Робот Enabot EBO Air присмотрит за животными, детьми и квартирой

EBO Air, умный робот для дома и квартиры, поможет поговорить с членами семьи или питомцами, находясь на работе или в отпуске. Робот будет наблюдать за обстановкой внутри жилья и оповестит, если заметит что-нибудь необычное

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Enabot - компания со специализацией на создании роботизированных разработок для дома. В прошлом году они собрали четверть миллиона долларов на платформе Kickstarter, чтобы дать своему новому роботу шанс на жизнь. Их EBO Air [Ибо Эйр] отличается умом и сообразительностью, он призван защитить, развлечь и добавить комфорта в повседневную жизнь современного человека.

Этот небольшой (9.6 на 9.6 на 8.9 сантиметра) робот сможет записывать, отслеживать действия обитателей дома и следовать за ними из комнаты в комнату в течение дня. Ebo Air располагает камерой 1080p, двумя динамиками и микрофоном, а к сети подключается по Wi-Fi. Запустив на смартфоне фирменное приложение, можно будет организовать беседу с кем-то, кто находится рядом с роботом. Это позволит поговорить с ребёнком или домашним животным на расстоянии.

EBO Air способен распознавать людей, животных и препятствия на своём пути благодаря сенсорам ToF и алгоритмам искусственного интеллекта. Он сможет весь день записывать происходящее на видео, но и всю ночь тоже (видит в инфракрасном диапазоне). При обнаружении необычного события или движения там/тогда, когда оно не ожидается, робот известит владельцев.

Приложение для Android и iOS позволит управлять роботом дистанционно, перемещая его с места на место, делать снимки. В приложение можно зайти с нескольких разных телефонов или планшетов, что даст возможность взаимодействовать с разработкой Enabot всем членам семьи.

Робот умеет автоматически переворачиваться, если довелось упасть, и автоматически уедет к зарядной станции по мере уменьшения заряда аккумулятора. Цена вопроса - 229 долларов США при покупке с официального сайта.