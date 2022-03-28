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Apple пока не планирует создавать монитор с меньшей стоимостью, чем у Studio Display

Дешевле не будет, будет только дороже (Изображение: Unsplash, пользователь Mohamed Kerroudj)
Дешевле не будет, будет только дороже (Изображение: Unsplash, пользователь Mohamed Kerroudj)
Studio Display стóит дороже других мониторов с диагональю 27 дюймов. Но в Apple не планируют выпускать более доступные экраны, например, с разрешением 4.5K, утверждают источники этой новости
Alex Alderson, 🇺🇸
Apple бизнес слухи

Марк Гёрман (один из журналистов издания Bloomberg) высказал свои предположения касательно того, будет ли Apple в ближайшее время создавать доступные мониторы.

Продажи компьютера Mac Studio и монитора Studio Display, представленных в паре, только-только разворачиваются на полную. Второй из них оценён в полторы тысячи долларов с лишним, даже если покупать его без подставки. Он не располагает никакими особыми технологиями, которые помогли бы оправдать огромную цену, вроде ProMotion.

Выходом мог бы стать выпуск того экрана, что используется в нынешних iMac на процессорах M1, в качестве отдельного монитора. Но Марк считает, что такого не будет. Вместо этого, по словам знатока, усилия будут направлены на создание более новой версии Pro Display XDR с ещё большим разрешением, чем у нынешней. Например, с примерно 7 тысячами пикселей по горизонтали. Это значит как раз то, что тем, кто хочет работать исключительно с техникой Apple, не размениваясь на мониторы от каких-нибудь Samsung или Xiaomi, придётся быть готовыми платить за Studio Display и не ориентироваться на скорое появление чего-то другого.

Источник(и)

Apple Should Bring TV+ and Other Services to Android Devices - Bloomberg, 27 марта 2022 года

Электрический "Попрошайка" уже едет...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5374 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2101 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-03-28 (Update: 2022-03-29)

 