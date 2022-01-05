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CES 2022 | MSI теперь тоже будет использовать жидкий металл в игровых ноутбуках

MSI выбирает жидкий металл вместо термопасты (Изображение: MSI)
MSI выбирает жидкий металл вместо термопасты (Изображение: MSI)
использование жидкого металла вместо термопасты было достаточно заметным преимуществом игровых ноутбуков Asus ROG 2021 года выпуска, а также некоторых моделей Alienware. MSI тоже решила приобщиться к делу, объявив, что будет использовать улучшенный термоинтерфейс для игровых моделей G-серии
Allen Ngo, 🇺🇸 🇮🇹 ...
игры и всё, что связано с ними ноутбуки MSI
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Любой сборщик ПК подтвердит, что жидкий металл в определенных случаях может гораздо эффективнее отводить тепло от процессоров, чем стандартные термопасты. При этом он дороже и труднее в использовании, особенно на крупном производстве. Несмотря на сопутствующие тяготы, Asus и Dell в прошлом году начали использовать жидкий металл вместо термопасты на некоторых из своих игровых ноутбуков, а Lenovo, по слухам, в ближайшее время также станет использовать подобный термоинтерфейс. Что у говорить - даже в PS5 применяется жидкий металл. А вот компания MSI, являясь одним из крупнейших производителей игровых ноутбуков в мире, не позаботилась о подобном решении... до теперешнего момента.

По словам MSI, некоторые игровые ноутбуки G-серии 2022 года будут иметь "прокладку из жидкого металла с фазовым переходом" поверх процессора. В данном случае используется состав, который будет полутвердым или пастообразным при температуре до 58 °C, а при более высокой будет плавиться и увеличивать свою теплопроводность. В MSI утверждают, что смена фазового состояния позволит избежать кристаллизации с течением времени, которая, в ином случае, неизбежно бы уменьшала теплопроводность. Точный состав данной прокладки с фазовым переходом не разглашается, но известно, что получат его только топовые модели с процессорами Intel 12 поколения Core i9, вроде GE76/GE66 Raider. Прирост производительности процессора в сравнении с аналогичным ноутбуком, но с обычной термопастой, ожидается на уровне 10%.

Главный недостаток данного решения - необходимость ручного нанесения: в MSI говорят, что при комнатной температуре состав достаточно неудобно наносится и это приходится делать вручную при сборке ноутбука на линии. То есть, отсутствие автоматизированного процесса - как у Asus, где металл жидкий при комнатной температуре - скорее всего сделает производство более дорогим для MSI. Однако производитель заявляет, что такой состав, несмотря на все трудности, дает неизменное достоинство - отсутствие деградации теплопроводности на долгие годы, что является большим плюсом для конечных пользователей.

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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4728 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2590 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Allen Ngo, 2022-01- 5 (Update: 2022-01- 5)

 