Acer может начать выпуск видеокарт AMD

Новый AIB-партнер для AMD в лице Acer может принести выгоду всему рынку видеокарт. Под брендом Predator уже выпускались видеокарты от Intel, однако модели от Nvidia мы вряд-ли увидим

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Компания Acer уже совершила дебют как производитель видеокарт в прошлом году, представив ускорители Intel Alchemist серии Predator. Найти их в продаже практически невозможно, но теперь производитель собирается добавить к ассортименту выпускаемой продукции еще и модели от AMD. Под данным китайского ресурса BoardChannels, Acer собираются существенно нарастить объемы выпуска видеокарт Predator, дабы завоевать свою нишу на рынке.

Судя по выбору в пользу Intel A770 и A380 в прошлом году, Acer решили начать с моделей среднего уровня AMD Radeon. Тем не менее, грядущие видеокарты RX 7700 и RX 7800 должны обеспечить серьезный прирост производительности по сравнению с текущими модели Intel от Predator даже несмотря на принадлежность к среднему уровню.

Дополнительно уточняется, что компания вряд-ли решится выпускать видеокарты от Nvidia, так как последняя выставляет слишком высокие цены для AIB-партнеров.