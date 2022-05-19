Acer ConceptD 500: Intel Core i9 и GeForce RTX 3070 в компактном корпусе
ConceptD 500 отличается от ConceptD 100 размерами и мощью. Увеличено было и то, и это.
Самые мощные конфигурации ConceptD 500 будут оснащаться процессорами Core i9 семейства Alder Lake - какими именно, не указано - и видеокартами RTX 3070 (или RTX A4000). Само собой, будут предлагаться и несколько накопителей, и Wi-Fi 6E [не во всех конфигурациях], и 2.5-гигабитный Ethernet, и до 128 ГБ оперативной памяти.
Самые доступные по цене конфигурации будут стоить, в странах ЕС, от 1199 евро и должны появиться на полках в районе сентября.
- Размеры компьютера: 20.0 x 38.9 x 39.36 сантим.
- Точно планируются продажи в азиатских и европейских странах; про остальные у нас точных сведений нет
Источник(и)
Пресс-релиз Acer