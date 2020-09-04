MSI представила новую линейку ноутбуков Summit для бизнеса: Tiger Lake, Intel Xe, Nvidia GeForce GTX и Thunderbolt 4

Компания MSI представила новую линейку ноутбуков для бизнеса - Summit. Новинки получили процессоры Intel Tiger Lake и видеокарты Nvidia GeForce/Intel Xe. Адресованы новоприбывшие модели бизнесменам и потому обладают современными технологиями безопасности.

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MSI представила новую линейку ноутбуков, рассчитанную на бизнес-сегмент - модели Summit обещают высокую производительность в компактном формате. Для начала производитель презентовал пять устройств, которые вошли в различные серии линейки.

Summit E-серии представлены моделями Summit E13, Summit E14 и Summit E15. Два последних, как намекают их названия, получили 14- и 15-дюймовые дисплеи соответственно, а вот разрешение и дополнительные особенности отличаются в зависимости от конфигурации: доступна стандартная FHD панель, FHD с сенсорным экраном или 4K панель со 100% охватом AdobeRGB. Обе модели будут работать на процессорах Intel 11 поколения Intel Tiger Lake Core i7 U-серии в связке с видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 ГБ).

Упомянутые модели также получили сканер отпечатков пальцев, ИК-камеру (720p, 30 к/с), чип TPM 2.0 и слот M.2 PCIe Gen 4 SSD (4 линии). У E15 также имеется дополнительный слот M.2 PCIe Gen 3 для SSD (4 линии). У E14 оперативная память LPDDR4X-4266 распаяна на материнской плате, в то время, как у E15 имеется два слота с планками DDR4-3200, объемом до 64 ГБ.

Кроме того, у E14 и E15 имеется в распоряжении по два порта Thunderbolt 4, слот для microSD и комбинированный аудио разъем. При этом, у E14 есть USB 2.0 Type-A, в то время как у E15 полноразмерные USB 3.2 Gen 2 и HDMI (4K/60 Гц). Емкость батареи E14 составляет 52 Вт⋅ч (3 ячейки, до 10 автономной работы), а у E15 - 82 Вт⋅ч (16 часов работы).

В линейку также вошла серия Summit B, которая пока-что представлена двумя моделями: Summit B15 и Summit B14. Они получили 15- и 14-дюймовые дисплеи с разрешением до FHD. Оба ноутбука будут работать на процессорах Intel 11 поколения Tiger Lake Core i7 U-серии с графикой Intel Iris Xe. В качестве накопителя в обоих случаях будут использоваться M.2 PCIe Gen 4x4 SSD, а у B15 будет дополнительный слот с поддержкой M.2 PCIe Gen 3.x SSD.

В случае B15 используется два слота для оперативной памяти DDR4 (до 64 ГБ), а у B14 будет только один (до 32 ГБ). Оба ноутбука обладают портами Thunderbolt 4, двумя USB Type-A 3.2 Gen 1, видеовыходом HDMI (4K/60 Гц), слотом microSD, комбинированным аудио разъемом и проприетарным разъемом питания. Батарея в обеих моделях одинаковая: 3 ячейки 52 Вт⋅ч, 10 часов автономной работы.

Ноутбуки линейки Summit также обладают поддержкой важными для бизнес-сегмента особенностями: поддержка Microsoft Autopilot, Intel vPro, TPM 2.0, Microsoft Secured-core, соответствие стандарту MIL-STD-810G, поддержка WiFi 6, трансляция экрана Duet Display и т.д.

Производитель также анонсировал трансформируемый ноутбук Summit E13 2-in-1, но его характеристики будут оглашены позже.

В продаже ноутбуки линейки MSI Summit появятся в октябре. Цены будут объявлены позже.