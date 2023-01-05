CES 2023 | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM: 27-дюймовый OLED монитор с частотой 240 Гц, яркостью 1000 нит и 2.5K разрешением
ASUS представила на CES 2023 бесчисленное количество новинок под брендом ROG, среди которых есть и ROG Swift OLED PG27AQDM - новый 27-дюймовый монитор с невиданными ранее характеристиками. Как подсказывает название модели, новинка основана на матрице OLED типа и имеет множество других интересных характеристик:
- разрешение 2560 x 1440 пикселей (2.5K/1440p)
- частота обновления 240 Гц
- пиковая яркость 1000 нит
- время отклика 0.03 мс (тип не указан)
- цветовой охват 99% DCI-P3 и 135% sRGB
- заводская калибровка с уровнем Delta E <2
По данным производителя, ROG Swift OLED PG27AQDM также получил специальное покрытие с "антибликовой микроструктурой", которое должно минимизировать блики и отражения на поверхности экрана. Также в ASUS уточняют, что оснастили OLED-панель специальным радиатором для лучшего отвода тепла в процессе работы. Кроме того, производитель разработал специальный алгоритм оптимизации напряжения на панели, который позволяет получить равномерную яркость по всей площади экрана. Специально для ROG Swift OLED PG27AQDM компания также разработала расширенную версию DisplayWidget Center, который дублирует все настройки, содержащиеся во встроенном OSD-меню монитора.
К сожалению, ASUS не уточнили ни сроки поступления в продажу, ни стоимость новинки - придется ждать дополнительного оповещения.
Источник(и)
ASUS