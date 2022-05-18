Наушники Apple AirPods Pro повредили барабанную перепонку пользователя

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Беспроводные Bluetooth-наушники и так называемые TWS-гарнируты - такие как AirPods - в наши дни стали чрезвычайно распространенными. Упомянутая модель от Apple поддерживает шумоподавление, которое позволяет наслаждаться музыкой в шумных местах, однако одному из владельцев этих наушников в США "повезло" обнаружить их неприятную особенность.

По информации MacRumors, в Калифорнии на Apple подали в суд из-за того, что 12-летний мальчик получил повреждение слуха во время просмотра фильма на Netflix: наушники внезапно воспроизвели уведомление на максимальной громкости, что, предположительно, привело к повреждению барабанной перепонки. По несчастливой случайности это было уведомление повышенной важности (вот почему оно воспроизвелось на максимальной громкости), которое местные операторы связи в США автоматически рассылают на смартфоны пользователей в чрезвычайных ситуациях. В данном случае рассылалось сообщение о необходимости привлечения внимания к проблеме похищения детей. При этом пользователь утверждает, что смотрел фильм на Netflix на низкой громкости через свои AirPods Pro.

Инцидент, предположительно, привел к потере слуха у правого уха, из-за чего потерпевший вынужден носить специальный слуховой аппарат. Родители ребенка обвиняют компанию Apple в продаже дефективных AirPods Pro, которые не снизили громкость уведомления до нормального уровня. В иске также утверждается, что в Apple знали о данной проблеме, но не предупредили пользователей беспроводных наушников. При этом сумма возмещения ущерба в иске не указана.

Тем временем на Reddit уже есть сообщения от других пользователей Apple AirPods Pro, подтверждающие, что наушники действительно очень громко воспроизводят важные уведомления от оператора.