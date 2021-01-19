MSI Stealth 15M - вероятно, самый тонкий игровой ноутбук в мире
MSI представила ноутбук Stealth 15M, который предназначен для любителей игр и путешествий. По заявлению производителя, Stealth 15M является самым тонким игровым ноутбуком в мире, так как толщина корпуса его составляет всего 16 мм, в вес - 1.7 кг.
Сердцем Stealth 15M стал новейший процессор Intel Core i7-11375H Special Edition семейства Tiger Lake-H35, в дополнение к которому MSI установила мобильную видеокарту нового поколения Nvidia GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5. Как и GE76 Raider, Stealth 15M получил систему охлаждения Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами. Объем ОЗУ модели может достигать 64 ГБ, а емкость SSD в заводских конфигурациях - до 1 ТБ (NVMe).
Stealth 15M будет оснащаться FHD 144-Гц панелью типа IPS-level во всех конфигурациях. Так как в ноутбуке установлен процессор семейства Tiger Lake, он автоматически получает поддержку Thunderbolt 4 и USB4. За питание устройства будет ответственна 3-ячеечная батарея емкостью 52 Вт⋅ч.
Как и в других продуктах MSI, Stealth 15M будет поставляться с MSI Dragon Center и другим фирменным ПО, вроде MSI App Player и Nahimic 3.
MSI Stealth 15M будет выпускаться в расцветках Carbon Gray и Pure White, а сроки появления и стоимость модели будут анонсированы позже.
Источник(и)
MSI