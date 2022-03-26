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Apple может выпустить 15-дюймовый MacBook (но не "Air")

Сейчас MacBook Air - один, и, возможно, так останется надолго
Сейчас MacBook Air - один, и, возможно, так останется надолго
Слухи об относительно скором появлении MacBook с диагональю "около 15 дюймов" набирают обороты - теперь высказался Мин Чи Куо
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple MacBook слухи бизнес

Неофициальные новости о том, что Apple разрабатывает новый MacBook Air, получили мощное подтверждение от известного человека - и теперь мы имеем полное право писать о них без боязни опростоволоситься, как это было, например, со слухами о возрождении 12-дюймового MacBook год-два назад, оказавшимися пустышкой.

Мин Чи Куо считает, что совершенно новый, нацеленный на выход в 2023 году "MacBook Air" будет поставляться с тем же зарядным устройством, что и у нынешнего, 13-дюймового Air. Тридцать ватт. Ещё этот знаток по Apple добавляет, что, вероятно, этот ноутбук не будет иметь "Air" в названии. Но более точно про название говорить отказывается.

Вероятное время, когда этот товар представят миру (или, по крайней мере, запустят в производство) - конец осени 2023 года.

Источник(и)

Твит пользователя 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) - Twitter, 25 марта 2022 года

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5366 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2101 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-03-26 (Update: 2022-03-27)

 