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MSI представила 28-дюймовый киберспортивный монитор Optix MAG281URF с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц

Optix MAG281URF - разрешение 4K при частоте 144 Гц (Изображение: MSI)
Optix MAG281URF - разрешение 4K при частоте 144 Гц (Изображение: MSI)
MSI анонсировала монитор Optix MAG281URF с 4K разрешением, низким временем отклика, а также поддержкой HDR400 и G-Sync. Новинка нацелена на кибеспортсменов и хардкорных геймеров, которые не хотят жертвовать частотой обновления ради высокой детализации изображения
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸 🇫🇷 ...
PC и всё, что связано с ним игры и всё, что связано с ними монитор MSI
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MSI новый игровой монитор для киберспорта - Optix MAG281URF. Модель получила 4K "Rapid IPS" матрицу с диагональю 28 дюймов и частотой 144 Гц, откликом в 1 мс и поддержкой технологии Nvidia G-Sync. Описанных параметров для целевой аудитории уже вполне достаточно, но MSI пошла дальше: матрица в мониторе 10-битная, а также соответствует спецификациям стандарта HDR400.

Правда, отображение HDR, вероятно, у этой модели будет неоптимальным, ведь в указанной матрице используется стандартная боковая подсветка. Кроме того, пиковая яркость не слишком высокая для полноценного отображения контента с высоким динамическим диапазоном.

Как бы там ни было, монитор также поддерживает технологию MSI Less Blue Light Premium, которая уменьшает нагрузку на глаза. Помимо того монитор получил RGB-подсветку, которая - довольно странно - расположена только на правой его стороне.

Цену и сроки появления в продажи MSI пока не называет, но мы ожидаем, что Optix MAG281URF получит ценник менее $1000. 

Источник(и)

MSI

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частичное?
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Arjun Krishna Lal
Автор исходного текста: Arjun Krishna Lal - Tech Writer - 569 статей на Notebookcheck c 2019 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2578 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Arjun Krishna Lal, 2021-12-17 (Update: 2021-12-17)

 