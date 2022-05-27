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Самый компактный блок питания: HDPLEX выпустила 250-Вт модель с GaN-компонентами и пассивным охлаждением

Чуть больше iPhone (Изображение: HDPLEX)
Чуть больше iPhone (Изображение: HDPLEX)
Невероятная компактность и пассивное охлаждение, наряду с использованием элементной базы GaN, делает новый блок питания от HDPLEX идеальным для ITX-подобных систем
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇫🇷 ...
PC и всё, что связано с ним неттопы и платформы

Элементная база на основе соединений галлий-нитрида (GaN) ныне все чаще используется при изготовлении блоков питания и зарядных устройств, так как позволяет уменьшить размеры таких устройств и существенно уменьшает нагрев силовой части электроники. Своим примером это наглядно доказывает компания HDPLEX, выпустившая новый компактный 250-Вт модульный блок питания ATX. На сегодняшний день эта модель не только является самой маленькой среди БП ATX формата, но также, за счет использования пассивного охлаждения, может использоваться в сверхкомпактных сборках ПК и различной аудио аппаратуре.

Новый блок питания HDPLEX на базе GaN-элементов при наглядном сравнении буквально немного больше смартфона с 6-дюймовым экраном: 170 x 50 x 25 мм. Он немного больше в длину по сравнению с SFX- и FlexATX-блоками, но при этом в целом менее громоздкий. Алюминиевый корпус отводит тепло от двух силовых GaN-транзисторов без использования каких-либо вентиляторов.

За счет использования галлий-нитридной элементной базы и инновационного дизайна LLC+PFC с эффективностью преобразования энергии 94%, HDPLEX удалось достичь показателя плотности энергии 1.18 Вт/см³. Кроме того блок питания модульный и предлагает стандартный 24-контактный разъем ATX для питания материнской платы, а также два 8-контактных разъема и один 4-контактный. Более того, HDPLEX предусмотрели возможность совместного подключения двух таких блоков для питания более мощных устройств. В такой конфигурации один из блоков осуществляет питание материнской платы, а второй - видеокарты.

HDPLEX начнет продажи новой 250-Вт модели в июне по цене $145 с бесплатной доставкой по всему миру.

(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)
(Изображение: HDPLEX)

Источник(и)

HDPLEX

WCCFTech / FanlessTech

Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1761 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: Facebook
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2781 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Bogdan Solca, 2022-05-27 (Update: 2022-05-27)