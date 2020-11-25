Notebookcheck

Трёхнанометровое производство TSMC почти готово к работе

Пример фабрики TSMC (Изображение: TSMC)
Пример фабрики TSMC (Изображение: TSMC)
По сообщению DigiTimes, компания TSMC уже перерезала ленточку на новом заводе, который будет делать будущие 3-нанометровые процессоры. От клиентов наверняка уже нет отбоя, и в их числе может быть Intel
Deirdre O'Donnell,
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По сообщению DigiTimes, в тайваньской полупроводниковой компании (TSMC) уже отметили завершение строительства новой фабрики, которая будет производить чипы с 3-нанометровыми затворами транзисторов. Она размещена в южной части полуострова и пока не вошла в строй, но, по всей видимости, скоро войдёт.

Уже известно, что это новое 3-нанометровое производство будет использовать транзисторы FinFET вместо GAAFET, с которыми всё идёт не слишком гладко. Прирост частот, а значит, производительности от новых процессоров по сравнению с 5-нанометровыми может составить 15%. Или, если делать упор на снижении энергопотребления, а не повышении производительности, доступные на данные момент сведения говорят о вплоть до 30-процентном прогрессе на этом фронте.

Помимо этого, источники DigiTimes утверждают, что корпорация ARM готова предоставить полный доступ к своим разработкам для отдельных компаний и образовательных учреждений Тайваня. Ещё одна хорошая новость для высокотехнологичной отрасли этой страны.

Источник(и)

DigiTimes

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Deirdre O'Donnell, 2020-11-25 (Update: 2020-11-26)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 