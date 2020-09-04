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MSI представила новую линейку ноутбуков Summit для бизнеса: Tiger Lake, Intel Xe, Nvidia GeForce GTX и Thunderbolt 4

MSI Summit B14 (Изображение: MSI)
MSI Summit B14 (Изображение: MSI)
Компания MSI представила новую линейку ноутбуков для бизнеса - Summit. Новинки получили процессоры Intel Tiger Lake и видеокарты Nvidia GeForce/Intel Xe. Адресованы новоприбывшие модели бизнесменам и потому обладают современными технологиями безопасности.
Sam Medley, 🇺🇸
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MSI представила новую линейку ноутбуков, рассчитанную на бизнес-сегмент - модели Summit обещают высокую производительность в компактном формате. Для начала производитель презентовал пять устройств, которые вошли в различные серии линейки.

Summit E-серии представлены моделями Summit E13, Summit E14 и Summit E15. Два последних, как намекают их названия, получили 14- и 15-дюймовые дисплеи соответственно, а вот разрешение и дополнительные особенности отличаются в зависимости от конфигурации: доступна стандартная FHD панель, FHD с сенсорным экраном или 4K панель со 100% охватом AdobeRGB. Обе модели будут работать на процессорах Intel 11 поколения Intel Tiger Lake Core i7 U-серии в связке с видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 ГБ).

Упомянутые модели также получили сканер отпечатков пальцев, ИК-камеру (720p, 30 к/с), чип TPM 2.0 и слот M.2 PCIe Gen 4 SSD (4 линии). У E15 также имеется дополнительный слот M.2 PCIe Gen 3 для SSD (4 линии). У E14 оперативная память LPDDR4X-4266 распаяна на материнской плате, в то время, как у E15 имеется два слота с планками DDR4-3200, объемом до 64 ГБ.

Кроме того, у E14 и E15 имеется в распоряжении по два порта Thunderbolt 4, слот для microSD и комбинированный аудио разъем. При этом, у E14 есть USB 2.0 Type-A, в то время как у E15 полноразмерные USB 3.2 Gen 2 и HDMI (4K/60 Гц). Емкость батареи E14 составляет 52 Вт⋅ч (3 ячейки, до 10 автономной работы), а у E15 - 82 Вт⋅ч (16 часов работы).

В линейку также вошла серия Summit B, которая пока-что представлена двумя моделями: Summit B15 и Summit B14. Они получили 15- и 14-дюймовые дисплеи с разрешением до FHD. Оба ноутбука будут работать на процессорах Intel 11 поколения Tiger Lake Core i7 U-серии с графикой Intel Iris Xe. В качестве накопителя в обоих случаях будут использоваться M.2 PCIe Gen 4x4 SSD, а у B15 будет дополнительный слот с поддержкой M.2 PCIe Gen 3.x SSD.

В случае B15 используется два слота для оперативной памяти DDR4 (до 64 ГБ), а у B14 будет только один (до 32 ГБ). Оба ноутбука обладают портами Thunderbolt 4, двумя USB Type-A 3.2 Gen 1, видеовыходом HDMI (4K/60 Гц), слотом microSD, комбинированным аудио разъемом и проприетарным разъемом питания. Батарея в обеих моделях одинаковая: 3 ячейки 52 Вт⋅ч, 10 часов автономной работы.

Ноутбуки линейки Summit также обладают поддержкой важными для бизнес-сегмента особенностями: поддержка Microsoft Autopilot, Intel vPro, TPM 2.0, Microsoft Secured-core, соответствие стандарту MIL-STD-810G, поддержка WiFi 6, трансляция экрана Duet Display и т.д.

Производитель также анонсировал трансформируемый ноутбук Summit E13 2-in-1, но его характеристики будут оглашены позже.

В продаже ноутбуки линейки MSI Summit появятся в октябре. Цены будут объявлены позже.

Summit
Summit
Summit B15
Summit B15
Summit B14
Summit B14
Summit E14
Summit E14
Summit E14
Summit E14
Summit E14
Summit E14
Summit E15
Summit E15
Summit E15
Summit E15

Источник(и)

MSI

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 09 > MSI представила новую линейку ноутбуков Summit для бизнеса: Tiger Lake, Intel Xe, Nvidia GeForce GTX и Thunderbolt 4
Sam Medley, 2020-09- 4 (Update: 2020-09- 4)
Sam Medley
Editor of the original article: Sam Medley - Review Editor - @samuel_medley

 