic 8 Pro все еще в ожидании своего прямого конкурента среди игровых смартфонов, а Lenovo, по слухам, и вовсе собирается отказаться от линейки Legion Phone. Вопреки ранним догадкам о выходе нового ROG Phone в середине 2023 года, Asus уже выпустила официальный анонс новой модели в своем Twitter.

ROG Phone 7 будет представлен 13 апреля на - судя по всему - виртуальном мероприятии.  

Судя по рекламным материалам на официальной странице мероприятия, Asus пока-что не оставила никаких намеков на дизайн грядущего флагмана, да и о характеристиках не сказано ни слова. С более-менее высокой вероятностью можно утверждать лишь одно: смартфон будет основан на топовом чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Хочется надеяться, Asus удастся раскрыть производительность чипа по максимуму, избежав троттлинга при длительной нагрузке за счет хорошего охлаждения.

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Asus в Twitter

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Deirdre O'Donnell, 2023-03-25 (Update: 2023-03-25)