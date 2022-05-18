Notebookcheck Logo
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Наушники Apple AirPods Pro повредили барабанную перепонку пользователя

Из-за AirPods Pro на Apple подают в суд (Изображение: Ignacio R)
Из-за AirPods Pro на Apple подают в суд (Изображение: Ignacio R)
Предположительно, 12-летний владелец беспроводных наушников утратил слух после того, как его AirPods Pro внезапно воспроизвели уведомление на максимальной громкости. Компании Apple предстоит возместить ущерб по судебному иску
Enrico Frahn, 🇺🇸 🇩🇪 ...
Apple аудио

Беспроводные Bluetooth-наушники и так называемые TWS-гарнируты - такие как AirPods - в наши дни стали чрезвычайно распространенными. Упомянутая модель от Apple поддерживает шумоподавление, которое позволяет наслаждаться музыкой в шумных местах, однако одному из владельцев этих наушников в США "повезло" обнаружить их неприятную особенность.

По информации MacRumors, в Калифорнии на Apple подали в суд из-за того, что 12-летний мальчик получил повреждение слуха во время просмотра фильма на Netflix: наушники внезапно воспроизвели уведомление на максимальной громкости, что, предположительно, привело к повреждению барабанной перепонки. По несчастливой случайности это было уведомление повышенной важности (вот почему оно воспроизвелось на максимальной громкости), которое местные операторы связи в США автоматически рассылают на смартфоны пользователей в чрезвычайных ситуациях. В данном случае рассылалось сообщение о необходимости привлечения внимания к проблеме похищения детей. При этом пользователь утверждает, что смотрел фильм на Netflix на низкой громкости через свои AirPods Pro.

Инцидент, предположительно, привел к потере слуха у правого уха, из-за чего потерпевший вынужден носить специальный слуховой аппарат. Родители ребенка обвиняют компанию Apple в продаже дефективных AirPods Pro, которые не снизили громкость уведомления до нормального уровня. В иске также утверждается, что в Apple знали о данной проблеме, но не предупредили пользователей беспроводных наушников. При этом сумма возмещения ущерба в иске не указана.

Тем временем на Reddit уже есть сообщения от других пользователей Apple AirPods Pro, подтверждающие, что наушники действительно очень громко воспроизводят важные уведомления от оператора.

Источник(и)

MacRumors, Ignacio R

Ещё по теме

Дешевле не будет, будет только дороже (Изображение: Unsplash, пользователь Mohamed Kerroudj)
Apple пока не планирует создавать монитор с меньшей стоимостью, чем у Studio Display 28/03/2022
Сейчас MacBook Air - один, и, возможно, так останется надолго
Apple может выпустить 15-дюймовый MacBook (но не "Air") 26/03/2022
Apple Watch с watchOS 8.5 на борту теперь можно восстановить с iPhone (Изображение: Daniel Cañibano)
Проблема Apple Watch, существовавшая на протяжении 7 лет, наконец исправлена в обновлении watchOS 8.5 20/03/2022
Изображение: Apple
Самый мощный и удобный: iPad Air перешел на Apple M1, получил поддержку 5G и Center Stage 08/03/2022
Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор материалов - 943 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Моды, разгон, коллекционирование редкого железа - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. Во время учёбы в университет я заинтересовался и мобильные технологиями, ведь они могли так облегчить непростую жизнь студента! Закончив учёбу, я какое-то время работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифрового материала. Ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2771 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 05 > Наушники Apple AirPods Pro повредили барабанную перепонку пользователя
Enrico Frahn, 2022-05-18 (Update: 2022-05-18)