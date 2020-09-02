Опять четыре ядра: Всё о мобильных процессорах Intel одиннадцатого поколения (включая первые тесты!)

В компании Intel не слишком жалуют тесты Cinebench, но мы ценим их за объективность и сегодня они показали нам интересную картину. Однопоточный CB R15 говорит о возросшей на 24% производительности на ядро между новым Core i7-1165G7 и уходящим i7-1065G7. Что там, новый Core i5-1135G7 по производительности на ядро на 7% опережает мощный шестиядерный Core i7-10710U! Core i7-1165G7 обходит и AMD Ryzen 5 4500U, и Ryzen 7 4700U с преимуществом до 24%.

Переходим к многопоточным результатам. Здесь уже 14-нанометровый Core i7-10710U вырывается вперёд, хотя и ненамного, лишь на 8% относительно i7-1165G7. Помимо того, i7-1165G7 совсем близко подошёл к цифре восьмиядерного Ryzen 7 4700U. Смотрится привлекательно и Core i5-1135G7, он на 22% опередил уходящий Core i7-1065G7.

Однопоточный Cinebench R20 сообщает о 23% преимуществе Core i5-1165G7 над Core i7-10710U и Ryzen 7 4700U, да и над i7-1065G7 преимущество тоже огромное, 26%. Даже Core i5-1135G7 имеет 10% преимущество над Ryzen 7 4700U и 19% преимущество над i5-1035G7.

А теперь снова тот же тест, но с нагрузкой на все ядра. Здесь Core i7-1165G7 лишь на 3% отстал от Ryzen 7 4700U и Core i7-10710U, преимущество над Ryzen 5 4500U равно 16%. Приличное многопоточное быстродействие даёт и Core i5-1135G7, он оказался на 65% быстрее уходящего Core i5-1035G7.

3DMark11 поставил i7-10710U выше сегодняшнего Core i7-1165G7. Если точно, то на 13% выше. Но при этом Core i7-1165G7 опередил Ryzen 7 4700U на 18%, а Core i7-1065G7 вовсе на 38%. Похожая в целом картина наблюдается и в 3DMark Time Spy CPU и Fire Strike Physics. Преимущество топового мобильного процессора Tiger Lake над уходящим 15-ваттовым i7-1065G7 достигает 59%.