Apple пока не планирует создавать монитор с меньшей стоимостью, чем у Studio Display

Studio Display стóит дороже других мониторов с диагональю 27 дюймов. Но в Apple не планируют выпускать более доступные экраны, например, с разрешением 4.5K, утверждают источники этой новости

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Марк Гёрман (один из журналистов издания Bloomberg) высказал свои предположения касательно того, будет ли Apple в ближайшее время создавать доступные мониторы.

Продажи компьютера Mac Studio и монитора Studio Display, представленных в паре, только-только разворачиваются на полную. Второй из них оценён в полторы тысячи долларов с лишним, даже если покупать его без подставки. Он не располагает никакими особыми технологиями, которые помогли бы оправдать огромную цену, вроде ProMotion.

Выходом мог бы стать выпуск того экрана, что используется в нынешних iMac на процессорах M1, в качестве отдельного монитора. Но Марк считает, что такого не будет. Вместо этого, по словам знатока, усилия будут направлены на создание более новой версии Pro Display XDR с ещё большим разрешением, чем у нынешней. Например, с примерно 7 тысячами пикселей по горизонтали. Это значит как раз то, что тем, кто хочет работать исключительно с техникой Apple, не размениваясь на мониторы от каких-нибудь Samsung или Xiaomi, придётся быть готовыми платить за Studio Display и не ориентироваться на скорое появление чего-то другого.