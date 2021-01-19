MSI Stealth 15M - вероятно, самый тонкий игровой ноутбук в мире

MSI представила обновленный Stealth 15M на мероприятии MSIology в рамках CES 2021. Производитель называет Stealth 15M самым тонким игровым ноутбуком в мире. Новинка получила свежий процессор Intel Core i7-11375H Special Edition и видеокарту Nvidia RTX 3060. Ноутбук будет доступен в расцветках Carbon Gray и Pure White

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

MSI представила ноутбук Stealth 15M, который предназначен для любителей игр и путешествий. По заявлению производителя, Stealth 15M является самым тонким игровым ноутбуком в мире, так как толщина корпуса его составляет всего 16 мм, в вес - 1.7 кг.

Сердцем Stealth 15M стал новейший процессор Intel Core i7-11375H Special Edition семейства Tiger Lake-H35, в дополнение к которому MSI установила мобильную видеокарту нового поколения Nvidia GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5. Как и GE76 Raider, Stealth 15M получил систему охлаждения Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами. Объем ОЗУ модели может достигать 64 ГБ, а емкость SSD в заводских конфигурациях - до 1 ТБ (NVMe).

Stealth 15M будет оснащаться FHD 144-Гц панелью типа IPS-level во всех конфигурациях. Так как в ноутбуке установлен процессор семейства Tiger Lake, он автоматически получает поддержку Thunderbolt 4 и USB4. За питание устройства будет ответственна 3-ячеечная батарея емкостью 52 Вт⋅ч.

Как и в других продуктах MSI, Stealth 15M будет поставляться с MSI Dragon Center и другим фирменным ПО, вроде MSI App Player и Nahimic 3.

MSI Stealth 15M будет выпускаться в расцветках Carbon Gray и Pure White, а сроки появления и стоимость модели будут анонсированы позже.