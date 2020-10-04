Эксклюзив | Подробные характеристики процессоров Intel Tiger Lake-H, Alder Lake-P и Alder Lake-S: до 8 ядер/16 потоков, графика Xe LP, поддержка DDR5-4400, Wi-Fi 6E и PCIe 5.0
Ноутбуки на недавно представленных процессорах Intel Tiger Lake появятся в продаже уже в ближайшее время - мы успели взглянуть на Asus ZenBook 14 UX425E, Acer Swift 5 (обзор выйдет в ближайшее время) и Asus ZenBook Flip S UX371. Тем временем в Intel уже кипит работа над настольными процессорами Tiger Lake-H.
Ранее, на конференции Architecture Day в августе, Intel подтвердила, что процессоры Alder Lake получат гибридную архитектуру, но теперь (благодаря источникам от одного из производителей ПК и ноутбуков) у нас есть новые подробности о Tiger Lake-H, Alder Lake-P и Alder Lake-S.
Не забывайте, что к моменту официального выхода процессоров производитель может изменить определенные характеристики, вроде TDP и частоты.
Tiger Lake-H
Как мы и писали ранее, производительные процессоры семейства Tiger Lake-H (TGL-H) будут поделены на две части: 35-Вт модели с 4 ядрами и 45-Вт модели с 8 ядрами (но менее производительной графикой Xe c 32 вычислительными блоками).
Вся эта информация теперь подтверждена нашим источником. Кроме того, сообщается сто Tiger Lake-H будут основаны на 10-нм техпроцессе и получат ядра Willow Cove (максимум 8 ядер 16 потоков ). Графика Xe LP (32 вычислительных блока) будет способна обрабатывать видео в разрешении 8K при частоте 60 к/с с поддержкой HDR. Процессоры Tiger Lake-H будут поддерживать оперативную память DDR4-3200 (до 128 ГБ) и получат 20 процессорных линий PCIe 4.0 плюс 24 линии PCIe 3.0 от PCH (основан на 14-нм процессе).
Alder Lake-P и Alder Lake-S
Как известно, Alder Lake (ADL) будут основаны на гибридной процессорной архитектуре на манер ARM big.LITTLE с "большими" и "малыми" ядрами. Впервые Intel тестировала подобное решение на экономичных процессорах семейства Lakefield, которые, как показали наши тесты, действительно обладают довольно низким энергопотреблением.
"Малые" ядра в Alder Lake будут построены на архитектуре Gracemont (GRT), в то время как "большие" ядра станут первыми представителями архитектуры Golden Cove (GLC), которая станет развитием существующей Willow Cove (сейчас используется в Tiger Lake). По предварительным данным было известно, что в ряду Alder Lake-S будут модели с 16 ядрами (8 GRT + 8 GLC) с максимальным TDP в 125 Вт.
Как сообщили наши источники, Alder Lake-P (ADL-P) получат конфигурации с 6 GLC и 8 GRT-ядрами, в то время как конфигурации 8 GLC и 8 GRT можно ожидать только в сеймейства Alder Lake-S (ADL-S). Кроме того, сообщается что Hyperthreading будут поддерживать только GLC-ядра.
Интересный момент - семейство ADL-S вполне вероятно будет использоваться в ноутбуках. Мы можем назвать такое решение странным, ведь пока-что семейства процессоров с индексом "S" в названии принадлежали к настольным процессорам. Тем не менее, по данным нашего источника ADL-S будут производится в том числе в корпусе BGA (который сейчас используется в ноутбуках). Соответственно, в Intel наверное опять собираются менять наименования линеек процессоров и мы можем не увидеть Alder Lake-H в принципе.
Также теперь точно известно, что для настольных процессоров Alder Lake-S будет использоваться новый сокет LGA 1700, который (по предварительным данным) продержится целы три поколения.
ADL-P получат графику Xe LP с 96 вычислительными блоками, в то время как ADL-S обойдутся менее производительной версией с 3 блоками. Кроме того, сохраняется высокая вероятность выхода дискретной видеокарты Intel DG2 Xe HPG, которую чипмейкер будет предлагать для покупки вместе с процессорами TGL-H и ADL-P. Графика Xe LP в ADL-P и ADL-S принесет поддержку Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) - аппаратного ускорения операций машинного обучения. Обе платформы получат поддержку оперативной памяти стандарта DDR5-4400 (64 ГБ для ADL-P и 128 GB для ADL-S).
По части встроенных интерфейсов также произойдет небольшой апгрейд. Ноутбуки с ADL-P получат поддержку Thunderbolt 4 (до 4 портов) и дополнительный контроллер Maple Ridge (8000-й серии), в то время как у моделей на базе ADL-S может быть до двух встроенных контроллеров Maple Ridge. Обе платформы будут поддерживать Wi-Fi 6E 802.11axR2, который позволит радиоинтерфейсу работать в диапазоне 6 ГГц в дополнение к существующим 2.4- и 5-ГГц диапазонам.
Недавно Intel добавила поддержку шифрования Multi-Key Total Memory Encryption (MK-TME) в ядро Linux, которое работает как в простое, так и при активности памяти. Процессоры Alder Lake первыми получат поддержку данного шифрования.
Наконец, ADL-P и ADL-S будут поддерживает PCI Express 5.0. В случае ADL-P предусмотрено восемь линий PCIe 5 и восемь линий PCIe Gen4 в самом процессоре, в то время как PCH предложит еще 12 линий PCIe 3 - в сумме выходит 28 линий PCIe. Что же до ADL-S, то у этих процессоров будет шестнадцать линий PCIe 5 и четыре линии PCIe 4, а у PCH шестнадцать линий PCIe 4 и двенадцать линий PCIe 3, что в целом дает 48 линий PCIe.
Вся новая и известная информация о процессорах отражена в таблице ниже.
|Возможности
|Tiger Lake-H
|Alder Lake-P
|Alder Lake-S BGA
|Ядра/Потоки
|8/16 Willow Cove
|6/12 Golden Cove + 8/8 Gracemont
|8/16 Golden Cove + 8/8 Gracemont
|Process
|ЦП - 10 нм;
PCH (отдельный) - 14 нм
|ЦП - 10 нм;
PCH (встроенный) - 14 нм
|ЦП - 10 нм;
PCH (отдельный) - 14 нм
|LLC Cache
|24 МБ
|24 МБ
|30 МБ
|Размеры (мм)
|ЦП - 50 x 26.5;
PCH - 25 x 24
|ЦП + PCH - 50 x 25
|ЦП - 45 x 37.5;
PCH - 28 x 25
|Графика
|Xe 32 EU
|Xe 96 EU
|Xe 32 EU
|Возможности графики
|4 видеовыхода;
Dual DisplayPort 1.4b;
8K 60 HDR;
12 бит, декодер AV1
|4 видеовыхода;
DisplayPort 1.4b;
декодер AV1;
GNA 3.0
|4 видеовыхода;
DisplayPort 1.4b;
декодер AV1;
GNA 3.0
|Контроллер памяти
|DDR4-3200 128 ГБ
|DDR4-3200 64 ГБ;
DDR5-4400 64 ГБ
|DDR4-3200 128 ГБ;
DDR5-4400 128 ГБ
|Порты
|4x Thunderbolt 4 + DisplayPort;
Wi-Fi 6 802.11ax
|4x Thunderbolt 4 + 1x Maple Ridge;
Wi-Fi 6E 802.11axR2
|2x Maple Ridge;
Wi-Fi 6E 802.11axR2
|Кол-во линий PCIe
|ЦП - 20 - Gen4 x16 + Gen4 x4;
PCH - 24 - Gen3 x24
|ЦП - 16 - Gen5 x8 + 2x Gen4 x4;
PCH - 12 - Gen3 x12
|ЦП - 20 - Gen5 x16 + Gen4 x4;
PCH - 28 - Gen4 x16 + Gen3 x12
|Технологии безопасности
|Total Memory Encryption (TME);
Защита от ROP- аттак
|TME;
Защита от ROP- аттак;
Hypervisor-manager Linear Address Translation (HLAT);
Multi-key TME (MK-TME)
|TME;
Защита от ROP- аттак;
HLAT;
MK-TME
Источник(и)
Notebookcheck