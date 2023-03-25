Asus ROG Phone 7 выйдет в апреле

RedMagic 8 Pro все еще в ожидании своего прямого конкурента среди игровых смартфонов, а Lenovo, по слухам, и вовсе собирается отказаться от линейки Legion Phone. Вопреки ранним догадкам о выходе нового ROG Phone в середине 2023 года, Asus уже выпустила официальный анонс новой модели в своем Twitter.
ROG Phone 7 будет представлен 13 апреля на - судя по всему - виртуальном мероприятии.
Судя по рекламным материалам на официальной странице мероприятия, Asus пока-что не оставила никаких намеков на дизайн грядущего флагмана, да и о характеристиках не сказано ни слова. С более-менее высокой вероятностью можно утверждать лишь одно: смартфон будет основан на топовом чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Хочется надеяться, Asus удастся раскрыть производительность чипа по максимуму, избежав троттлинга при длительной нагрузке за счет хорошего охлаждения.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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