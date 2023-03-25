Asus ROG Phone 7 выйдет в апреле

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RedMagic 8 Pro все еще в ожидании своего прямого конкурента среди игровых смартфонов, а Lenovo, по слухам, и вовсе собирается отказаться от линейки Legion Phone. Вопреки ранним догадкам о выходе нового ROG Phone в середине 2023 года, Asus уже выпустила официальный анонс новой модели в своем Twitter.

ROG Phone 7 будет представлен 13 апреля на - судя по всему - виртуальном мероприятии.

Судя по рекламным материалам на официальной странице мероприятия, Asus пока-что не оставила никаких намеков на дизайн грядущего флагмана, да и о характеристиках не сказано ни слова. С более-менее высокой вероятностью можно утверждать лишь одно: смартфон будет основан на топовом чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Хочется надеяться, Asus удастся раскрыть производительность чипа по максимуму, избежав троттлинга при длительной нагрузке за счет хорошего охлаждения.