Опять четыре ядра: Всё о мобильных процессорах Intel одиннадцатого поколения (включая первые тесты!)
Сегодня в Intel официально представили новые процессоры для ноутбуков. Это уже одиннадцатое поколение процессоров Core i3/i5/i7/i9. Новая архитектура называется Tiger Lake, она выпущена на смену продаваемым сейчас Ice Lake и Comet Lake. Главное отличие новых моделей от Ice Lake заключается в переработанной структуре кэша и в 10-нанометровом производстве второго поколения, которое должно дать более высокие частоты при сохранении низкого напряжения и энергопотребления. Наиболее же яркой звездой на этом небосводе выглядит Xe, новая графическая архитектура Intel, которая, как надеется производитель, сможет наконец положить конец господству интегрированных видеопроцессоров AMD Vega. Но обо всём подробно.
Список моделей и схема наименований — Снова без буквы U или Y
Процессоры Ice Lake стали, для Intel, первыми за многие годы процессорами с затвором транзистора меньше 14 нанометров - и для них была принята новая, малопривычная схема наименований, в которой класс энергопотребления (Y, U, H и так далее) не включается в название процессора. Точно так же будет и с Tiger Lake. Фактически, однако, известные нам уже долгие годы два низковольтных класса энергопотребления - 15 ватт и менее 10 ватт - сохранятся. Первому классу соответствует группа процессоров Tiger Lake UP3, а младшие процессоры с потреблением менее 10 ватт, подходящие в том числе для планшетов и пассивно охлаждаемых ноутбуков, будут входить в группу Tiger Lake UP4. При этом UP3 и UP4 различаются размером (вторая группа меньше), сокетом и набором возможностей.
Tiger Lake UP3
|Процессор
|Ядер/Потоков
|Boost для 1 ядра, ГГц
|Boost для 2 ядер, ГГц
|Boost для 4 ядер, ГГц
|Кэш L3, МБ
|Видеопроцессор
|Оперативная память
|Intel SIPP
|Intel vPro
|Intel TXT
|Core i7-1185G7
|4/8
|4.8
|4.8
|4.3
|12
|Iris Xe Graphics (96 ядер, 400-1350 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|+
|+
|+
|Core i7-1165G7
|4/8
|4.7
|4.7
|4.1
|12
|Iris Xe Graphics (96 ядер, 400-1300 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Core i5-1145G7
|4/8
|4.4
|4.4
|4.0
|8
|Iris Xe Graphics (80 ядер, 400-1300 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|+
|+
|+
|Core i5-1135G7
|4/8
|4.2
|4.2
|3.8
|8
|Iris Xe Graphics (48 ядер, 400-1300 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Core i3-1115G4
|2/4
|4.1
|4.1
|-
|6
|Iris Xe Graphics (48 ядер, 400-1250 МГц)
|LPDDR4x-3733, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Pentium Gold 7505
|2/4
|3.5
|3.4
|-
|4
|UHD Graphics (?, 400-1250 МГц)
|LPDDR4x-3733, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Celeron 6305
|2/2
|1.8
|1.8
|-
|4
|UHD Graphics (?, 400/1250 МГц
|LPDDR4x-3733, DDR4-3200
|-
|-
|-
Производители ноутбуков могут при необходимости поднимать номинальное 15-ваттовое TDP для этих процессоров до, максимально, 28 ватт - или снижать до 12 ватт. Правда, этой возможностью пользуются немногие. Самый производительный процессор, Core i7-1185G7 (пришёл на смену i7-1165G7), может работать на частоте до 4.8 ГГц и имеет четыре ядра с поддержкой Hyper-Threading.
Все модели из таблицы используют видеопроцессор двенадцатого поколения, но в случае Pentium Gold 7505 и Celeron 6305 этот видеопроцессор именуется UHD Graphics и в нём активно сравнительно малое количество ядер. Для всех остальных зарезервирован тот или иной вариант Xe Graphics с базовой частотой 400 МГц и Boost-частотой до 1300 МГц в зависимости от того, о каком процессоре речь. Все процессоры совместимы с различными типами памяти DDR4, но в более дорогих моделях частота памяти может достигать 4267 МГц, а те, что подешевле, принудительно ограничены 3733 мегагерцами.
Из всех этих процессоров Core i7-1185G7 и Core i5-1145G7 точно должны существовать в версии vPro, то есть, иметь поддержку профессиональных функций защиты данных.
Tiger Lake UP4
|Процессор
|Ядер/Потоков
|Boost для 1 ядра, ГГц
|Boost для 2 ядер, ГГц
|Boost для 4 ядер, ГГц
|Кэш L3, МБ
|Видеопроцессор
|Оперативная память
|Intel SIPP
|Intel vPro
|Intel TXT
|Core i7-1180G7 (?)
|4/8
|4.6
|4.6
|3.7
|12
|Iris Xe Graphics (?, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|+
|+
|+
|Core i7-1160G7
|4/8
|4.4
|4.4
|3.6
|12
|Iris Xe Graphics (96 ядер, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Core i5-1140G7 (?)
|4/8
|4.2
|4.2
|3.5
|8
|Iris Xe Graphics (?, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|+
|+
|+
|Core i5-1130G7
|4/8
|4.0
|4.0
|3.5
|8
|Iris Xe Graphics (80 ядер, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Core i3-1120G4
|4/8
|3.5
|?
|3.0
|8
|UHD Graphics (48 ядер, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
|Core i3-1110G4
|2/4
|3.9
|3.9
|-
|6
|UHD Graphics (48 ядер, 400-1100 МГц)
|LPDDR4x-4267, DDR4-3200
|-
|-
|-
Tiger Lake UP4 - это как прежние процессоры Y. Их номинальное TDP должно быть ограничено девятью ваттами с возможностью для производителей, опять-таки, на несколько ватт поднять или снизить этот лимит, если обнаружится надобность. Самый младший представитель группы UP4 имеет два ядра, это Core i3-1110G4. Старший - это четырёхъядерный Core i7-1180G7. По сравнению с группой UP3 частоты и процессорных, и графических ядер в UP4 менее высокие, но, например, i7-1180G7 даёт до 3.7 ГГц при нагрузке на все ядра и это немало. Для профессионального, корпоративного применения есть процессоры с поддержкой vPro, это, как и описано в таблице, Core i7-1180G7 и Core i5-1140G7.
Процессорные тесты — AMD Ryzen 4000, выходи!
А теперь самое вкусное - результаты тестов, которые покажут, привнесут ли новые процессоры Intel реально заметные улучшения относительно Ice Lake, а также актуальных мобильных Ryzen. Отдельно отметим, что все цифры получены на инженерных образцах ноутбуков и могут чуть отличаться от того, что будет в итоговых продаваемых в рознице моделях.
В компании Intel не слишком жалуют тесты Cinebench, но мы ценим их за объективность и сегодня они показали нам интересную картину. Однопоточный CB R15 говорит о возросшей на 24% производительности на ядро между новым Core i7-1165G7 и уходящим i7-1065G7. Что там, новый Core i5-1135G7 по производительности на ядро на 7% опережает мощный шестиядерный Core i7-10710U! Core i7-1165G7 обходит и AMD Ryzen 5 4500U, и Ryzen 7 4700U с преимуществом до 24%.
Переходим к многопоточным результатам. Здесь уже 14-нанометровый Core i7-10710U вырывается вперёд, хотя и ненамного, лишь на 8% относительно i7-1165G7. Помимо того, i7-1165G7 совсем близко подошёл к цифре восьмиядерного Ryzen 7 4700U. Смотрится привлекательно и Core i5-1135G7, он на 22% опередил уходящий Core i7-1065G7.
Однопоточный Cinebench R20 сообщает о 23% преимуществе Core i5-1165G7 над Core i7-10710U и Ryzen 7 4700U, да и над i7-1065G7 преимущество тоже огромное, 26%. Даже Core i5-1135G7 имеет 10% преимущество над Ryzen 7 4700U и 19% преимущество над i5-1035G7.
А теперь снова тот же тест, но с нагрузкой на все ядра. Здесь Core i7-1165G7 лишь на 3% отстал от Ryzen 7 4700U и Core i7-10710U, преимущество над Ryzen 5 4500U равно 16%. Приличное многопоточное быстродействие даёт и Core i5-1135G7, он оказался на 65% быстрее уходящего Core i5-1035G7.
3DMark11 поставил i7-10710U выше сегодняшнего Core i7-1165G7. Если точно, то на 13% выше. Но при этом Core i7-1165G7 опередил Ryzen 7 4700U на 18%, а Core i7-1065G7 вовсе на 38%. Похожая в целом картина наблюдается и в 3DMark Time Spy CPU и Fire Strike Physics. Преимущество топового мобильного процессора Tiger Lake над уходящим 15-ваттовым i7-1065G7 достигает 59%.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
220 Points ∼98%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
205 Points ∼92%
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
191 Points ∼85%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
181 Points ∼81%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
179 Points ∼80%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
178.12 Points ∼80%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
177 Points ∼79%
|Intel Core i5-1035G7
Microsoft Surface Laptop 3 13 i5 1035G7
170 Points ∼76%
|CPU Multi 64Bit
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
1103 Points ∼25%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
1050 Points ∼24%
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
1020 Points ∼23%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
873 (min: 836.07, max: 873.42) Points ∼20%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
810 Points ∼19%
|Intel Core i5-1035G7
Microsoft Surface Laptop 3 13 i5 1035G7
712 (min: 548.31, max: 712.38) Points ∼16%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
662 (min: 649.58, max: 662) Points ∼15%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
549 (min: 539.87, max: 548.66) Points ∼13%
|Cinebench R20
|CPU (Single Core)
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
565 Points ∼100%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
510 Points ∼90%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
462 Points ∼82%
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
460 Points ∼81%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
453 Points ∼80%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
450 Points ∼80%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
440 Points ∼78%
|Intel Core i5-1035G7
Microsoft Surface Laptop 3 13 i5 1035G7
427 Points ∼76%
|CPU (Multi Core)
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
2601 Points ∼26%
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
2598 Points ∼26%
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
2530 Points ∼25%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
2173 Points ∼22%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
2000 Points ∼20%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
1568 Points ∼16%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
1283 Points ∼13%
|Intel Core i5-1035G7
Microsoft Surface Laptop 3 13 i5 1035G7
1233 Points ∼12%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance Physics
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
13081 Points ∼59%
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
11390 Points ∼51%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
9692 Points ∼44%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
8389 Points ∼38%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
8256 Points ∼37%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
7324 Points ∼33%
|3DMark
|2560x1440 Time Spy CPU
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
6256 Points ∼44%
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
5200 Points ∼36%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
4605 Points ∼32%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
4450 Points ∼31%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
3874 Points ∼27%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
3275 Points ∼23%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
3030 Points ∼21%
|1920x1080 Fire Strike Physics
|Intel Core i7-10710U
MSI Prestige 15 A10SC
15892 Points ∼49%
|Intel Core i7-1165G7
i7-1165G7 Pre-Sample
13880 Points ∼43%
|AMD Ryzen 7 4700U
HP ProBook 455 G7-175W8EA
12416 Points ∼38%
|Intel Core i5-1135G7
i5-1135G7 Pre-Sample
11470 Points ∼35%
|AMD Ryzen 5 4500U
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
11212 Points ∼35%
|Intel Core i7-1065G7
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
9067 Points ∼28%
|Intel Core i7-10610U
Dell Latitude 7310
8558 Points ∼26%
Intel Xe — Играть теперь можно и с видеопроцессором Intel
Главное новшество новых процессоров - вовсе не процессорные ядра, а более производительная встроенная графика. О возможностях архитектуры Xe в Intel начали заговаривать ещё много месяцев назад, на этой архитектуре в том числе должны скоро выйти дискретные видеокарты с производительностью не ниже GeForce GTX 1050. В случае рассматриваемых процессоров Tiger Lake, видеопроцессор Xe может иметь до 96 вычислительных ядер на частоте до 1.35 ГГц, хотя слухи ходили о более высокой частоте.
Важно отметить, что архитектура Xe ограничена поддержкой DirectX 12 Feature Level 1 - точно как и графика из Ice Lake. Аппаратной трассировки лучей и прочих модных штук, являющихся частью стандарта DX12 Feature Level 2, можно не ждать. Хотя, даже будь они тут, достаточной производительности для качественной обработки подобных эффектов у интегрированной графики всё равно нет.
Разделение процессоров Tiger Lake на группы UP3 и UP4 затрагивает в том числе и встроенный видеопроцессор. Различий не так много, но знать о них важно:
Tiger Lake Xe LP - Особенности и возможности видеопроцессора
|Tiger Lake UP3
|Tiger Lake UP4
|вычислительных ядер (EU)
|до 96
|до 96
|Улучшения архитектуры
|+
|+
|Свой кэш (eDRAM)
|-
|-
|OpenGL 4.5, DirectX 12
|+
|+
|OpenCL 2.2
|+
|+
|Размер транзистора
|10 нм
|10 нм
|PCI-E для дискретной видеокарты
|PCI-E 4.0 x4 PEG
|-
|Версия PCI-E, поддерживаемая процессором
|4.0 PEG
3.0 PCH
|3.0
|Возможность организации гибридной графики
|+
|-
Как процессоры группы UP3, так и процессоры UP4 могут иметь до 96 вычислительных ядер графики Xe. Но для UP4 поддержка дискретной видеокарты AMD или Nvidia, равно как и возможность объединения встроенного видеопроцессора Intel с дискретной видеокартой Intel, не поддерживается. И поддержки шины PCI-Express третьего поколения в UP4 нет, возможно, она отключена программно, возможно, это ограничение на уровне железа. Ещё отметим, что вычислительные ядра во встроенной графике Xe располагаются по-другому, чем это было в графике одиннадцатого поколения из Ice Lake. В первом случае в одном кластере сгруппировано 16 ядер, во втором 8. То есть, 96 ядер в самом старшем Iris Xe Graphics LP - это 6 кластеров по 16 ядер в каждом. Приятно видеть то, что в Intel не стали отказываться от "промежуточных" конфигураций, как вот 80 ядер в Core i5-1145G7. Потеря графической производительности при переходе от более дорогих процессоров к более доступным будет не столь резкой, как раньше.
Tiger Lake Xe LP - Мультимедийные возможности
|Ice Lake U/Y
|Tiger Lake UP3/UP4
|Аппаратное декодирование
|4K60 8b 4:2:0 AVC/VP8
4K60 10b 4:4:4 HEVC/VP9
8K30 10b 4:2:0 HEVC/VP9
|4K60 8b 4:2:0 AVC/VP8
5K60 10b 4:4:4 HEVC/VP9/SCC
8K60 12b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC
8K30 10b 4:2:0 AV1
|Аппаратное кодирование
|4K60 8b 4:2:0 AVC
4K60 10b 4:4:4 HEVC/VP9
8K30 10b 4:2:0 HEVC/VP9
|4K60 8b 4:2:0 AVC
4K60 10b 4:4:4 HEVC/VP9/SCC
8K30 10b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC
|Программируемое кодирование (PAK/VME)
|4K60 8b 4:2:0 AVC
4K60 10b 4:2:0 HEVC
|4K60 8b 4:2:0 AVC
4K60 10b 4:2:0 HEVC
|Пост-обработка
|VEBox 10b DN HDR Tone Mapping, BT2020 с постоянной яркостью
|VEBox 12b DN HDR Tone Mapping, BT2020 с постоянной яркостью
|Совместимость с DRM
|Playready SL3000, HDCP 2.2 (по проводу и без него)
|Playready SL3000, HDCP 2.3 (по проводу и без него)
Сведения о мультимедийных возможностях Xe у нас были и раньше. По сравнению с графикой из Ice Lake новшествами является поддержка 10-битного видео 5K60, 12-битного 8K60 (4:2:0) и 10-битного 8K30 (4:2:0 AVI), включая поддержку HEVC Screen Content Coding (SCC). Аппаратное кодирование возможно для 10-битных видео 8K30 4:2:0. Поддержка SCC позволит удачнее сжимать статичные сцены. Ещё в Xe встроена поддержка HDCP 2.3 как при проводной, так и при беспроводной передаче защищённого материала.
Tiger Lake Xe LP display features
|Ice Lake U/Y
|Tiger Lake UP3/UP4
|Экранов
|до 3
|до 4
|Макс. разрешение
|4K120/5K60 (1 порт)
3x 4K60 HDR
|4K120/5K60 HDR (1 порт)
8K60 (2 линии сигнала через 1 порт)
4x 4K60 HDR
|eDP
|eDP 1.4b HBR3, VDSC 1.1, до 2 линий через 1 порт, PSR 2 (только при подключении через единичный порт), MSO 2x2
|2x eDP, eDP 1.4b HBR3, VDSC 1.1, до 2 каналов через 1 порт, PSR 2 (только при подключении через единичный порт), MSO 2x2
|HDMI
|HDMI 2.0b 10b, HCDP 2.2
|HDMI 2.0b 10b, HCDP 2.3
HDMI 2.1 с переходником от DP 1.4
|DP
|DP 1.4 HBR3, VDSC 1.1, HDCP 2.2
|DP 1.4 HBR3, VDSC 1.1, HDCP 2.3
|Интеграция Thunderbolt и USB C
|Встроенная поддержка совмещённого интерфейса USB, Thunderbolt и DisplayPort (до 4x DP для Ice Lake класса U, до 3x DP до класса Y)
|Встроенная поддержка совмещённого интерфейса USB, Thunderbolt и DisplayPort (до 4x DP для UP3, до 3x DP для UP4)
|Поддержка Adaptive Sync
|+
|+
|Поддержка HDR
|аппаратная поддержка HDR10, FP16 Dolby Vision при подключении экрана с сертификацией Dolby Vision
|аппаратная поддержка HDR10, FP16 Dolby Vision при подключении экрана с сертификацией Dolby Vision
|Цветовая субдискретизация
|4:2:0/4:2:2/4:4:4 6b/8b/10b/12b FP16
|4:2:0/4:2:2/4:4:4 6b/8b/10b/12b FP16, сжатие памяти E2E
|Визуальное качество
|5K 7x7 Adaptive linear scalers, 4K LACE DPST, 3DLUT HW для одного канала сигнала
|5K 7x7 Adaptive linear scalers, 4K LACE DPST, 3DLUT HW для двух каналов сигнала
С точки зрения вывода картинки на монитор различий между Xe LP и графикой одиннадцатого поколения из Ice Lake немного, но они есть. Новинка будет поддерживать до 4 одновременно активных дисплеев вместо 3. Среди поддерживаемых разрешений упомянуты 4K120, 5K60, 8K60 и, разумеется, 4K60. Есть возможность использования сразу двух выходов eDP 1.4 - это сделано для ноутбуков, в которых в том или ином виде встроено сразу два дисплея (на ум сразу приходит продукция Asus). Версия HDMI, поддерживаемая напрямую - 2.0b, но через переходник с DisplayPort 1.4 можно будет задействовать HDMI 2.1 для более комфортной работы в разрешении 8K SUHD при 60 герцах.
Графические тесты: Xe LP опережает Vega 8
С тех давних пор, как Nvidia перестала делать интегрированные видеопроцессоры, лидерство по производительности встроенной графики прочно заняла AMD. Приход Tiger Lake точно изменит ситуацию, хотя надолго ли - это вопрос. Информация о том, что интегрированный видеопроцессор архитектуры Xe в своей топовой, 96-ядерной конфигурации опережает Vega 8 - самый мощный видеопроцессор из встраиваемых в четырёхтысячные Ryzen, появилась у нас ещё пару месяцев тому назад. Сегодня же мы можем выдать конкретные цифры - в чём опережает и на сколько опережает.
Из конкретных результатов пока есть лишь тесты семейства 3DMark. Так, 3DMark11 считает, что Xe Graphics G7 даёт на 10% больше производительности, чем Vega 8. Преимущество над Iris G7 из процессоров Ice Lake достигает 50%, это примерно соответствует приросту в количестве вычислительных ядер. Time Spy, Fire Strike и Cloud Gate точно так же говорят о превосходстве Xe Graphics G7 над Vega 8. В этих тестовых сценах уходящий Iris G7 порой отстаёт на 100% и это, действительно, впечатляет.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
Intel Iris Xe Graphics
6710 Points ∼13%
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Lenovo Yoga Slim 7-14ARE
6085 Points ∼12%
|Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
4560 Points ∼9%
|AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
4392 Points ∼9%
|AMD Radeon RX Vega 7
HP ProBook 455 G7-175W8EA
4019 Points ∼8%
|Intel UHD Graphics 620
Dell Latitude 7310
1960 Points ∼4%
|3DMark
|2560x1440 Time Spy Graphics
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
Intel Iris Xe Graphics
1590 Points ∼11%
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Lenovo Yoga Slim 7-14ARE
1173 Points ∼8%
|AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
821 Points ∼5%
|Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
791 Points ∼5%
|AMD Radeon RX Vega 7
HP ProBook 455 G7-175W8EA
742 Points ∼5%
|Intel UHD Graphics 620
Dell Latitude 7310
415 Points ∼3%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
Intel Iris Xe Graphics
4820 Points ∼12%
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Lenovo Yoga Slim 7-14ARE
3938 Points ∼10%
|AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
2802 Points ∼7%
|Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
2504 Points ∼6%
|AMD Radeon RX Vega 7
HP ProBook 455 G7-175W8EA
2425 Points ∼6%
|Intel UHD Graphics 620
Dell Latitude 7310
1325 Points ∼3%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs
Intel Iris Xe Graphics
38040 Points ∼19%
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Lenovo Yoga Slim 7-14ARE
27160 Points ∼14%
|AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20T7S00W00
21604 Points ∼11%
|AMD Radeon RX Vega 7
HP ProBook 455 G7-175W8EA
16972 Points ∼9%
|Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU)
Acer Spin 5 SP513-54N-79EY
15287 Points ∼8%
|Intel UHD Graphics 620
Dell Latitude 7310
10505 Points ∼5%
Что можно сказать, глядя на эти цифры? Tiger Lake - это действительно прогресс относительно Ice Lake. Но не совсем понятно, что в Intel собираются делать в отношении 45-ваттовых мобильных процессоров. Здесь возможно очередное поколение процессоров, произведённых на 14 нанометрах. Вне зависимости от того, как поступят "синие", со стороны AMD близится архитектура Zen 3. Эти процессоры должны подойти ближе к концу года, как в варианте для компьютера, так и для ноутбука - и, по слухам, видеопроцессор Vega в них будет заменён на что-то с архитектурой RDNA, а то и RDNA 2.
Intel сообщает о "более чем 150 моделях" на новых процессорах. Их готовят Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и другие компании. Некоторые из этих ноутбуков будут нести на себе наклейку Intel Evo - эта идея пришла на смену Project Athena, она предполагает, что компьютер отвечает определённым критериям скорости и удобства работы. Конкретно речь идёт, например, о стабильной работе от аккумулятора, просыпании за менее чем секунду, не менее 9 часах автономной работы для экрана Full HD 1080p и готовности проработать 4 часа после 30 минут зарядки.
Будем следить, куда рынок придёт под огнями этой разожжённой заново конкуренции.
Источник(и)
Собственные источники плюс пресс-релиз Intel