Мощные внутренности Redmi K50 Pro показали на видео
Redmi K50 Pro располагает процессором Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5, основной камерой с сенсором ISOCELL HM2, поддержкой Bluetooth 5.3 и звукового кодека LC3. Аккумулятор на 5 ампер-часов заряжается полностью за менее, чем половину часа. Мощно! Тыловая часть смартфона, при этом, исполнена из пластика, отнюдь не премиум-материала, и поддержки беспроводной зарядки в нём нет.
В приведённом выше видео отмечается неплохая организация внутреннего пространства корпуса, с точки зрения рассеивания тепла, а также то, что для замены аккумулятора достаточно будет вытянуть из-под него липкие полоски.
Ожидается, что на рынки сбыта за пределами КНР этот Redmi попадёт под именем POCO F4 Pro.