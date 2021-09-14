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Intel разрабатывает новые фирменные кулеры для процессоров Alder Lake

Процессоры Intel Alder Lake будут продаваться с новыми кулерами? (Изображение: Intel)
Процессоры Intel Alder Lake будут продаваться с новыми кулерами? (Изображение: Intel)
Информатор под ником @ayxerious разместил в своем Twitter слайд из закрытой презентации компании Intel, на котором показана серия кулеров под наименованием Laminar, которые предположительно предназначены для грядущих процессоров Alder Lake
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake AMD PC и всё, что связано с ним Ryzen (Zen)
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Если размещенный пользователем Twitter @ayxerious слайд из презентации настоящий, компания Intel собирается снабдить грядущие процессоры Alder Lake новыми комплектными кулерами. Учитывая низкую эффективность текущего фирменного охлаждения, Intel давно пора было прибегнуть к редизайну. Вот только на изображении представлены довольно компактные решения, эффективность которых, судя по виду, недостаточна даже для текущего - весьма горячего - 11 поколения процессоров. 

Даже сам @ayxerious в своем твите завил, что “если этот слайд реален, то Intel не понимают потребности пользователей”. Представленные на изображении кулеры Laminar RM1 и RS1 вряд-ли смогут даже минимально выделиться по эффективности на фоне текущей модели Intel, которая предлагается в комплекте с процессорами Rocket Lake. Кроме того, они явно уступают кулерам Wraith, которые AMD предлагает в комплекте со своими процессорами.

Стоит отметить, что Laminar RH1 судя по всему является более мощным в сравнении с двумя другими моделями на изображении - будет ли он комплектоваться к Core i9 пока неизвестно. Так или иначе, все подробности мы узнаем ближе к релизу Intel Alder Lake.

Источник(и)

@ayxerious

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частичное?
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Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 462 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2452 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Arjun Krishna Lal, 2021-09-14 (Update: 2021-09-14)

 