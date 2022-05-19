Титан возвращается: MSI воскресила топовую игровую серию тизером GT77 Titan

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Полный отказ компании MSI выпускать топовые игровые ноутбуки Titan GT на базе процессоров Intel 11 поколения доказывает, что эта серия нишевая и не смогла бы обеспечить достаточную прибыль. Косвенное подтверждение этой догадки возникло еще тогда, когда MSI не анонсировала новинки серии Titan после выхода мобильных процессоров Intel Alder Lake-H в начале года. Впрочем, свежий тизер в официальном блоге компании в соцсети Weibo говорит о том, что MSI вовсе не забыла о своей серии сверхпроизводительных ноутбуков и готовит к выходу модель GT77 на основе недавно представленных чипов Alder Lake-HX и видеокарт Nvidia RTX 3080 Ti.

Основным предназначением топовых игровых ноутбуков MSI Titan всегда было обеспечение максимальной производительности, но модель 2022 года, похоже, выведет эту концепцию на новый уровень! Судя по информации в тизере, Titan GT77 станет первым ноутбуком с общим теплопакетом в размере 250 Вт для процессора и видеокарты. По умолчанию процессору доступны 75 Вт, а видеокарте 175 Вт, но если видеокарта не нагружена на полную, система может передать процессору до 160 Вт суммарного TDP. Учитывая, что материнская плата, ОЗУ, накопители и другие компоненты также требуют энергию, общее энергопотребление системы скорее всего будет упираться в 300 Вт.

Так как на этот раз в ноутбуке используется мобильный, а не настольный процессор, MSI удалось сделать корпус относительно тонким - 23 мм. Однако по общим габаритам новинка все же будет превосходить одноклассников из-за большой системы охлаждения, под которую отведена выступающая задняя часть корпуса. Более того, система охлаждения здесь будет включить 4 вентилятора и 7 теплотрубок. За счет увеличенных габаритов на материнской плате удалось вместить 4 слота ОЗУ и 4 слота для NVMe SSD - судя по всему, мы наконец увидим ноутбук со 128 ГБ оперативной памяти и SSD на 20 ТБ.

Другие заявленные особенности модели: механическая клавиатура с переключателями Cherry MX и глубиной хода 1.8 мм, а также 4K/1440p/1080p дисплей с частотой обновления до 360 Гц . Учитывая премиальный статус новинки очень надеемся увидеть среди списка доступных дисплеев OLED и MiniLED.

MSI пока не сообщает дату официального релиза, но сам факт появления тизера говорит о том, что новинка появится совсем скоро.