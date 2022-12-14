Эксклюзив | Обновленный MSI Titan GT77 станет первым ноутбуком со 144-Гц 4K mini-LED экраном
До выставки CES 2023 остались считанные недели и мы, как всегда, ожидаем крупных анонсов от основных производителей ноутбуков. Как подсказывают наши собственные источники, MSI готовится представить обновленный Titan GT77 с 4K mini-LED экраном, который будет поддерживать частоту обновления 144 Гц. Полные характеристики пока неизвестны, но про экран мы узнали много нового.
Согласно полученной нами информации, новая 17.3-дюймовыя панель с 4K разрешением и подсветкой AmLED mini-LED будет иметь 1008 зон локального затенения и будет охватывать 100% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость дисплея будет достигать 1000 нит, как и предписано сертификацией DisplayHDR 1000. Время отклика составит 3 мс при включенном овердрайве.
Подобно представителям дизайнерской линейки MSI Creator, игровой Titan GT77 с mini-LED экраном будет поддерживать фирменное ПО MSI True Color, а сам экран будет обладать заводской калибровкой.
Сами по себе ноутбуки с mini-LED экранами не новинка - MSI уже имеет в своем портфолио модель Creator 17 mini-LED экраном яркостью 1000 нит, но у него частота обновления составляет 60 Гц.
Что же до игровой линейки MSI Titan: после небольшой паузы, производитель представил модель на базе Intel Alder Lake-HX отдельно в 2022 году. На этот раз Titan GT77 скорее всего будет представлен вместе с остальными ноутбуками MSI на CES.
Кроме нового экрана, Titan GT77, вероятно, получит и другие апгрейды. Точных характеристик мы не знаем, но вполне очевидно, что обновленный Titan GT77 должен объединить процессоры Raptor Lake-HX с мобильными видеокартами Nvidia RTX 40, которые еще не представлены официально.
Модель также должна унаследовать от предшественника MUX-переключатель, механическую клавиатуру Cherry MX SteelSeries, батарею на 99.99 ватт-часов и мощную встроенную акустику. Впрочем, судя по полученной нами информации, будут и некоторые изменения: усовершенствованная система охлаждения с 8 теплотрубками и беспроводной адаптер Killer Wi-Fi 6E AX1690.
С учетом всего вышесказанного, MSI Titan GT77 должен стать первым ноутбуком с 4K mini-LED экраном, который поддерживает частоту 144 Гц - по крайней мере среди игровых моделей. По идее, новинка также будет хороша и для обработки мультимедийного контента (фото, видео, графики и так далее).
Источник(и)
Notebookcheck