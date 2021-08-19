TSMC начнет производство 3-нм чипов Intel летом 2022 года
Intel уже некоторое время всерьез рассматривала вариант производства собственной продукции на фабрике TSMC. Изначально во всех слухах на эту тему утверждалось, что на аутсорс-производство компания отдаст только низкопроизводительные чипы. И хотя ни одна из сторон пока не подтвердила информацию о назревающем сотрудничестве, источники среди поставщиков сопутствующей продукции предоставили китайскому ресурсу UDN данные о том, что Intel рассчитывает занять солидную долю 3-нм производственным мощностей TSMC.
По новым данным, в TSMC собираются запустить целую новую фабрику для того, чтобы покрыть заказы Intel - Nanke 18b. Что интересно, расположена она будет прямо напротив Nanke 18a, которая производит 5-нм процессоры для Apple. Если верить китайским источникам, Intel собирается заказывать здесь производство серверных процессоров и видеокарт. Старт производства намечен на второй квартал 2022, а максимальный объем поставок запланирован на вторую часть 2022. Примерно в это же время Intel должен выпустить 7-нм процессоры собственного производства.
Ранее в Сети также распространялись слухи о том, что Qualcomm и MediaTek также заинтересованы в 3-нм производстве TSMC. Однако с большей вероятностью доступ к самому современному техпроцессу получат Apple и AMD. Правда, у AMD также уже есть предварительная договоренность с Samsung, которая поможет избежать фиаско, если у TSMC не останется свободных производственных линий.