Мощные внутренности Redmi K50 Pro показали на видео

Смартфон вышел считанные дни назад (только в Китае, пока что), но у нас уже есть возможность узнать его внутреннее устройство. Как там чувствует себя Dimensity 9000, произведённый на 4-нанометровой литографии процессор, конкурирующий с самим Snapdragon 8 Gen 1?

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Redmi K50 Pro располагает процессором Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5, основной камерой с сенсором ISOCELL HM2, поддержкой Bluetooth 5.3 и звукового кодека LC3. Аккумулятор на 5 ампер-часов заряжается полностью за менее, чем половину часа. Мощно! Тыловая часть смартфона, при этом, исполнена из пластика, отнюдь не премиум-материала, и поддержки беспроводной зарядки в нём нет.

В приведённом выше видео отмечается неплохая организация внутреннего пространства корпуса, с точки зрения рассеивания тепла, а также то, что для замены аккумулятора достаточно будет вытянуть из-под него липкие полоски.

Ожидается, что на рынки сбыта за пределами КНР этот Redmi попадёт под именем POCO F4 Pro.