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Lenovo анонсировала игровой компьютер на Intel Alder Lake с ОЗУ DDR5 и поддержкой PCIe 5.0

Lenovo Legion 9000K станет одним из первых игровых ПК на базе Alder Lake (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 9000K станет одним из первых игровых ПК на базе Alder Lake (Изображение: Lenovo)
Официальный выход процессоров Intel Alder Lake еще не состоялся, но Lenovo уже анонсировала новый игровой компьютер на их основе. Новая модель получила название Legion 9000K и также будет поддерживать DDR5 и PCIe 5.0
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake игры и всё, что связано с ними PC и всё, что связано с ним
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Lenovo анонсировала выход игрового компьютера Legion 9000K 2022 в одной из Китайских соцсетей. Если быть точным, то процессоры Intel в информации о новинке не упоминаются - производитель уклончиво упоминает чипы 12 поколения, что, само собой, указывает на еще не представленное официально семейство Alder Lake. Скорее всего Lenovo пришлось убрать упоминание Intel с рекламного постера, чтобы не нарушать эмбарго.

По данным ресурса ITHome, продажи Lenovo Legion 9000K стартуют 29 октября, что, вероятно, является датой официального выхода процессоров Alder Lake.

Дополнительно из рекламного постера Lenovo становится известно, что Legion 9000K будет поддерживать оперативную память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, а также будет иметь вторую по производительности потребительскую видеокарту Nvidia - RTX 3080 Ti. Вполне естественно, материнская плата Legion 9000K будет основана на чипсете Z690.

(Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Weibo, ITHome, @momomo_us, VideoCardz

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор новостей - 4187 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2480 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-10- 1 (Update: 2021-10- 1)

 