Видеокарта Intel Arc Alchemist красуется на живых снимках
YouTube-канал с веселым названием Moore's Law Is Dead показал новые изображения будущей видеокарты Intel Arc Alchemist. Ранее на данном канале уже демонстрировались рендеры референсной версии ускорителя, а также фото первого инженерного образца. Теперь же автор канала утверждает, что ему удалось раздобыть новые фото грядущей новинки - их мы прикрепили к новости.
Как видно на снимках, дизайн у видеокарт похожий, но на данный момент неизвестно будет ли Intel вообще продавать референсные модели обычным покупателям.
Как бы там ни было, модель с двумя кулерами действительно похожа на те рендеры, которые ранее демонстрировались на канале Moore's Law is Dead. На ресурсе VideoCardz утверждают, что на фото представлена доработанная версия с улучшенной печатной платой, отличающаяся от той, что была показана ранее в мае 2021. Впрочем, она по-прежнему оснащена 6-контактным и 8-контактным разъемами дополнительного питания вместо нового разъема PCIe 5.0.
Согласно многим утечкам, дебют видеокарт Intel состоится во втором квартале 2022 года, а их мобильные версии будут представлены тремя месяцами позднее.