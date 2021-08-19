TSMC начнет производство 3-нм чипов Intel летом 2022 года

Китайский новостной ресурс опубликовал информацию, согласно которой Intel станет одним из первых заказчиков 3-нм продукции TSMC. Для нового производства будет отведена целая новая фабрика, где будут производиться серверные процессоры и видеокарты Intel

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Intel уже некоторое время всерьез рассматривала вариант производства собственной продукции на фабрике TSMC. Изначально во всех слухах на эту тему утверждалось, что на аутсорс-производство компания отдаст только низкопроизводительные чипы. И хотя ни одна из сторон пока не подтвердила информацию о назревающем сотрудничестве, источники среди поставщиков сопутствующей продукции предоставили китайскому ресурсу UDN данные о том, что Intel рассчитывает занять солидную долю 3-нм производственным мощностей TSMC.

По новым данным, в TSMC собираются запустить целую новую фабрику для того, чтобы покрыть заказы Intel - Nanke 18b. Что интересно, расположена она будет прямо напротив Nanke 18a, которая производит 5-нм процессоры для Apple. Если верить китайским источникам, Intel собирается заказывать здесь производство серверных процессоров и видеокарт. Старт производства намечен на второй квартал 2022, а максимальный объем поставок запланирован на вторую часть 2022. Примерно в это же время Intel должен выпустить 7-нм процессоры собственного производства.

Ранее в Сети также распространялись слухи о том, что Qualcomm и MediaTek также заинтересованы в 3-нм производстве TSMC. Однако с большей вероятностью доступ к самому современному техпроцессу получат Apple и AMD. Правда, у AMD также уже есть предварительная договоренность с Samsung, которая поможет избежать фиаско, если у TSMC не останется свободных производственных линий.