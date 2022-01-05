CES 2022 | MSI теперь тоже будет использовать жидкий металл в игровых ноутбуках
Любой сборщик ПК подтвердит, что жидкий металл в определенных случаях может гораздо эффективнее отводить тепло от процессоров, чем стандартные термопасты. При этом он дороже и труднее в использовании, особенно на крупном производстве. Несмотря на сопутствующие тяготы, Asus и Dell в прошлом году начали использовать жидкий металл вместо термопасты на некоторых из своих игровых ноутбуков, а Lenovo, по слухам, в ближайшее время также станет использовать подобный термоинтерфейс. Что у говорить - даже в PS5 применяется жидкий металл. А вот компания MSI, являясь одним из крупнейших производителей игровых ноутбуков в мире, не позаботилась о подобном решении... до теперешнего момента.
По словам MSI, некоторые игровые ноутбуки G-серии 2022 года будут иметь "прокладку из жидкого металла с фазовым переходом" поверх процессора. В данном случае используется состав, который будет полутвердым или пастообразным при температуре до 58 °C, а при более высокой будет плавиться и увеличивать свою теплопроводность. В MSI утверждают, что смена фазового состояния позволит избежать кристаллизации с течением времени, которая, в ином случае, неизбежно бы уменьшала теплопроводность. Точный состав данной прокладки с фазовым переходом не разглашается, но известно, что получат его только топовые модели с процессорами Intel 12 поколения Core i9, вроде GE76/GE66 Raider. Прирост производительности процессора в сравнении с аналогичным ноутбуком, но с обычной термопастой, ожидается на уровне 10%.
Главный недостаток данного решения - необходимость ручного нанесения: в MSI говорят, что при комнатной температуре состав достаточно неудобно наносится и это приходится делать вручную при сборке ноутбука на линии. То есть, отсутствие автоматизированного процесса - как у Asus, где металл жидкий при комнатной температуре - скорее всего сделает производство более дорогим для MSI. Однако производитель заявляет, что такой состав, несмотря на все трудности, дает неизменное достоинство - отсутствие деградации теплопроводности на долгие годы, что является большим плюсом для конечных пользователей.