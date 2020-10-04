Мы получили эксклюзивную информацию от одного из производителей ноутбуков и компьютеров о грядущих процессорах Intel Tiger Lake-H, Alder Lake-P и Alder Lake-S. Сразу к сути: Tiger Lake-H получат ядра Willow Cove, в то время как Alder Lake-P и S-серии получат гибридную процессорную архитектуру с ядрами Golden Cove и Gracemont. Кроме того, процессоры семейства Alder Lake принесут поддержку ОЗУ DDR5-4400, аппаратное ускорение кодека AV1, а также встроенные контроллеры Wi-Fi 6E и PCIe 5.0.

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Ноутбуки на недавно представленных процессорах Intel Tiger Lake появятся в продаже уже в ближайшее время - мы успели взглянуть на Asus ZenBook 14 UX425E, Acer Swift 5 (обзор выйдет в ближайшее время) и Asus ZenBook Flip S UX371. Тем временем в Intel уже кипит работа над настольными процессорами Tiger Lake-H.

Ранее, на конференции Architecture Day в августе, Intel подтвердила, что процессоры Alder Lake получат гибридную архитектуру, но теперь (благодаря источникам от одного из производителей ПК и ноутбуков) у нас есть новые подробности о Tiger Lake-H, Alder Lake-P и Alder Lake-S.

Не забывайте, что к моменту официального выхода процессоров производитель может изменить определенные характеристики, вроде TDP и частоты.

Tiger Lake-H

Как мы и писали ранее, производительные процессоры семейства Tiger Lake-H (TGL-H) будут поделены на две части: 35-Вт модели с 4 ядрами и 45-Вт модели с 8 ядрами (но менее производительной графикой Xe c 32 вычислительными блоками).

Вся эта информация теперь подтверждена нашим источником. Кроме того, сообщается сто Tiger Lake-H будут основаны на 10-нм техпроцессе и получат ядра Willow Cove (максимум 8 ядер 16 потоков ). Графика Xe LP (32 вычислительных блока) будет способна обрабатывать видео в разрешении 8K при частоте 60 к/с с поддержкой HDR. Процессоры Tiger Lake-H будут поддерживать оперативную память DDR4-3200 (до 128 ГБ) и получат 20 процессорных линий PCIe 4.0 плюс 24 линии PCIe 3.0 от PCH (основан на 14-нм процессе).

Alder Lake-P и Alder Lake-S

Как известно, Alder Lake (ADL) будут основаны на гибридной процессорной архитектуре на манер ARM big.LITTLE с "большими" и "малыми" ядрами. Впервые Intel тестировала подобное решение на экономичных процессорах семейства Lakefield, которые, как показали наши тесты, действительно обладают довольно низким энергопотреблением.

"Малые" ядра в Alder Lake будут построены на архитектуре Gracemont (GRT), в то время как "большие" ядра станут первыми представителями архитектуры Golden Cove (GLC), которая станет развитием существующей Willow Cove (сейчас используется в Tiger Lake). По предварительным данным было известно, что в ряду Alder Lake-S будут модели с 16 ядрами (8 GRT + 8 GLC) с максимальным TDP в 125 Вт.

Как сообщили наши источники, Alder Lake-P (ADL-P) получат конфигурации с 6 GLC и 8 GRT-ядрами, в то время как конфигурации 8 GLC и 8 GRT можно ожидать только в сеймейства Alder Lake-S (ADL-S). Кроме того, сообщается что Hyperthreading будут поддерживать только GLC-ядра.

Интересный момент - семейство ADL-S вполне вероятно будет использоваться в ноутбуках. Мы можем назвать такое решение странным, ведь пока-что семейства процессоров с индексом "S" в названии принадлежали к настольным процессорам. Тем не менее, по данным нашего источника ADL-S будут производится в том числе в корпусе BGA (который сейчас используется в ноутбуках). Соответственно, в Intel наверное опять собираются менять наименования линеек процессоров и мы можем не увидеть Alder Lake-H в принципе.

Также теперь точно известно, что для настольных процессоров Alder Lake-S будет использоваться новый сокет LGA 1700, который (по предварительным данным) продержится целы три поколения.

ADL-P получат графику Xe LP с 96 вычислительными блоками, в то время как ADL-S обойдутся менее производительной версией с 3 блоками. Кроме того, сохраняется высокая вероятность выхода дискретной видеокарты Intel DG2 Xe HPG, которую чипмейкер будет предлагать для покупки вместе с процессорами TGL-H и ADL-P. Графика Xe LP в ADL-P и ADL-S принесет поддержку Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) - аппаратного ускорения операций машинного обучения. Обе платформы получат поддержку оперативной памяти стандарта DDR5-4400 (64 ГБ для ADL-P и 128 GB для ADL-S).

По части встроенных интерфейсов также произойдет небольшой апгрейд. Ноутбуки с ADL-P получат поддержку Thunderbolt 4 (до 4 портов) и дополнительный контроллер Maple Ridge (8000-й серии), в то время как у моделей на базе ADL-S может быть до двух встроенных контроллеров Maple Ridge. Обе платформы будут поддерживать Wi-Fi 6E 802.11axR2, который позволит радиоинтерфейсу работать в диапазоне 6 ГГц в дополнение к существующим 2.4- и 5-ГГц диапазонам.

Недавно Intel добавила поддержку шифрования Multi-Key Total Memory Encryption (MK-TME) в ядро Linux, которое работает как в простое, так и при активности памяти. Процессоры Alder Lake первыми получат поддержку данного шифрования.

Наконец, ADL-P и ADL-S будут поддерживает PCI Express 5.0. В случае ADL-P предусмотрено восемь линий PCIe 5 и восемь линий PCIe Gen4 в самом процессоре, в то время как PCH предложит еще 12 линий PCIe 3 - в сумме выходит 28 линий PCIe. Что же до ADL-S, то у этих процессоров будет шестнадцать линий PCIe 5 и четыре линии PCIe 4, а у PCH шестнадцать линий PCIe 4 и двенадцать линий PCIe 3, что в целом дает 48 линий PCIe.

Вся новая и известная информация о процессорах отражена в таблице ниже.