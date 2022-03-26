Apple может выпустить 15-дюймовый MacBook (но не "Air")

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Неофициальные новости о том, что Apple разрабатывает новый MacBook Air, получили мощное подтверждение от известного человека - и теперь мы имеем полное право писать о них без боязни опростоволоситься, как это было, например, со слухами о возрождении 12-дюймового MacBook год-два назад, оказавшимися пустышкой.

Мин Чи Куо считает, что совершенно новый, нацеленный на выход в 2023 году "MacBook Air" будет поставляться с тем же зарядным устройством, что и у нынешнего, 13-дюймового Air. Тридцать ватт. Ещё этот знаток по Apple добавляет, что, вероятно, этот ноутбук не будет иметь "Air" в названии. Но более точно про название говорить отказывается.

Вероятное время, когда этот товар представят миру (или, по крайней мере, запустят в производство) - конец осени 2023 года.