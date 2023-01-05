ASUS представила на CES 2023 бесчисленное количество новинок под брендом ROG, среди которых есть и ROG Swift OLED PG27AQDM - новый 27-дюймовый монитор с невиданными ранее характеристиками. Как подсказывает название модели, новинка основана на матрице OLED типа и имеет множество других интересных характеристик:

По данным производителя, ROG Swift OLED PG27AQDM также получил специальное покрытие с "антибликовой микроструктурой", которое должно минимизировать блики и отражения на поверхности экрана. Также в ASUS уточняют, что оснастили OLED-панель специальным радиатором для лучшего отвода тепла в процессе работы. Кроме того, производитель разработал специальный алгоритм оптимизации напряжения на панели, который позволяет получить равномерную яркость по всей площади экрана. Специально для ROG Swift OLED PG27AQDM компания также разработала расширенную версию DisplayWidget Center, который дублирует все настройки, содержащиеся во встроенном OSD-меню монитора.