Acer Swift X 16 станет первым ноутбуком с видеокартой Intel Arc Alchemist
Acer представила обновленные версии ноутбуков линейки Swift X, которые получили процессоры Intel 12 поколения Alder Lake.
Начнем с Swift X 14 SFX14-51G, который существенно обновил начинку со времен своего предшественника. Ноутбук получил 14-дймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2240x1400 пикселей, который имеет 100% охват sRGB и яркость до 400 нит - все в соответствии с актуальными стандартами. Как и предыдущая модель, новинка будет обладать дискретной видеокартой вплоть до Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.
Acer также раскрыла подробности и о старшем Swift X 16 SFX16-52G, который будет обладать 16-дюймовым дисплеем с соотношением 16:10 при разрешении 2560x1600. Кроме того, данная модель первой на выставке официально получила дискретную видеокарту Intel Arc. О какой именно модели видеокарты идет речь Acer не уточнили, но скорее всего здесь будет установлено решение начального уровня, вроде Arc 350M.
Дополнительно Swift X 14 и Swift X 16 предлагают поддержку до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и будут доступны в конфигурациях с NVMe SSD до 2 ТБ. При этом стоит отметить, что у ноутбуков будет два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4 и второй с PCIe 3. Набор портов устройств включает два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A и видеовыход HDMI 2.0. К сожалению, 1080p веб-камеру ноутбуки не получили, но зато они совместимы с Windows Hello (имеется сканер отпечатков). Емкость батареи у моделей будет составлять 59 ватт-часов.
Стоимость и сроки выхода в продажу Acer объявят позже.
Источник(и)
Пресс-релиз Acer