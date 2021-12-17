MSI представила 28-дюймовый киберспортивный монитор Optix MAG281URF с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц

MSI анонсировала монитор Optix MAG281URF с 4K разрешением, низким временем отклика, а также поддержкой HDR400 и G-Sync. Новинка нацелена на кибеспортсменов и хардкорных геймеров, которые не хотят жертвовать частотой обновления ради высокой детализации изображения

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MSI новый игровой монитор для киберспорта - Optix MAG281URF. Модель получила 4K "Rapid IPS" матрицу с диагональю 28 дюймов и частотой 144 Гц, откликом в 1 мс и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Описанных параметров для целевой аудитории уже вполне достаточно, но MSI пошла дальше: матрица в мониторе 10-битная, а также соответствует спецификациям стандарта HDR400.

Правда, отображение HDR, вероятно, у этой модели будет неоптимальным, ведь в указанной матрице используется стандартная боковая подсветка. Кроме того, пиковая яркость не слишком высокая для полноценного отображения контента с высоким динамическим диапазоном.

Как бы там ни было, монитор также поддерживает технологию MSI Less Blue Light Premium, которая уменьшает нагрузку на глаза. Помимо того монитор получил RGB-подсветку, которая - довольно странно - расположена только на правой его стороне.

Цену и сроки появления в продажи MSI пока не называет, но мы ожидаем, что Optix MAG281URF получит ценник менее $1000.