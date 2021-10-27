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Процессоры Intel Alder Lake представлены официально: все подробности о новой архитектуре

Intel Alder Lake несет два набора ядер под крышкой (Изображение: Intel)
Intel Alder Lake несет два набора ядер под крышкой (Изображение: Intel)
Новые процессоры Intel 12 поколения семейства Alder Lake получили ряд довольно серьезных архитектурных изменений. Для начала, Alder Lake являются первыми настольными чипами с гетерогенной архитектурой и оснащены двумя типами ядер - производительными и энергоэффективными. Кэш-память L3 у ядер общая, а распределением нагрузки управляет встроенный аппаратный планировщик Thread Director. Также новые чипы принесли поддержку оперативной памяти DDR5-4800 и интерфейса PCIe Gen5
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
свежие релизы Alder Lake PC и всё, что связано с ним игры и всё, что связано с ними
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После месяцев домыслов, споров, утечек и слухов, компания Intel наконец представила процессоры 12 поколения Alder Lake-S для настольных компьютеров. На презентации Intel подробно рассказала о всех изменениях и нововведениях, которые принесли Alder Lake, а также множество подробностей о работе новых производительных ядер Golden Cove и энергоэффективных ядер Gracemont.

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Гетерогенная архитектура пришла на настольные ПК

В Intel сообщают, что производительные ядра оптимизированы для задач, которые нагружают один или несколько потоков, такие как игры и стандартные приложения, в то время как энергоэффективные ядра предназначены для обработки задач с загрузкой большинства потоков. Кроме того, энергоэффективные ядра также участвуют в обработке фоновых задач, в то время как производительные задействованы в основной задаче, которую в данный момент отслеживает пользователь. Одним словом, схожая концепция используется в архитектуре big.LITTLE в процессорах ARM.

Согласно Intel, переход на новую архитектуру обеспечивает 19% прирост производительности относительно ядер Cypress Cove в чипах семейства Rocket Lake при одинаковой частоте.

Аппаратный планировщик Intel Thread Director

Мобильные операционные системы практически с самого начала оптимизировались под гетерогенную структуру ядер, а вот на настольных платформах ситуация в корне иная. По этой причине в Intel предложили собственный способ распределения нагрузки между ядрами.

Чипмейкер встроил в новые процессоры аппаратный планировщик Intel Thread Director, который помогает планировщику в операционной системе правильно распределять нагрузку между энергоэффективными и производительными ядрами. Для выполнения этой задачи Thread Director будет учитывать ряд параметров, таких как TDP, текущее энергопотребление и так далее, выдавая команды планировщику ОС "с точностью до наносекунды".

Общий кэш L3 на 30 МБ

Intel также пришлось изменить топологию кэш-памяти новых процессоров с учетом новой гетерогенной структуры. Для примера, у чипов 11 поколения Rocket Lake с ядрами Cypress Cove (по сути 10-нм Sunny Cove портированные на 14-нм техпроцесс) было по 512 КБ кэш-памяти L2 и по 2 МБ кэш-памяти L3 у каждого ядра. В случае Alder Lake каждое производительное ядро получило по 1.25 МБ кэш-памяти L2, а каждое энергоэффективное - 2 МБ L2. Скорее всего это значит, что у каждой четверки энергоэффективных ядер будет общий кэш L2, но точно это пока неизвестно. 

Также чипы Alder Lake получили 30 МБ общей кэш-памяти L3, который доступен обеим группам ядер и встроенной графике, что снижает задержки. В общем-то, прирост производительности от использования общей кэш-памяти L3 мы уже наблюдали на примере процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3.

Особенности платформы

Процессор Alder Lake основаны на 10-нм техпроцессе Enhanced SuperFin, который также известен под кодовым названием Intel 7. Старший настольный чип Core i9-12900K предлагает 16 ядер и 24 потока — 8 производительных ядер с поддержкой Hyperthreading и 8 энергоэффективных ядер. 

Сами процессоры поддерживают новую оперативную память DDR5-4800, а также совместимы с существующей памятью DDR4-3200. 

Alder Lake получили 16 линий нового интерфейса PCIe Gen5, однако чипсеты 600-й серии имеют только 12 линий PCIe Gen4. То есть, даже флагманский Z690 не будет иметь чипсетных линий PCIe 5, что достаточно странно. Судя по всему, в Intel решили, что наличие такого интерфейса и у чипсета сильно поднимет цены на комплектующие и энергопотребление.

На практике это абсолютно логичное решение, ведь даже NVIDIA GeForce RTX 3090 не способна до конца загрузить пропускную способность PCIe Gen3 x16. Скорее всего NVMe SSD первыми упрутся в потолок пропускной способности текущих интерфейсов и потребуют наличия новых версий PCIe. К слову, в случае PCIe 5 при наличии 16 линий максимальная пропускная способность составляет 128 ГБ/с.

Суммарно Z690 предлагает 28 линий PCIe — 16 Gen3 и 12 Gen4. Кроме того, новый чипсет получил 8 линий Direct Media Interface (DMI) 4.0, который связывает процессор и PCH.

Платформа также поддерживает до четырех USB 3.2 Gen2x2, десяти USB 3.2 Gen2, десяти USB 3.2 Gen1 и четырнадцати USB 2.0 портов. Также доступно шесть линий SATA III. 

Источник(и)

Intel 

Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1429 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2513 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-10-27 (Update: 2021-10-27)

 