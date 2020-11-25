Трёхнанометровое производство TSMC почти готово к работе
По сообщению DigiTimes, в тайваньской полупроводниковой компании (TSMC) уже отметили завершение строительства новой фабрики, которая будет производить чипы с 3-нанометровыми затворами транзисторов. Она размещена в южной части полуострова и пока не вошла в строй, но, по всей видимости, скоро войдёт.
Уже известно, что это новое 3-нанометровое производство будет использовать транзисторы FinFET вместо GAAFET, с которыми всё идёт не слишком гладко. Прирост частот, а значит, производительности от новых процессоров по сравнению с 5-нанометровыми может составить 15%. Или, если делать упор на снижении энергопотребления, а не повышении производительности, доступные на данные момент сведения говорят о вплоть до 30-процентном прогрессе на этом фронте.
Помимо этого, источники DigiTimes утверждают, что корпорация ARM готова предоставить полный доступ к своим разработкам для отдельных компаний и образовательных учреждений Тайваня. Ещё одна хорошая новость для высокотехнологичной отрасли этой страны.