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Acer Swift X с видеокартой Intel Arc A370M можно будет купить через месяц-два

Swift X SFX16-52G, 16-дюймовый ноутбук Acer с карточкой Intel Arc, засветился на странице Интернета-магазина по стоимости от тринадцати сотен евро
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Изображение: Twitter, пользователь momomo_us

Обновлённые Swift X в диагонали 14 и 16 дюймов, представленные в январе на выставке CES, должны оказаться на полках магазинов уже совсем скоро. Последний из двух примечателен именно тем, что будет предлагаться с новыми дискретными видеокартами Intel, которые, предположительно, смогут прямо конкурировать с GeForce и Radeon. (В более компактной версии будет встроена уже успевшая стать привычной NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, в издании для ноутбука, разумеется.)

На днях в финском магазине электроники PROSHOP были замечены комплектации SFX16 с видеокартой Arc A370M. По актуальным данным, в ней должно использоваться 128 кластеров унифицированных шейдеров (EU) и 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6. Вероятно, производительность A370M будет сравнима как раз с RTX 3050 Ti (для ноутбука) или RTX 3050 (для ноутбука).

На странице товара, увы, ныне скрытой с сайта, было указано, что товар появится в продаже к концу мая. То есть, через два месяца. Стоимость младшей из двух конфигураций SFX16, которые успели задокументировать авторы первоисточников данной новости, составляла 1300 евро, или почти 150 тысяч российских рублей по курсу ЦБ РФ на двадцать третье марта.

Источник(и)

Acer Swift X with Arc A370M now on preorder - VideoCardz, 21 марта 2022 года

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5321 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2097 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-03-23 (Update: 2022-03-23)

 