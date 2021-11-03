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Видеокарта Intel Arc Alchemist красуется на живых снимках

Предполагаемая видеокарта Intel. Окончательный дизайн увидим в середине 2022 (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Предполагаемая видеокарта Intel. Окончательный дизайн увидим в середине 2022 (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Судя по новым утечкам, Intel планирует выпустить две референсных версии видеокарты Arc Alchemist, которые будут основаны на графическом чипе DG2
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
PC и всё, что связано с ним GPU
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YouTube-канал с веселым названием Moore's Law Is Dead показал новые изображения будущей видеокарты Intel Arc Alchemist. Ранее на данном канале уже демонстрировались рендеры референсной версии ускорителя, а также фото первого инженерного образца. Теперь же автор канала утверждает, что ему удалось раздобыть новые фото грядущей новинки - их мы прикрепили к новости.

Как видно на снимках, дизайн у видеокарт похожий, но на данный момент неизвестно будет ли Intel вообще продавать референсные модели обычным покупателям.

Как бы там ни было, модель с двумя кулерами действительно похожа на те рендеры, которые ранее демонстрировались на канале Moore's Law is Dead. На ресурсе VideoCardz утверждают, что на фото представлена доработанная версия с улучшенной печатной платой, отличающаяся от той, что была показана ранее в мае 2021. Впрочем, она по-прежнему оснащена 6-контактным и  8-контактным разъемами дополнительного питания вместо нового разъема PCIe 5.0.

Согласно многим утечкам, дебют видеокарт Intel состоится во втором квартале 2022 года, а их мобильные версии будут представлены тремя месяцами позднее.

Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-128EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
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частичное?
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Intel Arc Alchemist DG2-512EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)
Intel Arc Alchemist DG2-512EU (Изображение: Moore's Law Is Dead)

Источник(и)

Moore's Law Is Dead, VideoCardz

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4388 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2038 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-11- 3 (Update: 2021-11- 3)

 