MSI представила 28-дюймовый киберспортивный монитор Optix MAG281URF с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц
MSI новый игровой монитор для киберспорта - Optix MAG281URF. Модель получила 4K "Rapid IPS" матрицу с диагональю 28 дюймов и частотой 144 Гц, откликом в 1 мс и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Описанных параметров для целевой аудитории уже вполне достаточно, но MSI пошла дальше: матрица в мониторе 10-битная, а также соответствует спецификациям стандарта HDR400.
Правда, отображение HDR, вероятно, у этой модели будет неоптимальным, ведь в указанной матрице используется стандартная боковая подсветка. Кроме того, пиковая яркость не слишком высокая для полноценного отображения контента с высоким динамическим диапазоном.
Как бы там ни было, монитор также поддерживает технологию MSI Less Blue Light Premium, которая уменьшает нагрузку на глаза. Помимо того монитор получил RGB-подсветку, которая - довольно странно - расположена только на правой его стороне.
Цену и сроки появления в продажи MSI пока не называет, но мы ожидаем, что Optix MAG281URF получит ценник менее $1000.