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Acer ConceptD 500: Intel Core i9 и GeForce RTX 3070 в компактном корпусе

Расцветка корпуса предлагается ровно одна, но приятная глазу (Изображение: Acer)
Расцветка корпуса предлагается ровно одна, зато приятная глазу (Изображение: Acer)
Эта новинка походит на ConceptD 100 внешне, но стóит дороже и несёт в себе более производительную начинку
Alex Alderson, 🇺🇸 🇳🇱 ...
Intel Alder Lake PC и всё, что связано с ним рабочие станции свежие релизы

ConceptD 500 отличается от ConceptD 100 размерами и мощью. Увеличено было и то, и это.

Самые мощные конфигурации ConceptD 500 будут оснащаться процессорами Core i9 семейства Alder Lake - какими именно, не указано - и видеокартами RTX 3070 (или RTX A4000). Само собой, будут предлагаться и несколько накопителей, и Wi-Fi 6E [не во всех конфигурациях], и 2.5-гигабитный Ethernet, и до 128 ГБ оперативной памяти.

Самые доступные по цене конфигурации будут стоить, в странах ЕС, от 1199 евро и должны появиться на полках в районе сентября.

  • Размеры компьютера: 20.0 x 38.9 x 39.36 сантим.
  • Точно планируются продажи в азиатских и европейских странах; про остальные у нас точных сведений нет
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)
(Изображение: Acer)

Источник(и)

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Acer ConceptD 100: Новый компактный...
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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5743 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2115 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-05-19 (Update: 2022-05-19)