Электрический "Попрошайка" уже едет
Источники нашей сегодняшней новости сообщают - на основе трактора КМ Универсал создан работающий образец будущего электрического трактора. Внешне он напоминает "Попрошайку" или Т-16, который отличался от привычных большинству людей тракторов тем, что лоток для груза в нём приделан спереди водителя и его кабины, а не сзади.
Новинка разрабатывается совместными усилиями людей из Калуги и Москвы. На данный момент в ней используется электрический двигатель с возможностью передавать "до 90%" мощности на съёмное (навесное) оборудование и развивать скорость на дороге до 30 километров в час. Лоток для груза способен принять более тонны веса.
Про ёмкость аккумуляторов, питающих всю эту разработку, и предполагаемую продолжительность автономной работы в источнике не сообщается. Равно как и про сроки запуска промышленного производства.
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Россия теснит Tesla электротрактором "Попрошайка" - ВЕСТИ, 27 марта 2022 года