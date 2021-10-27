Процессоры Intel Alder Lake представлены официально: все подробности о новой архитектуре

Мобильные операционные системы практически с самого начала оптимизировались под гетерогенную структуру ядер, а вот на настольных платформах ситуация в корне иная. По этой причине в Intel предложили собственный способ распределения нагрузки между ядрами.

Чипмейкер встроил в новые процессоры аппаратный планировщик Intel Thread Director, который помогает планировщику в операционной системе правильно распределять нагрузку между энергоэффективными и производительными ядрами. Для выполнения этой задачи Thread Director будет учитывать ряд параметров, таких как TDP, текущее энергопотребление и так далее, выдавая команды планировщику ОС "с точностью до наносекунды".