Конвертируемый ZenBook Flip 13 UX363 получит экран OLED Full HD 1080p

Asus станет первым производителем ноутбуков, предлагающим дисплей OLED с разрешением Full HD. Выпускаемые до этого ноутбуки с OLED выдавали 3840x2160 или 2560x1440 точек

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Актуальные сейчас конфигурации Asus ZenBook Flip 13 UX363 были запущены в продажу несколькими месяцами ранее. Во всех них предлагались лишь матрицы IPS с разрешением 1080p. Так вот, сегодня Asus официально объявляет о пополнении ассортимента матрицами OLED 1080p. Они обеспечат более правильные цвета, больше контрастности и несравнимо более быстрый отклик, чем фактически давно устаревшая технология IPS.

В дополнение к новому дисплею прибудут новые процессоры Intel архитектуры Tiger Lake, вплоть до Core i7, со встроенными видеопроцессорами Intel двенадцатого поколения (архитектура Xe). Они придут на смену нынешней архитектуре Ice Lake с графикой одиннадцатого поколения и должны будут более серьёзно противостоять четырёхтысячным мобильным Ryzen.

Внешний вид новых ZenBook Flip 13 останется прежним. О цене, сроках, регионах старта продаж пока ничего неизвестно.

Помимо новинки, о которой рассказано в этой статье, производитель собирается представить и новые ZenBook Flip S UX371, ZenBook S UX393, ZenBook 14 UX435, ZenBook Pro 15, ExpertBook B9 B9400.

Кто мог сделать указанный экран OLED?

Основной производитель матриц OLED в 2020 году - Samsung. Все ноутбуки с OLED, которые продаются сейчас в магазинах - это, например, 13-дюймовые HP, 15-дюймовые Dell, 15-дюймовые Lenovo - используют матрицы Samsung с разрешением 3840x2160 точек. Это разрешение не слишком-то применимо к реальности. Плотность пикселей на дюйм, превышающая примерно 130, для использования в Windows практически бесполезна, зато очень негативно скажется на энергопотреблении и времени автономной работы.

Кроме актуальных сейчас матриц OLED 2160p, в ныне не выпускаемые 13-дюймовые ноутбуки Dell Alienware несколькими годами ранее ставились экраны OLED с разрешением 2560x1440. Автору этих строк не известно точно, чьими силами эта матрица производилась.

Новая 13-дюймовая матрица OLED станет оптимальным балансом между энергопотреблением, ценой и качеством изображения. Технология OLED по умолчанию совместима с HDR и в теории может выдавать хоть тысячу герц, хотя большинство производителей держатся за привычные 60 герц. Если ещё в новинке будет реализовано управление яркостью через смену напряжения питания, а не через ШИМ - будет совсем замечательно.

Но, скорее всего, матрицу, о которой идёт речь, произвели на китайской фабрике компании Samsung и в ней будет ШИМ на частоте около 250 герц. Другие варианты тоже есть - мы не можем знать точно. Это, в числе прочего, Sony, LG, JDI и AUO.

Стоит ли ждать MacBook с экраном OLED?

Часто бывает, что крупные производители узнают о планах ведущего производителя планшетов и ноутбуков - Apple - чуть заранее и начинают спешно готовить свою продукцию с похожими аппаратными характеристиками. Так было, например, после большого перевода планшетов iPad на экраны Retina (2048x1536 точек). Очень и очень многие производители, как крупные, так и неизвестные, практически синхронно с выходом тех обновлённых iPad сделали собственные планшеты с разрешением 2048x1536. К слову сказать, в этот список вошла и Asus.

То, что именно сейчас один из крупных производителей вдруг решился выпустить ноутбук на OLED, в теории может прямо указывать на то, что и Apple скоро выпустит подобный товар. Слухи о переводе MacBook на экраны OLED не новы, им, как минимум, пара лет. Но источники, близкие к этой индустрии, считают, что сейчас такое событие маловероятно. Все они утверждают, что пока максимум, на который готовы пойти в Apple - это microLED или miniLED.