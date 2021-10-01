Lenovo анонсировала игровой компьютер на Intel Alder Lake с ОЗУ DDR5 и поддержкой PCIe 5.0
Lenovo анонсировала выход игрового компьютера Legion 9000K 2022 в одной из Китайских соцсетей. Если быть точным, то процессоры Intel в информации о новинке не упоминаются - производитель уклончиво упоминает чипы 12 поколения, что, само собой, указывает на еще не представленное официально семейство Alder Lake. Скорее всего Lenovo пришлось убрать упоминание Intel с рекламного постера, чтобы не нарушать эмбарго.
По данным ресурса ITHome, продажи Lenovo Legion 9000K стартуют 29 октября, что, вероятно, является датой официального выхода процессоров Alder Lake.
Дополнительно из рекламного постера Lenovo становится известно, что Legion 9000K будет поддерживать оперативную память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, а также будет иметь вторую по производительности потребительскую видеокарту Nvidia - RTX 3080 Ti. Вполне естественно, материнская плата Legion 9000K будет основана на чипсете Z690.