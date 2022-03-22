Mac Studio вскрыли; найдены заменяемые накопители и то, насколько огромен M1 Ultra
YouTube-канал Max Tech щедро даёт нам возможность заглянуть внутрь свежего компьютера Apple в конфигурации с мощным M1 Ultra, не тратя собственных денег или времени.
От большинства прошлых настольных компьютеров Mac новинка отличается тем, что доступ внутрь здесь относительно затруднён; обладателю Mac Studio потребуется открутить больше винтиков и попотеть больше, чем обычно, пока получится добраться до блока питания и мат. платы.
Как можно видеть на прикреплённом выше видео (в частности, отмотав его ровно до 18 минуты), M1 Ultra просто огромен. Конечно, не всё пространство под защитной верхней крышкой занято кремнием, но разработка Apple выглядит той ещё громадиной в сравнении с трёхтысячным процессором Ryzen для настольного компьютера.
Если включить ровно 13 минуту, можно созерцать, насколько серьёзно разработчики на сей раз отнеслись к отводу тепла. Хитрая двойная система охлаждения занимает больше половины внутреннего пространства Mac Studio.
Важная новость, выясненная в ходе разборки, такова, что оба накопителя, которые могут присутствовать в дорогих конфигурациях этого Mac, установлены в M.2-подобные гнёзда, а не припаяны. Это обеспечит относительную сохранность данных в случае повреждения мат. платы, а также, потенциально, даст возможность в будущем установить свои SSD на замену изношенным, если какая-либо компания (вроде OWC) начнёт выпускать SSD с точно таким же разъёмом. Или, по крайней мере, разработает переходник на обычные SSD.