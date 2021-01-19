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MSI Stealth 15M - вероятно, самый тонкий игровой ноутбук в мире

MSI Stealth 15M получил Core i7-11375H семейства Tiger Lake-H35 (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M получил Core i7-11375H семейства Tiger Lake-H35 (Изображение: MSI)
MSI представила обновленный Stealth 15M на мероприятии MSIology в рамках CES 2021. Производитель называет Stealth 15M самым тонким игровым ноутбуком в мире. Новинка получила свежий процессор Intel Core i7-11375H Special Edition и видеокарту Nvidia RTX 3060. Ноутбук будет доступен в расцветках Carbon Gray и Pure White
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇮🇹
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MSI представила ноутбук Stealth 15M, который предназначен для любителей игр и путешествий. По заявлению производителя, Stealth 15M является самым тонким игровым ноутбуком в мире, так как толщина корпуса его составляет всего 16 мм, в вес - 1.7 кг.

Сердцем Stealth 15M стал новейший процессор Intel Core i7-11375H Special Edition семейства Tiger Lake-H35, в дополнение к которому MSI установила мобильную видеокарту нового поколения Nvidia GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5. Как и GE76 Raider, Stealth 15M получил систему охлаждения Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами. Объем ОЗУ модели может достигать 64 ГБ, а емкость SSD в заводских конфигурациях - до 1 ТБ (NVMe).

Stealth 15M будет оснащаться FHD 144-Гц панелью типа IPS-level во всех конфигурациях. Так как в ноутбуке установлен процессор семейства Tiger Lake, он автоматически получает поддержку Thunderbolt 4 и USB4. За питание устройства будет ответственна 3-ячеечная батарея емкостью 52 Вт⋅ч.

Как и в других продуктах MSI, Stealth 15M будет поставляться с MSI Dragon Center и другим фирменным ПО, вроде MSI App Player и Nahimic 3.

MSI Stealth 15M будет выпускаться в расцветках Carbon Gray и Pure White, а сроки появления и стоимость модели будут анонсированы позже.

MSI Stealth 15M - Carbon Gray. (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Carbon Gray. (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
MSI Stealth 15M - Pure White (Изображение: MSI)
Характеристики MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
Характеристики MSI Stealth 15M (Изображение: MSI)
 
 

Источник(и)

MSI

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-19 (Update: 2021-01-19)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 