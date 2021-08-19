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TSMC начнет производство 3-нм чипов Intel летом 2022 года

Будущие процессоры Intel будут производиться по 3-нм техпроцессу (Изображение: Unsplash)
Будущие процессоры Intel будут производиться по 3-нм техпроцессу (Изображение: Unsplash)
Китайский новостной ресурс опубликовал информацию, согласно которой Intel станет одним из первых заказчиков 3-нм продукции TSMC. Для нового производства будет отведена целая новая фабрика, где будут производиться серверные процессоры и видеокарты Intel
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес слухи GPU рабочие станции PC и всё связанное с ним
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Intel уже некоторое время всерьез рассматривала вариант производства собственной продукции на фабрике TSMC. Изначально во всех слухах на эту тему утверждалось, что на аутсорс-производство компания отдаст только низкопроизводительные чипы. И хотя ни одна из сторон пока не подтвердила информацию о назревающем сотрудничестве, источники среди поставщиков сопутствующей продукции предоставили китайскому ресурсу UDN  данные о том, что Intel рассчитывает занять солидную долю 3-нм производственным мощностей TSMC.

По новым данным, в TSMC собираются запустить целую новую фабрику для того, чтобы покрыть заказы Intel - Nanke 18b. Что интересно, расположена она будет прямо напротив Nanke 18a, которая производит 5-нм процессоры для Apple. Если верить китайским источникам, Intel собирается заказывать здесь производство серверных процессоров и видеокарт. Старт производства намечен на второй квартал 2022, а максимальный объем поставок запланирован на вторую часть 2022. Примерно в это же время Intel должен выпустить 7-нм процессоры собственного производства.

Ранее в Сети также распространялись слухи о том, что Qualcomm и MediaTek также заинтересованы в 3-нм производстве TSMC. Однако с большей вероятностью доступ к самому современному техпроцессу получат Apple и AMD. Правда, у AMD также уже есть предварительная договоренность с Samsung, которая поможет избежать фиаско, если у TSMC не останется свободных производственных линий.

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 663 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
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Anil Ganti, 2021-08-19 (Update: 2021-08-19)

 