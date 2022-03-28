Apple пока не планирует создавать монитор с меньшей стоимостью, чем у Studio Display
Марк Гёрман (один из журналистов издания Bloomberg) высказал свои предположения касательно того, будет ли Apple в ближайшее время создавать доступные мониторы.
Продажи компьютера Mac Studio и монитора Studio Display, представленных в паре, только-только разворачиваются на полную. Второй из них оценён в полторы тысячи долларов с лишним, даже если покупать его без подставки. Он не располагает никакими особыми технологиями, которые помогли бы оправдать огромную цену, вроде ProMotion.
Выходом мог бы стать выпуск того экрана, что используется в нынешних iMac на процессорах M1, в качестве отдельного монитора. Но Марк считает, что такого не будет. Вместо этого, по словам знатока, усилия будут направлены на создание более новой версии Pro Display XDR с ещё большим разрешением, чем у нынешней. Например, с примерно 7 тысячами пикселей по горизонтали. Это значит как раз то, что тем, кто хочет работать исключительно с техникой Apple, не размениваясь на мониторы от каких-нибудь Samsung или Xiaomi, придётся быть готовыми платить за Studio Display и не ориентироваться на скорое появление чего-то другого.
Источник(и)
Apple Should Bring TV+ and Other Services to Android Devices - Bloomberg, 27 марта 2022 года