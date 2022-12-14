Грядущий MSI Titan GT77 станет первым ноутбуком в мире с 4K mini-LED экраном, который будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Панель будет иметь 1008 зон локального затенения, яркость 1000 нит и время отклика 3 мс

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До выставки CES 2023 остались считанные недели и мы, как всегда, ожидаем крупных анонсов от основных производителей ноутбуков. Как подсказывают наши собственные источники, MSI готовится представить обновленный Titan GT77 с 4K mini-LED экраном, который будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Полные характеристики пока неизвестны, но про экран мы узнали много нового.

Согласно полученной нами информации, новая 17.3-дюймовыя панель с 4K разрешением и подсветкой AmLED mini-LED будет иметь 1008 зон локального затенения и будет охватывать 100% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость дисплея будет достигать 1000 нит, как и предписано сертификацией DisplayHDR 1000. Время отклика составит 3 мс при включенном овердрайве.

Подобно представителям дизайнерской линейки MSI Creator, игровой Titan GT77 с mini-LED экраном будет поддерживать фирменное ПО MSI True Color, а сам экран будет обладать заводской калибровкой.