Zotac покажет первый мини-ПК с мембранным охлаждением AirJet на Computex

Одним из первых революционное охлаждение AirJet от компании Frore получит мини-ПК, который покажут на выставке Computex. Речь идет о Zotac ZBOX PI430AJ Pico, который получилось сделать очень тонким благодаря двум кулерам AirJet Mini

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Ранее в этом году на выставке CES, компания Frore показала революционную систему охлаждения AirJet, которая задействует мембранную технологию. Благодаря малой толщине мембран, Frore удалось сделать новый кулер очень тонким. На выставке CES утверждалось, что устройства на основе AirJet попадут на прилавки не ранее второй половины 2023 года. Судя по новым данным, Zotac удалось одними из первых раздобыть инновационную систему охлаждения для своих устройств: компания анонсировала собственную продукцию, включающую AirJet, и готовится продемонстрировать образцы на выставке Computex, что пройдет на следующей неделе.

Мини-ПК Zotac ZBOX PI430AJ Pico на основе процессора Intel Alder Lake i3-N300 (8 энергоэффективных ядер, TDP 7 Вт) станет первым коммерческим устройством с системой охлаждения Frore AirJet. Толщина корпуса (115 x 76 мм) составляет всего 22 мм, а дополнительно компьютер имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и NVMe SSD объемом 1 ТБ. Набор портов включает два USB-A 3.2, один USB-C, а также картридер microSD; на задней стороне имеются видеовыходы DP и HDMI, аудио разъем и порт Ethernet.

Благодаря двум кулерам AirJet Mini, установленный здесь i3-N300 может работать при TDP 7 Вт и температуре 60 градусов Цельсия. Согласно тестам, проведенным самой Frore, i3-N300 без инновационных кулеров снижает TDP до 3.5 Вт, в результате чего производительность сильно падает. Конечно, ничто не мешало Zotac установить обычное охлаждение с вентилятором и радиатором, но тогда мини-ПК получился бы намного толще. Выбор в пользу мини-ПК интересен, но сами по себе AirJet также можно использовать для охлаждения компонентов ноутбуков и компьютеров (например, SSD). По словам Frore, заинтересованные в AirJet производители планируют использовать новый тип охлаждения для мини компьютеров, накопителей, умных дверных звонков с ИИ, светодиодных систем подсветки, компонентов электротранспорта и даже в устройствах дополненной реальности.

ZBOX PI430AJ Pico должен выйти в продажу в конце 2023 года по цене $500. В Zotac также уточняют, что кулеры AirJet можно использовать для охлаждения и более мощных устройств.