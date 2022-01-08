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Acer Swift X 16 станет первым ноутбуком с видеокартой Intel Arc Alchemist

Acer Swift X 16 - первый ноутбук на базе Intel Arc (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 - первый ноутбук на базе Intel Arc (Изображение: Acer)
Acer анонсировала обновленные ноутбуки линейки Swift X на выставке CES 2022. Компактные Acer Swift X 14 и Swift X 16 получили процессоры Intel 12 поколения Alder Lake. Младший Swift X 14 получил Nvidia RTX 3050 Ti, а вот Swift X 16 станет первым ноутбуком с видеокартой Intel Arc Alchemist
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Acer представила обновленные версии ноутбуков линейки Swift X, которые получили процессоры Intel 12 поколения Alder Lake.

Начнем с Swift X 14 SFX14-51G, который существенно обновил начинку со времен своего предшественника. Ноутбук получил 14-дймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2240x1400 пикселей, который имеет 100% охват sRGB и яркость до 400 нит - все в соответствии с актуальными стандартами. Как и предыдущая модель, новинка будет обладать дискретной видеокартой вплоть до Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Acer также раскрыла подробности и о старшем Swift X 16 SFX16-52G, который будет обладать 16-дюймовым дисплеем с соотношением 16:10 при разрешении 2560x1600. Кроме того, данная модель первой на выставке официально получила дискретную видеокарту Intel Arc. О какой именно модели видеокарты идет речь Acer не уточнили, но скорее всего здесь будет установлено решение начального уровня, вроде Arc 350M.

Дополнительно Swift X 14 и Swift X 16 предлагают поддержку до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и будут доступны в конфигурациях с NVMe SSD до 2 ТБ. При этом стоит отметить, что у ноутбуков будет два слота M.2: один с поддержкой PCIe 4 и второй с PCIe 3. Набор портов устройств включает два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A и видеовыход HDMI 2.0. К сожалению, 1080p веб-камеру ноутбуки не получили, но зато они совместимы с Windows Hello (имеется сканер отпечатков). Емкость батареи у моделей будет составлять 59 ватт-часов.

Стоимость и сроки выхода в продажу Acer объявят позже.

Acer Swift X 14 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 14 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 14 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 14 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 (Изображение: Acer)
Характеристики Acer Swift X 14 и Swift X 16 (Изображение: Acer)
Характеристики Acer Swift X 14 и Swift X 16 (Изображение: Acer)

Источник(и)

Пресс-релиз Acer

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1488 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2600 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-01- 8 (Update: 2022-01- 8)

 