Intel разрабатывает новые фирменные кулеры для процессоров Alder Lake
Если размещенный пользователем Twitter @ayxerious слайд из презентации настоящий, компания Intel собирается снабдить грядущие процессоры Alder Lake новыми комплектными кулерами. Учитывая низкую эффективность текущего фирменного охлаждения, Intel давно пора было прибегнуть к редизайну. Вот только на изображении представлены довольно компактные решения, эффективность которых, судя по виду, недостаточна даже для текущего - весьма горячего - 11 поколения процессоров.
Даже сам @ayxerious в своем твите завил, что “если этот слайд реален, то Intel не понимают потребности пользователей”. Представленные на изображении кулеры Laminar RM1 и RS1 вряд-ли смогут даже минимально выделиться по эффективности на фоне текущей модели Intel, которая предлагается в комплекте с процессорами Rocket Lake. Кроме того, они явно уступают кулерам Wraith, которые AMD предлагает в комплекте со своими процессорами.
Стоит отметить, что Laminar RH1 судя по всему является более мощным в сравнении с двумя другими моделями на изображении - будет ли он комплектоваться к Core i9 пока неизвестно. Так или иначе, все подробности мы узнаем ближе к релизу Intel Alder Lake.