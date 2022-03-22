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Мощные внутренности Redmi K50 Pro показали на видео

Смартфон вышел считанные дни назад (только в Китае, пока что), но у нас уже есть возможность узнать его внутреннее устройство. Как там чувствует себя Dimensity 9000, произведённый на 4-нанометровой литографии процессор, конкурирующий с самим Snapdragon 8 Gen 1?
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android смартфоны и всё, что связано с ними
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Redmi K50 Pro располагает процессором Dimensity 9000, оперативной памятью LPDDR5, основной камерой с сенсором ISOCELL HM2, поддержкой Bluetooth 5.3 и звукового кодека LC3. Аккумулятор на 5 ампер-часов заряжается полностью за менее, чем половину часа. Мощно! Тыловая часть смартфона, при этом, исполнена из пластика, отнюдь не премиум-материала, и поддержки беспроводной зарядки в нём нет.

В приведённом выше видео отмечается неплохая организация внутреннего пространства корпуса, с точки зрения рассеивания тепла, а также то, что для замены аккумулятора достаточно будет вытянуть из-под него липкие полоски.

Ожидается, что на рынки сбыта за пределами КНР этот Redmi попадёт под именем POCO F4 Pro.

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5321 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2097 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-03-22 (Update: 2022-03-22)

 