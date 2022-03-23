Acer Swift X с видеокартой Intel Arc A370M можно будет купить через месяц-два
Обновлённые Swift X в диагонали 14 и 16 дюймов, представленные в январе на выставке CES, должны оказаться на полках магазинов уже совсем скоро. Последний из двух примечателен именно тем, что будет предлагаться с новыми дискретными видеокартами Intel, которые, предположительно, смогут прямо конкурировать с GeForce и Radeon. (В более компактной версии будет встроена уже успевшая стать привычной NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, в издании для ноутбука, разумеется.)
На днях в финском магазине электроники PROSHOP были замечены комплектации SFX16 с видеокартой Arc A370M. По актуальным данным, в ней должно использоваться 128 кластеров унифицированных шейдеров (EU) и 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6. Вероятно, производительность A370M будет сравнима как раз с RTX 3050 Ti (для ноутбука) или RTX 3050 (для ноутбука).
На странице товара, увы, ныне скрытой с сайта, было указано, что товар появится в продаже к концу мая. То есть, через два месяца. Стоимость младшей из двух конфигураций SFX16, которые успели задокументировать авторы первоисточников данной новости, составляла 1300 евро, или почти 150 тысяч российских рублей по курсу ЦБ РФ на двадцать третье марта.
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Acer Swift X with Arc A370M now on preorder - VideoCardz, 21 марта 2022 года