Самый компактный блок питания: HDPLEX выпустила 250-Вт модель с GaN-компонентами и пассивным охлаждением
Элементная база на основе соединений галлий-нитрида (GaN) ныне все чаще используется при изготовлении блоков питания и зарядных устройств, так как позволяет уменьшить размеры таких устройств и существенно уменьшает нагрев силовой части электроники. Своим примером это наглядно доказывает компания HDPLEX, выпустившая новый компактный 250-Вт модульный блок питания ATX. На сегодняшний день эта модель не только является самой маленькой среди БП ATX формата, но также, за счет использования пассивного охлаждения, может использоваться в сверхкомпактных сборках ПК и различной аудио аппаратуре.
Новый блок питания HDPLEX на базе GaN-элементов при наглядном сравнении буквально немного больше смартфона с 6-дюймовым экраном: 170 x 50 x 25 мм. Он немного больше в длину по сравнению с SFX- и FlexATX-блоками, но при этом в целом менее громоздкий. Алюминиевый корпус отводит тепло от двух силовых GaN-транзисторов без использования каких-либо вентиляторов.
За счет использования галлий-нитридной элементной базы и инновационного дизайна LLC+PFC с эффективностью преобразования энергии 94%, HDPLEX удалось достичь показателя плотности энергии 1.18 Вт/см³. Кроме того блок питания модульный и предлагает стандартный 24-контактный разъем ATX для питания материнской платы, а также два 8-контактных разъема и один 4-контактный. Более того, HDPLEX предусмотрели возможность совместного подключения двух таких блоков для питания более мощных устройств. В такой конфигурации один из блоков осуществляет питание материнской платы, а второй - видеокарты.
HDPLEX начнет продажи новой 250-Вт модели в июне по цене $145 с бесплатной доставкой по всему миру.